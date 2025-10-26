Как охраняли советских вождей

Безопасность советской партийной элиты всегда была задачей первостепенной важности. Для этого существовала специальная служба, чьи сотрудники днем и ночью обеспечивали защиту первых лиц государства. Однако такое тотальное внимание нередко вызывало раздражение у тех, кого оберегали.

Иосиф Сталин

В первые годы советской власти система охраны была довольно скромной, однако после 1929 года, с укреплением власти Сталина, она стала стремительно развиваться. Особое внимание уделялось безопасности на кунцевской даче вождя.

Изначально участок был обнесен пятиметровым забором, но без колючей проволоки — штат из 50 охранников считался достаточным. Однако в разгар репрессий по инициативе начальника охраны Карла Паукера дачу укрепили: появился второй, трехметровый забор со смотровыми глазками, а численность охраны возросла.

Паукер, которого писатель Анатолий Рыбаков характеризовал как «неутомимого» и даже личного парикмахера вождя, добросовестно исполнял свои обязанности. Но в 1937 году его обвинили в подготовке покушения на Сталина и расстреляли.

Поездки Сталина на отдых в Сочи были настоящей операцией. Маршрут (поезд — теплоход — поезд) держался в строжайшей тайне и часто менялся. За бронированным составом генсека следовали два поезда с охраной.

9-е управление КГБ

С 1954 года и до распада СССР безопасность правительства обеспечивало 9-е управление КГБ. Его сотрудники должны были быть невидимыми, но всегда готовыми мгновенно среагировать. Они сопровождали чиновников везде: на официальных мероприятиях и в частных поездках, в театре и в больнице.

Особой задачей была организация передвижений. Для этого создали спецподразделение ГАИ, обеспечивавшее беспрепятственный проезд «автомобилей особой нормы». В Крыму, например, для контроля 152-километровой трассы Симферополь—Форос был создан целый дивизион, укомплектованный скоростными «Волгами»-«дублерками».

Кортежи были сложным механизмом. В поездках Брежнева по Крыму использовалось до пяти машин и 21 мотоцикла, чьи действия были идеально отточены. Машины постоянно менялись местами, чтобы запутать возможных злоумышленников.

Хрущев

Во времена Хрущева поездки по стране и обычные прогулки членов Политбюро заметно участились, а зарубежные турне стали длиннее. У 9-го управления прибавилось головной боли. Перед зарубежными поездками первых лиц страны Управление отправляло туда группу из четырех-пяти человек. Эта группа досконально изучала обстановку, интересовалась возможностями местных спецслужб, их участием в будущих охранных мероприятиях, деталями государственного протокола, уровнем квалификации местных полицейских, спецификой уличного движения.

С Хрущевым спецслужбистам было работать особенно непросто, учитывая его вздорный характер. Один из руководителей «девятки» Михаил Докучаев отмечал, что «Хрущев запомнился сотрудникам Службы безопасности как человек, который постоянно ими был недоволен. Он строго, порой грубо с ними обращался, не заботился о людях, которые готовы были защищать его ценой своей жизни».

Хрущева постоянно раздражали находящиеся возле него сотрудники охраны, что затрудняло их работу в обеспечении безопасности, особенно в многолюдных местах. Одним из указаний генсека стало сокращение штата охраны. Более того, во время отдыха в Крыму он распорядился снять охрану по периметру дачи и оставить ее только возле здания.

В обязанности охраны входила далеко не самая приятная работа. В частности, в зарубежных командировках Докучаев регулярно стирал белье Хрущева не только в целях безопасности, но и чтобы «не позорить страну».

Серьезных инцидентов во время рабочих поездок Хрущева было немного. Первый случай произошел в июне 1961 года в Вене, когда Хрущев вместе с министром иностранных дел Австрии Бруно Крайским выходил с вокзала. Из толпы в сторону генсека внезапно полетел пакет. Сотрудник охраны Солдатов моментально накрыл его своим телом, полагая, что это взрывное устройство. Однако в пакете оказалось письмо некого румына с просьбой к Хрущеву помочь ему вернуться на родину.

Второе происшествие случилось в Киеве в декабре 1961 года во время большого совещания работников сельского хозяйства, когда в сторону Хрущева и Подгорного (члена Политбюро) кинулась буфетчица с ножом. Охрана и здесь была на высоте.

Брежнев

Леонида Ильича считают одним из самых «рисковых» советских вождей. По словам близких, он буквально притягивал к себе неприятности. Настоящей находкой для Брежнева стал начальник его охраны Александр Рябенко.

Первые месяцы после смещения Хрущева Брежнев буквально спал под бдительным оком Рябенко. Как-то поднимаясь после недавней победы над Хрущевым в свою квартиру в 26-м доме по Кутузовскому проспекту, Леонид Ильич вдруг остановился и сказал Рябенко: «Саша, возьми автомат, побудь здесь ночью». И это несмотря на то что дом уже был оцеплен милицией, а поблизости были преданные офицеры охраны.

После убийства Кеннеди спецслужбы приняли решение ограничить разъезды советских лидеров в открытых лимузинах. А случай с премьер-министром Австралии Гарольдом Холтом, который бесследно исчез во время купания, и вовсе подтолкнул к созданию нового подразделения.

У Брежнева была страсть к длительным заплывам, и безопасность генсека на воде должна была обеспечивать группа телохранителей-подводников. Впрочем, проколов избежать не удалось. Во время одного из заплывов к генсеку присоединилась невесть откуда взявшаяся пловчиха. Оказывается, женщина почти всю ночь провела воде, чтобы решить с помощью Брежнева свои бытовые проблемы. Её не стали арестовывать, а Брежнев уделил ей внимание.

Во время визита Брежнева в Монголию в 1974 году у него произошло нарушение мозгового кровообращения. С этого времени Рябенко со своим заместителем Владимиром Медведевым, который позже возглавил охрану Михаила Горбачева, стал исполнять еще и обязанности сиделки. Ему даже пришлось провернуть целую операцию по удалению от Брежнева втершейся в доверие генсека медсестры Коровяковой, которая без меры пичкала больного таблетками снотворного.

В последний год своей жизни Брежнев должен был совершить поездку на ташкентский авиастроительный завод. Из-за плохого самочувствие генсека мероприятие решили отменить, однако в последний момент Брежнев передумал. Охранные процедуры на месте визита при этом проведены не были.

Когда делегация появилась в сборочном цеху и пошла вдоль самолета, за ней ринулась толпа рабочих, задевших ремонтные антресоли. Легкая металлическая конструкция не выдержала и обрушилась прямо на гостей. Рябенко получил сотрясение мозга. Сам генсек, несмотря на то что его успел прикрыть собой один из охранников, также заработал сотрясение мозга и перелом ключицы. Через несколько дней во время первомайской демонстрации Брежневу стоило больших усилий взойти на трибуну Мавзолея.

Горбачев

Когда к власти пришел Горбачев, он полностью сменил свою охрану, которая служила ему верой и правдой не один год. Расставшись со своими телохранителями, новый генсек даже не позаботился об их дальнейшем трудоустройстве. Горбачев поручил начальнику 9-го управления Юрию Плеханову подобрать новых людей, которые ранее никогда не состояли в штате охраны высокопоставленных деятелей.

Плеханов, тем не менее, привез Горбачеву бывшего замначальника личной охраны Брежнева Медведева, чтобы рекомендовать его как главу его новой охраны, на что Михаил Сергеевич заявил: «Знаю я, как вы там служили. Все офицеры пьянствовали, кроме Рябенко».

Первое время личность Горбачева вызывала у народа восхищение. Он много и охотно общался с рядовыми гражданами. Первый выход генсека «в народ» состоялся в Ленинграде в июне 1985 года, когда он участвовал в возложении венков к памятнику Ленина на Октябрьской площади.

Чтобы своими глазами увидеть нового лидера, из метро, от Московского вокзала и соседних улиц начали стекаться массы людей. На площади скопилось не менее десятка тысяч человек, началась давка. Служба безопасности только и могла что отгородить автомобилями место, где Горбачев вел беседу. Однако наиболее активный народ полез через машины, прижав к ним женщин и детей. Раздались крики, плач, однако генсек невозмутимо продолжал говорить о перестройке и антиалкогольной кампании.

Охрану Горбачева разделили на две группы. Первая сопровождала генсека в командировках и прочих поездках, вторая обеспечивала безопасность первого лица на Рублевской даче и в городской квартире. Если хозяина не было на даче, то кроме привратной стражи, вокруг дома размещались еще 3–4 сторожевых поста.

По всей территории дачи, от дома до забора, была проведена электрическая звуковая сигнализация. Даже при незначительном контакте с ней она издавала сигнал, и сюда молниеносно устремлялась оперативная группа со сторожевыми собаками.

В 1989 году Горбачев находился с визитов в Киеве. По своему обычаю он вышел из машины, чтобы показать себя народу. Охрана в этот момент располагалась по боевому расписанию. Неожиданно с задних рядов собравшейся толпы в сторону президента полетел кейс. Офицер личной охраны Андрей Беликов на лету перехватил его и прижал к животу, склонился над ним, закрыв своим телом. К счастью, взрыва не последовало.

Бросившего чемодан так не нашли: виновник исчез, бесследно растворившись в толпе. Некоторые допускают, что это мог быть отвлекающий маневр, а главную атаку просто не смогли реализовать.

Близкие к Горбачеву лица замечали, что отношение генсека к своей охране было таким же, как и у Хрущева, – пренебрежительным, с примесью высокомерия. Идеолог перестройки не видел в охранявших его людях равных себе по интеллекту личностей.