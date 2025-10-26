Как придумали легендарное телешоу «Поле чудес»

25 октября 1990 года в эфир впервые вышла телеигра «Поле чудес». «Вечерняя Москва» дозвонилась до легендарного ведущего Леонида Якубовича.

Программе исполнилось 35 лет. Корреспондент «Вечерней Москвы» дозвонилась до Леонида Якубовича, чтобы узнать, что он думает по поводу феномена популярности программы.

— Я не могу ответить на вопрос по поводу феномена программы, это нужно спрашивать у зрителей. Мне даже в голову не приходило, что я буду 35 лет у руля «Поля чудес». Ведь это 35 лет и моей жизни! Я счастлив, что программа стала народной. Для меня каждый выпуск — как маленький концерт. А заканчиваю я его каждый раз словами, в которые искренне верю: «Дай вам бог!» — и я верю, что так оно и будет, — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» телеведущий.

Идея телеигры, в ходе которой участники отгадывают слово по букве, принадлежит журналисту Владиславу Листьеву, актеру Игорю Угольникову и сценаристу Алексею Мурмулеву. Прообразом игры стала американская программа Wheel of Fortune («Колесо фортуны». — «ВМ»). Создатели нашего варианта увидели телеигру во время командировки в Париже и решили, что нашей аудитории такой формат тоже понравится. Название аналогу взяли из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»: Поле чудес — это место, где кот Базилио и лиса Алиса обещали зарыть ключ, чтобы потом забрать его.

Премьера «Поля чудес» состоялась по Первой программе Центрального телевидения. Декорации шоу тогда были совсем скромными: не было логотипа, на стене висело самое простое табло, в зале стоял обычный небольшой барабан.

— Программа родилась в то время, когда хороших телевизионных проектов было немного. Передача «Поле чудес» стала для многих постоянным спутником пятничных вечеров. Люди смотрели его вместе с родными. Сегодня, включая передачу, они возвращаются в то время, вспоминают атмосферу домашнего тепла, — рассказала продюсер, преподаватель, медиаменеджер Светлана Фролова.

Правила такие

«Поле чудес» состоит из трех раундов, в которых участники пытаются отгадать буквы в слове. Параллельно они раскручивают барабан, где, помимо цифр, встречаются отметки «Приз», «Банкрот» и «Шанс», «х2» — удвоение очков и «+» — открытие любой буквы в слове. Пока один из участников не отгадает слово, основная часть игры не закончится. По окончании у победителя есть возможность принять участие в финальной игре, где он может выиграть автомобиль или потратить очки на гаджеты и технику. Главной фишкой игры стали подарки бессменному ведущему — Леониду Якубовичу — и выступления игроков и их близких в перерывах между ходами игроков.

Продумали стиль

Спустя полгода после старта «Поля чудес» Владислав Листьев решил покинуть шоу. Встал вопрос: кто же будет занимать роль нового ведущего игры? Выбор пал на актера и шоумена Леонида Якубовича, но тот отказался от вакансии. Было решение провести кастинг, в ходе которого рассмотрели множество кандидатур. Видимо, судьба решила распорядиться по-своему, и лицом игры (после долгих переговоров) все-таки стал Якубович. Он быстро понял, что сам концепт игры может надоесть аудитории, поэтому предложил сместить акцент на гостей и участников и их истории. Так «Поле чудес» и полюбилось огромному количеству зрителей.

— Я как человек, который работал вместе с Леонидом Аркадьевичем на проекте «Я могу», могу сказать, что его образ — продуманный, выстроенный в рамках концепции шоу и при этом абсолютно живой. Леонид Аркадьевич воплощает типаж народного, доброжелательного человека. В нем каждый зритель узнает соседа, друга, родственника, — добавила Светлана Фролова.

Елена Наумова, руководитель международного пиар-агентства:

— Телепроект «Поле чудес» уже давно перестал быть просто игрой — это часть культурного кода страны, ритуал, который объединяет поколения. Если у программы ведущий сменится, она переживет переходный период — часть аудитории уйдет, но часть останется из уважения к самой традиции. Все будет зависеть от того, сможет ли новый ведущий сохранить интонацию доверия, ту особую человечность, за которую зрители ценят проект. А актуальность «Поля чудес» напрямую связана с тем, насколько бережно и современно его будут развивать.

Самые необычные подарки от гостей

Ох уж эти художники

Однажды один из гостей программы решил подарить Леониду Якубовичу особую вещь. А именно — кусок асфальта со двора с авторским рисунком мальчика, с которым этот игрок выиграл в конкурсе. Получился подарок хотя и странный, но с душой и историей.

Обошел всех

Игрок и житель Колымы решил преподнести в подарок телеведущему то, что ему еще никто до этого не дарил. Это были десять соток земли рядом с Магаданом. Так он решил выразить уважение, подарив Якубовичу часть своей малой родины.

Коробка шипит, но вы не бойтесь

Один раз гостем программы стал зоолог Николай Дроздов. Он решил подарить ведущему две змеи, но эта идея Якубовичу не понравилась, потому что у него с детства фобия, связанная со змеями. Поэтому он попытался отшутиться, но пресмыкающихся брать в руки не рискнул.

Странный подход

Однажды гость «Поля чудес» решил сделать Якубовичу действительно нестандартный подарок. Он вручил ведущему петицию с просьбой закрыть передачу. Вероятно, это было вне кадра, но, по некоторой информации, сейчас эту петицию можно увидеть в музее телеигры.

Непросто творцов понять

Если другие участники игры дарят что-то съедобное, вкусное или хотя бы полезное, то один из гостей программы решил подарить Якубовичу частичку своего творчества: скульптуру писающего дрозда, выполненную из сухого навоза.

Реквизит программы

Согласно правилам игры, для участия нужно отправить с заявкой свой оригинальный кроссворд. Некоторые из них хранятся в музее. Среди них: вырезанные из дерева, выполненные в виде картин, вышитые на ткани и многие другие.

