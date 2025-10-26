Истории дерзких ограблений музеев

19 октября из Лувра похитили драгоценности из коллекции Наполеона и Жозефины. В связи с этим уместно будет вспомнить самые громкие кражи из других музеев.

Бриллианты из Дрезденского музея

В 2019 году из одного из помещений Дрезденского дворца-резиденции под названием "Зеленый свод" были украдены произведения искусства и драгоценности на общую сумму около 1 млрд евро. Помимо прочего грабители завладели бриллиантовыми гарнитурами (один из них был украшен знаменитым "Дрезденским белым бриллиантом"). Пропавшие украшения оценили в 113 млн евро. В 2022 году большую часть ювелирных изделий удалось вернуть, но часть так и не была обнаружена. Приговоры преступникам вынесли в 2023 году.

Украсть за 60 секунд

Прибывшие на выставку "Сокровища моголов и махараджей" в 2018 году украшения в прессе называли "сказочными". Однако служба охраны музея во Дворце дожей (Венеция, Италия) не смогла предотвратить кражу пары серег и броши стоимостью несколько миллионов евро. Преступникам удалось временно отключить сигнализацию и совершить ограбление всего за 60 секунд. Кражу расследовали, но часть предметов искусства найти так и не удалось.

Сапфир "Полночная звезда"

Найденный на Цейлоне (Шри-Ланка) в XVII веке сапфир весом 563,35 карата находится в распоряжении Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Но в 1964 году бесценный камень и другие экспонаты (в частности, сапфир "Полночная звезда" весом 116,75 карата, рубин Делонга на 100,32 карата и изумрудное яйцо) были похищены из выставочного зала. Преступники попали туда по пожарной лестнице через приоткрытое окно. Они вскрыли витрины с помощью стеклореза и побросали их в сумку, предварительно завернув каждую в салфетку. Грабителей задержали через два дня, а большую часть похищенных драгоценностей удалось найти в камерах хранения автобусного терминала в Майами.

367 бриллиантов так и не были найдены

В 2017 году из национального музея в немецком городе Карлсруэ похитили тиару, украшенную 367 бриллиантами, стоимостью 1,31 млн долларов. Ее украли из закрытой витрины в тронном зале музея. Украшение, принадлежавшее последней великой герцогине Бадена, княгине Хильде фон Баден, датируется началом ХХ века. Тиара так и не была найдена.

Вором оказался уволенный сотрудник музея

В британском музее в 2023 году из хранилища были похищены бесценные артефакты. Помимо прочего были украдены золотые ювелирные изделия с полудрагоценными камнями, стеклом и геммы, датируемые временем с XV века до н.э. по XIX век н.э. Похитителем стал Питер Джон Хиггс, работавший в этом музее на протяжении 30 лет и уволенный с должности руководителя отдела античности. Впоследствии часть украденных предметов была выставлена на eBay по бросовым ценам. Общая стоимость похищенных вещей - миллионы фунтов стерлингов, часть из них так и не была возвращена.

Браслет ушел на переплавку

В сентябре 2025 года из отделения реставрации египетского Национального музея в Каире пропал золотой браслет с лазуритом, принадлежавший фараону Аменемопету. Украшению около 3 тысяч лет. Как выяснилось впоследствии, к краже оказалась причастна одна из сотрудниц культурного учреждения. Она продала 600-граммовый браслет владельцу ювелирной лавки за 180 тысяч фунтов, после этого бесценное украшение было переплавлено.

Пропали браслеты и лунула

Не так давно воры наведались в уэльский Национальный исторический музей Сент-Фаганс в Кардиффе. Двое похитителей в начале октября украли оттуда золотые предметы, относящиеся в Бронзовому веку. Пропали также браслеты и лунула (шейное украшение, напоминающее формой месяц). Преступников удалось поймать.

Музей расположен на территории замка и садов Сент-Фаганс, усадьбы конца 16 века, подаренной народу Уэльса в 1948 году. В музее воссоздано более 50 исторических зданий со всего Уэльса, включая викторианскую школу, средневековую церковь и институт рабочих.

Украли вещи викингов

В 2017 году из университетского музея в норвежском Бергене пропало 400 экспонатов эпохи викингов. Директор музея назвала произошедшее "самым страшным событием в его 200-летней истории". Большинство украденных экспонатов - небольшие металлические предметы и ювелирные изделия. Воры забрались в музей на седьмом этаже с помощью строительных лесов на фасаде здания. Преступление так и не было раскрыто.

Хотел "хайпануть"

В 2019 году в день рождения русского живописца приазовско-греческого происхождения Архипа Куинджи похищение произошло в Третьяковской галерее в Москве. На глазах у посетителей злоумышленник снял со стены полотно, отнес за колонну, там вынул ее из рамы, а после не спеша проследовал с картиной к выходу и уехал с ней на автомобиле. Происшествие сравнивали с сюжетом фильма "Старики-разбойники".

Похитителя задержали на следующий день. Преступник даже не пытался спрятать лицо от видеокамер во время кражи, к тому же оставил свои отпечатки. 32-летний уроженец Крыма слесарь Денис Чуприков, ранее проходивший по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков, свой поступок объяснил желанием "хайпануть". Он получил три года колонии строгого режима.