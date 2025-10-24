Невидимая армия: чем советский спецназ удивил афганских душманов

В начале Афганской войны у моджахедов была поговорка: «Мы не боимся русских. Мы боимся их вертолетов». Грозные Ми-24 и штурмовики Су-25 действительно вселяли в них ужас. Но вскоре появилась куда более страшная угроза, порождающая слухи о почти мистической «армии призраков» — советский спецназ.

Невидимая армия

Как пишет в своей книге «ОСНАЗ» историк Владимир Воронов, в Афганистане действовал целый спектр спецподразделений от ГРУ, КГБ и МВД. Легендарные «Кобальт», «Каскад» и другие оперативные группы создавали у противника ощущение, что он воюет с невидимой, но вездесущей силой.

Душманы путались в названиях и не понимали, чем один «спетсназ» отличается от другого. Их поражала способность этих отрядов за сутки покрывать огромные расстояния и наносить удары в самых неожиданных местах. Как вспоминал командир «Каскада» Александр Лазаренко, у пленных моджахедов часто складывалось впечатление, что против них сражается целая армия спецназовцев.

Не числом, а умением

Парадокс был в том, что общая численность бойцов спецподразделений никогда не превышала 3000 человек. Но их эффективность была колоссальной. После объединения в 1985 году их главной задачей стал контроль границы и уничтожение караванов с оружием из Пакистана.

Как отмечал журналист Эдуард Жирарде, наблюдавший за их работой, они действовали «быстро, тихо и смертоносно». Для полевых командиров встреча со спецназом была равносильна смерти. За один рейд в декабре 1985 года было уничтожено более 80 моджахедов, а в мае 1987-го — уже 187, при минимальных собственных потерях.

Ярчайшим примером их доблести стал бой 30 ноября 1984 года. Группа из 23 бойцов «Каскада» попала в засаду, устроенную пакистанским спецназом «Черные аисты», которым командовал не кто иной, как будущий террорист №1 Усама бен Ладен. «Каскадеры» отбивались всю ночь, дождались авиаподдержки и уничтожили 372 нападавших, захватив их арсенал.

Нестандартные решения в нестандартных ситуациях

Советские спецназовцы оказались хорошо подготовленными к антипартизанской войне в горных условиях. Бойцов не пугали жара или холод, голод и лишения. Они действовали уверенно и находили выход даже из самых нестандартных ситуаций. Приборы ночного видения и оружие с ночными прицелами, глушители и радиоуправляемые минные поля – все эти высокотехнологичные виды оружия причиняли моджахедам немалый урон. Но и более простые методы оказались действенными.

Как вспоминает командир спецгруппы, лейтенант Егиазаров, настоящим сюрпризом для душманов стало МПЗ (малозаметное препятствие), а в народе – «путанка». В дополнение к минным полям бойцы установили на подступах и проволочное заграждение, напоминающее по виду пружинный матрас. Нога угодившего в МПЗ противника уходила внутрь, а вот вытащить ее обратно было уже проблематично. Нападавшие попросту застряли в проволоке, где их и перестреляли бойцы подразделения.

Мусульманские батальоны

Готовясь к войне на чужой территории – в горах и с враждебно настроенным местным населением – советское командование подготовило ряд подразделений из среднеазиатских республик: казахов, узбеков, таджиков, киргизов, уйгуров и тюрков. Внешне они не отличались от местного населения Афганистана, владели языками, хорошо знали обычаи, были привычны к климатическим условиям. Все это делало их не просто отличными бойцами, но и прекрасными разведчиками.

В то время как для моджахедов вербовка русскоязычных европейцев была настоящей проблемой. Кроме того, представители мусульманских батальонов, несмотря на вероисповедание, оказались морально устойчивыми и отказывались переходить на сторону «воинов Аллаха» даже под страхом смерти.