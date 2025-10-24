Cпящий или мертвец? Что такое летаргический сон

Что, если сон — это не отдых, а болезнь? Летаргия, чье название восходит к греческим словам «забвение» и «бездействие», — именно такой случай. Это не просто крепкий сон, а патологическое состояние, при котором все жизненные процессы замирают: сердце бьется еле-еле, дыхание становится поверхностным, а реакция на внешний мир практически исчезает.

Cпящий или мертвец?

Медики различают легкую и тяжелую летаргию. В первом случае человек похож на погруженного в глубокий сон: дыхание заметно, и сохраняется частичное восприятие реальности. А вот тяжелая форма превращает больного в подобие мертвеца: тело холодеет и бледнеет, зрачки не реагируют на свет, а дыхание столь слабо, что его не всегда фиксирует даже зеркало. Пациент стремительно худеет, прекращаются естественные отправления. Сегодня жизнь в таком человеке подтвердят только кардиограмма и анализ крови. Что уж говорить о прошлых веках, когда любого, не подающего признаков жизни, считали умершим.

От нескольких часов до десятилетий

Продолжительность летаргического сна так же непредсказуема, как и комы. Приступ может длиться от пары часов до многих лет. Академик Павлов, например, наблюдал за пациентом Качалкиным, который «проспал» целую эпоху — с 1898 по 1918 год. После пробуждения мужчина рассказывал, что осознавал происходящее вокруг, но испытывал страшную тяжесть в мышцах, которая мешала даже дышать.

Причины

Несмотря на описанный выше случай, летаргия чаще всего встречается у женщин. Особенно у тех, кто склонен к истерии. Человек может впасть в сон после сильного эмоционального стресса, как например, случилось с Надеждой Лебединой в 1954 году. После ссоры с мужем она уснула и проснулась только через 20 лет. Причем, по воспоминаниям близких, она реагировала на происходящее эмоционально. Правда, сама пациентка этого не помнит.

Помимо стресса, причиной летаргии может стать шизофрения. Например, ею страдал упомянутый нами Качалкин. В таких случаях, по словам медиков, сон может стать естественной реакцией на недуг.

В некоторых случаях летаргия возникала в результате серьезных травм головы, при тяжелых отравлениях, значительных кровопотерях и физическом истощении. Жительница Норвегии Августина Леггард уснула после родов на 22 года.

К летаргическому сну могут привести побочные эффекты и передозировка сильными медицинскими препаратами, например, интерфероном – противовирусным и противоопухолевым лекарством. В этом случае, чтобы вывести из летаргии больного, достаточно перестать принимать лекарство.

В последнее время все чаще звучат мнения о вирусных причинах летаргии. Так, доктора медицинских наук Рассел Дейл и Эндрю Черч, изучив историю двадцати больных летаргией, выявили закономерность, что многие из пациентов, перед тем как «уснуть» переболели ангиной. Дальнейшие поиски бактериальной инфекции позволили выявить редкую форму стрептококков у всех этих больных. На основании этого ученые решили, что бактерии, которые вызывали ангину, изменили свои свойства, преодолели иммунную защиту и вызвали воспаление среднего мозга. Такое поражение нервной системы могло спровоцировать приступ летаргического сна.

Тафофобия

С осознанием летаргии как болезни, пришли фобии. Сегодня тафофобия, или страх быть погребенным заживо – одна из самых распространенных в мире. Ей в разное время страдали такие известные личности, как Шопенгауэр, Нобель, Гоголь, Цветаева и Эдгар По. Последний посвятил своему страху множество произведений. В его рассказе «Заживо погребенные» описывается множество случаев летаргического сна, окончившихся плачевно: «Я вгляделся; и волею невидимого, который все еще сжимал мое запястье, предо мной отверзлись все могилы на лике земли. Но увы! Не все они уснули беспробудным сном, на много миллионов больше было других, не усопших навек; я увидел, что многие, казалось бы, покоящиеся в мире, так или иначе изменили те застывшие, неудобные позы, в которых их предали земле».

Тафофобия нашла отражение не только в литературе, но также в законе и научной мысли. Еще в 1772 году герцог Мекленбургский ввел обязательную отсрочку похорон до третьего дня после смерти, чтобы предотвратить возможность погребения заживо. Вскоре эта мера была принята в ряде стран Европы. С XIX века начали производиться безопасные гробы, оборудованные средством спасения для «нечаянно погребенных». Эммануил Нобель изготовил для себя один из первых склепов с вентиляцией и сигнализацией (колокольчиком, который приводился в движение с помощью веревки, установленной в гробу). Впоследствии, изобретатели Франц Вестерн и Йохан Табернег изобрели защиту колокола от случайного звона, оборудовали гроб антимоскитной сеткой, и провели водоотводы, чтобы избежать затопления дождевой водой.

Безопасные гробы существуют и по сей день. Современную модель изобрел и запатентовал в 1995 году итальянец Фабрицио Казели. Его проект включал сигнал тревоги, систему связи наподобие домофона, фонарик, дыхательный аппарат, кардиомонитор и электрокардиостимулятор.

Почему спящие не стареют

Как ни парадоксально, в случае долгой летаргии человек практически не меняется. Он даже не стареет. В случаях, описанных выше, обе женщины – Надежда Лебедина и Августина Леггард, во время сна соответствовали своему прежнему возрасту. Но как только их жизнь приобретала обычный ритм, года забирали свое. Так, Августина в течение первого года после пробуждения резко постарела, а организм Надежды нагнал свой «полтинник» меньше, чем за шесть месяцев. Врачи вспоминают:

«То, что нам удалось наблюдать незабываемо! Она старела у нас на глазах. Каждый день прибавлял новые морщины, седые волосы».

В чем секрет молодости спящих, и как организм столь быстро возвращает упущенные года, ученым только предстоит выяснить.