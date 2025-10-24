ВДВ ВС РФ или десантники US Army: кто круче

На самом деле, вопрос о сравнительной эффективности Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и США лишён смысла без понимания их принципиально разной философии применения, структуры и решаемых задач. Эти формирования, являющиеся элитой своих армий, создавались и развивались в ответ на различные военно-стратегические доктрины.

Доктринальные различия

Ключевое различие кроется в предназначении этих подразделений. ВДВ России — это отдельный род войск, находящийся в прямом подчинении Верховного Главнокомандующего. Их концепция, заложенная ещё в советское время, носит ярко выраженный наступательный характер. Основные задачи — действия в глубоком тылу противника: захват и удержание стратегических объектов, плацдармов, дезорганизация управления войсками и коммуникаций.

В отличие от них воздушно-десантные части США (например, 82-я воздушно-десантная дивизия) входят в состав сухопутных сил. Их доктрина ориентирована на «глобальное проектирование силы и универсальность». Они предназначены для быстрого развёртывания в любой точке мира для отстаивания национальных интересов — от полномасштабных боевых действий до операций по стабилизации обстановки. Кроме того, они часто привлекаются для ликвидации последствий масштабных природных катастроф, как это было на Гаити в 2010 году.

Тактика десантирования

Существенны различия в процедуре выброски десанта. Американские десантники** загружаются в самолёт без парашютов, получая и проверяя их уже на борту. Это позволяет оптимизировать процесс погрузки, но теоретически увеличивает уязвимость в случае поражения самолёта до надевания систем.

Российские же десантники прыгают в предварительно надетых парашютных системах. Само десантирование часто происходит на большей скорости (около 320 км/ч против ~230 км/ч у США), что сокращает время нахождения самолёта в зоне поражения ПВО и позволяет быстрее доставить бойцов на землю. Все это соответствует принципу «Прыжок не самоцель, а средство вступления в бой».

Отдельно стоит отметить, что такие известные соединения, как 101-я воздушно-десантная дивизия США, де-факто являются воздушно-штурмовыми (Air Assault), предпочитая высадку с вертолётов (например, UH-60 Black Hawk) классическому парашютному прыжку.

Техническое оснащение

Разница в доктринах напрямую отразилась и на парке боевой техники. ВДВ России — это полностью моторизованные соединения. Они оснащены собственными боевыми машинами десанта (БМД-4М, БТР-МДМ), а также танками (Т-72Б3М), которые могут десантироваться парашютным способом. Это обеспечивает высокую тактическую мобильность и огневую мощь сразу после приземления, но создаёт сложности с стратегической переброской на большие расстояния.

Подразделения ВДВ США делают акцент на лёгкое вооружение и высокую аэромобильность. Их основная техника — бронеавтомобили HMMWV и лёгкие тактические автомобили. Тяжёлое вооружение (буксируемые гаубицы M777, ПТРК «Джавелин») доставляется отдельно. Это позволяет быстрее перебрасывать дивизию по воздуху, но требует времени на развёртывание полноценной огневой мощи на месте.

Так что сравнивать ВДВ России и США по принципу «кто круче» некорректно. Это инструменты разного назначения, отточенные под специфические задачи своих государств. Российские ВДВ — это «меч» для прорыва обороны и действий в тылу, заточенный под высокую автономность и огневую мощь в начале конфликта. Американский десант — это универсальный «швейцарский нож» глобального реагирования, способный быстро прибыть в любую точку мира для решения широкого спектра задач, от боевых до гуманитарных.