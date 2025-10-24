«Соколы Мальцева»: как предатель стал врагом своей страны

История коллаборационизма в годы Великой Отечественной войны долгое время была одной из самых запретных тем в СССР. Лишь с наступлением перестройки стали известны масштабы этого явления. И если имя генерала Власова знают многие, то история его сподвижника, полковника Виктора Мальцева, создавшего целые военно-воздушные силы для вермахта, остается в тени. Это рассказ о том, как советский офицер стал врагом своей страны.

Плен

К концу 1941 года в немецком плену оказалось около 3,8 миллиона красноармейцев. Их ждали голод, холод и смерть. Но страшнее было другое — отношение к ним на Родине. Руководитель Главного Политуправления Красной армии Лев Мехлис в 1942 году заявил: «У нас нет пленных, есть лишь предатели». Эта установка отрезала путь к отступлению для миллионов.

На отчаянии этих людей и сыграл генерал Андрей Власов, создавая свою Русскую освободительную армию (РОА). Среди тех, кого агитировал Власов, были и летчики, пережившие катастрофические потери советской авиации в первые годы войны.

Полковник из застенок

Идею использовать опыт советских авиаторов против СССР подал подполковник Люфтваффе Г. Хольтерс. Идеальной кандидатурой для ее воплощения стал полковник Виктор Мальцев.

Мальцев родился в 1895 году во Владимирской губернии. В 1918 году вступил в Красную армию. В 1920-е годы окончил летное училище, дослужившись затем до начальника ВВС Сибирского военного округа. За успехи в службе будущий предатель был представлен к Ордену Ленина, однако получить награду так и не успел: в 1938 году он попал под каток репрессий и провел полтора года в застенках НКВД.

Но Мальцеву повезло: после смещения с поста наркома внутренних дел «перегибавшего палку» Николая Ежова сидельца выпустили на свободу. Тем не менее, обратно в армию его не приняли, в качестве компенсации отправив руководить санаторием Аэрофлота в Крыму.

Однако «старания» сотрудников НКВД не прошли для Мальцева бесследно. Позже, уже на судебном процессе, он рассказывал, что его жестоко пытали и избивали. Именно это, говорил полковник, заставило его возненавидеть советскую власть и вскоре после падения Ялты явиться в немецкую комендатуру города, объявив о своей готовности бороться с «коммунистической заразой».

К объявившемуся коллаборационисту немцы сначала отнеслись без особого энтузиазма, поставив его русским бургомистром Ялты. Такое Мальцева явно не устраивало: он хотел командовать на фронте. Поэтому полковник с радостью принял подвернувшееся как нельзя кстати предложение Хольтерса. Мальцева горячо поддержал Власов, задумавший создать полноценные вооруженные силы с бронетехникой и авиацией.

«Соколы Мальцева»

Полковник начал объезжать лагеря и уговаривать присоединиться к нему попавших в плен летчиков. Свое сотрудничество с гитлеровцами он объяснял желанием «освободить родину от большевистской тирании». В октябре 1943 года Мальцев сформировал первый отряд добровольцев. Для своих подчиненных он выбил месячное жалованье в размере 16 немецких марок. По его инициативе теперь уже бывшие пленные занимались не только изучением самолетов Люфтваффе, но и регулярно выезжали в немецкие города для знакомства с местной жизнью.

Свое первое боевое крещение под командованием полковника-коллаборациониста летчики прошли в конце 1943 года. Немецкое командование признало эксперимент удачным. Однако под командование Мальцева передавать группу не спешило.

С формированием власовской Русской освободительной армии (РОА) немцы все-таки решились на создание формально независимых русских ВВС. Мальцев стал их главнокомандующим, и в марте 1945 года был повышен Власовым в звании до генерал-майора.

Сами военно-воздушные силы коллаборационистов к этому моменту разрослись до пяти тысяч человек. На вооружении находилось около 40 немецких самолетов (истребители, бомбардировщики и учебные машины), кроме того, в составе ВВС РОА были созданы разведывательная и транспортная эскадрильи, а также десантный батальон, рота связи и полк зенитной артиллерии.

Немцы щедро предоставили «мальцевским» аэродромы и горючее, но свастику коллаборационисты носить не пожелали: вместо этого на их форме красовались Андреевские кресты.

К сожалению, документальных сведений об участии ВВС РОА в боях практически нет. Дело в том, что к моменту окончательного формирования группы положение немецкой армии на фронтах было практически безнадежным. В творившейся всеобщей суете было не до написания рапортов и отчетов. Известно лишь о нескольких боевых вылетах «соколов Мальцева». Хоть как-то повлиять на неблагоприятную для немцев и их союзников ситуацию они уже, понятное дело, не могли.

Агония

О сдаче в плен советским войскам никто из ВВС РОА думать не хотел. Было решено в случае чего пробираться к союзникам. Сам Мальцев сдался американцам 30 апреля. Генерал полагал, что мог быть полезен американцам и британцам, а посему надеялся, что в СССР его не выдадут. Однако союзники решили иначе.

Мальцева отправили в лагерь для коллаборационистов под Парижем. Генерал пытался покончить с собой дважды, однако умереть ему не позволили: Сталин берег жизнь изменника для показательного процесса над коллаборационистами.

В августе 1946 года трибунал приговорил генерала и других бывших власовцев к высшей мере наказания. Единственный из всех Мальцев так и не раскаялся в совершенном предательстве.