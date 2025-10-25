Почему Сталин лично вычеркнул из списка военных преступников Маннергейма

Карл Густав Эмиль Маннергейм — одна из самых парадоксальных фигур XX века. Швед по рождению, русский офицер по воспитанию и финский маршал по призванию, он умудрился заслужить уважение как Николая II, так и Иосифа Сталина, который лично вычеркнул его из списка военных преступников.

© РИА Новости

Офицер Российской империи с финским сердцем

30 лет своей жизни Маннергейм посвятил службе в Русской императорской армии, пройдя путь от корнета до генерал-лейтенанта. Он был кавалером Георгиевского креста, а его имя до сих пор высечено на стенах Георгиевского зала в Кремле.

Став главой Финляндии, он, швед по происхождению, настоял на том, чтобы всех граждан страны называли «финнами». Именно он заложил основы финской государственности — с 1942 года его день рождения отмечается как день финской армии.

Разведчик, всадник и дипломат

В 1906-1908 годах Маннергейм провел грандиозную разведывательную экспедицию по Китаю, преодолев верхом около 14 000 километров. Он собрал бесценные этнографические и картографические материалы, встречался с Далай-ламой XIII, привез множество фотоснимков, разведданных, артефактов и фонетических исследований. И был даже принят в почётные члены Русского Географического.

Эта миссия продемонстрировала его уникальные качества — выносливость, дипломатический такт и умение действовать в самых сложных условиях.

Союзник Гитлера, которого спас Сталин

Во время тайных переговоров СССР и Финляндии о выходе последней из войны, Сталин через дипломатов передал финскому правительству условие:

«Мы примем только такое соглашение, за которым будет стоять маршал Маннергейм».

Когда Херте Куусинен было поручено составить список главных финских военных преступников, она составила. В этом списке был и Маннергейм. Сталин Маннергейма вычеркнул красным карандашом и написал:

«Не трогать».

Откуда у Сталина было такое расположение к человеку, чья страна была союзником нацистской Германии? Должно быть, дело в том, КАК Маннергейм помогал Гитлеру. Делал он это со свойственной себе оригинальностью.

Он отказывается подчинить финскую армию немецкому командованию, но и не соглашается брать под свое начало немецкие части. В начале 1942 года, в ответ на очередные вопросы генералов Вермахта о судьбе финского фронта Маннергейм отрубил:

«Я не буду больше наступать».

Гитлер понимает, что делать ставку на Маннергейма бесполезно и находит себе послушного союзника - генерала Талвела. На тот момент главной немецкой задачей было взятие острова Сухо. Нужно было высадить десант на Сухо и прочно закрепиться. Тогда немцы смогли бы полностью контролировать перевозки по Ладоге, и по льду, и по воде. Ленинград бы остался без поставок и умер. Запретить генералу Талвела провести операцию Маннегрейм не может, но он находит свои методы. Неожиданно финны заболевают непонятным тяжким недугом – перестает действовать ранее работавшая, как часы техника, куда-то пропадает финская исполнительность. Германские моряки удивляются: в срок ничего не делается. Гитлер срочно приезжает на юбилей Маннергейма и забрасывает его дорогими подарками: шикарный «Мерседес-770», 3 военных вездехода, орден Германского орла с большим золотым крестом. Самым главным подарком был собственный портрет рейхсканцлера, написанный художником Труппе.Маннергейм продает дорогой «Мерседес» в Швецию, вездеходы отдает армии, а крест и портрет забрасывает подальше, с глаз долой. Для него встреча с Гитлером – дипломатический ритуал, не больше. Немцы так и не взяли остров Сухо: Маннергейм успел предупредить советское командование, а выбранные им методы, замедлившие наступление немцев, дали свои плоды.

Приученный в российской армии к ежедневному употреблению хорошей водки, Маннергейм был крайне недоволен качеством финских спиртных напитков. Для того, чтобы отбить беспокоивший маршала привкус, в один литр финской водки стали добавлять 20 грамм французского вермута и 10 грамм джина. Напиток получил название «маршальская стопка». В честь своего юбилея Маннергейм, от которого Гитлер ждал решительных действий, решил порадовать своих солдат и отправил на передовую грузовики с водкой. Две бутылки водки на землянку. В день рождения маршала финская армия стала небоеспособна, что уже стало знаком СССР и союзникам: финны свою войну закончили.

Маннергейм отличался завидным авантюризмом и даже безрассудностью в делах сердечных. В январе 1924 года, когда он уже считался врагом большевистского государства, 57-летний Маннергейм прибывает в Москву и добивается руки балерины Екатерины Гельцер. Венчание «молодых» проводит опальный патриарх Тихон. Кроме этого, Маннергейм вместе с Гельцер посещают мавзолей, отстаивая многочасовую очередь в крещенские морозы. Балерина после этого заболела двусторонней пневмонией, Маннергейм не мог дожидаться её выздоровления и отбыл в Финляндию. Больше они не виделись.