Секретная операция: что сделали с Мавзолеем после выноса тела Сталина

Осенью 1961 года у Кремлевской стены произошла одна из самых секретных операций в советской истории. Тело Иосифа Сталина, почти восемь лет пролежавшее в Мавзолее рядом с Лениным, было тайно предано земле. Но на этом работа для партийной элиты только начиналась — предстояло стереть все следы пребывания «отца народов» в главной усыпальнице страны.

Решение, принятое под покровом ночи

После смерти Сталина в 1953 году его тело было забальзамировано и помещено в Мавзолей, который получил новую надпись: «Ленин — Сталин». Однако с началом хрущевской «оттепели» и кампании по развенчанию культа личности участь вождя была решена. XXII съезд КПСС постановил, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов» делают невозможным его дальнейшее нахождение в усыпальнице.

Несмотря на официальную поддержку этого решения, операцию провели в обстановке строжайшей секретности. В ночь на 1 ноября 1961 года Красную площадь перекрыли под предлогом репетиции парада. При свете прожекторов гроб с телом Сталина был вынесен из Мавзолея и перезахоронен в могиле у Кремлевской стены. Все было организовано так, чтобы к утру на площади не осталось и намека на произошедшее.

Перемещение саркофагов

После выноса тела предстояла не менее сложная задача — вернуть Мавзолею его первоначальный облик. Как вспоминал председатель КГБ Владимир Семичастный, в 1953 году саркофаг Ленина сдвинули, чтобы освободить место для Сталина. По некоторым свидетельствам, гроб «отца народов» даже разместили чуть выше, чтобы зрительно придать ему больше величия на фоне Ленина.

Как пишет в мемуарах первый заместитель председателя КГБ Николай Захаров, сразу после перезахоронения высшие чины вернулись в Кремль, подписали соответствующий акт и отдали распоряжения. Саркофаг Ленина нужно было вернуть на его законное место — в центр траурного зала.

Операция «Реставрация»

Кроме того, следовало убрать надпись на Мавзолее «Ленин-Сталин», которая красовалась там в течение 8 лет. Ненадолго надпись с двумя фамилиями закрыли широкой белой лентой. Заменить монолит на новый с одним словом «Ленин» было делом не быстрым. Тем не менее камень поменяли в ту же ночь. Оказалось, что после помещения тела Сталина в Мавзолей коменданту усыпальницы Мошкову было приказано уничтожить прежний монолит, но тот вопреки приказу его сохранил. Поэтому воссоздать прежний облик Мавзолея оказалось не так сложно: просто старый камень вернули на место.

Необходимо было также убрать все следы тайной церемонии. По утверждению Льва Барского, автора книги «Сталин: портрет без ретуши», перед тем, как была выкопана могила для Сталина у Кремлевской стены, для надежности на Красной площади установили фанерные щиты. Несмотря на то, что площадь была очищена, ни один любопытный взгляд не смог бы уловить даже намека на то, что происходило там ночью 1961 года. К утру щиты демонтировали, а на месте мероприятия произвели тщательную уборку.