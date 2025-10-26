За что убили русского мецената Савву Морозова

13 мая 1905 года в роскошном номере отеля «Ройяль-Монто» в Каннах был найден мертвым один из богатейших людей Российской империи — Савва Тимофеевич Морозов. Пуля в груди оборвала жизнь знаменитого промышленника и мецената. Обстоятельства его смерти были настолько загадочными, что споры о том, что же произошло на самом деле, не утихают до сих пор.

Версия первая: Самоубийство на фоне депрессии

Официальная версия, принятая французской полицией, гласила о самоубийстве. Картина, открывшаяся жене Зинаиде Григорьевне и слугам, казалась однозначной: Морозов лежал на кровати со сложенными на животе руками, в правой — браунинг, а на полу — записка: «В моей смерти прошу никого не винить».

Этому способствовало и тяжелое психическое состояние Морозова. После событий «Кровавого воскресенья» он написал смелую записку правительству, требуя демократических свобод для рабочих. Его собственная семья, во главе с матерью, не поддержала его, начала травлю и даже распускала слухи о его сумасшествии. Врачебный консилиум диагностировал у Морозова «тяжелое общее нервное расстройство» и рекомендовал поездку за границу.

Версия конспирологическая: убийство по политическим мотивам

Картина, в целом, и правда наводящая мысли о самоубийстве. Однако, жена Морозова Зинаида Григорьевна утверждала, что войдя в комнату, а это случилось не тотчас после выстрела, а спустя какое-то время, которое потребовалось ей, чтобы прийти в себя от испуга, она увидела, что окно в комнате открыто, а по аллее парка убегает какой-то мужчина. Зинаида Григорьевна не сомневалась, что окно в комнате, когда там находился ее муж, было закрыто. Значит, кто-то его распахнул?

Кроме того, версию суицида трудно признать окончательной вот еще по каким причинам. Морозов в дни, предшествующие его гибели, был в прекрасном настроении, много плавал и гулял, был бодр и настроен на жизнь. Кроме того, он был человеком очень верующим, происходил из старообрядческой семьи, и крайне строго относился к обязанностям христианина. Похоронен он был на старообрядческом Рогожском кладбище Москвы, а самоубийц, как известно, на кладбище не хоронили. Все это наводит на мысль, что Морозова убили. Не сомневалась в этом и Зинаида Григорьевна. Кто же это сделал?

Наиболее вероятными заказчиками убийства большинство исследователей сегодня называют партию большевиков. Дело в том, что Морозов, один из богатейших людей России, финансировал революционную деятельность партии. Он действительно имел либеральные взгляды и считал, что рабочий класс должен получить больше прав и свобод, чем это было в тогдашней России. Составленная им записка «О причинах забастовочного движения. Требования введения демократических свобод» могла насторожить партийцев, поскольку в случае благоприятного ее рассмотрения, в стране начались бы изменения, делающие бессмысленным всякое революционное движения. Все требования рабочего класса и так были бы удовлетворены. Наконец, известно, что после Кровавого воскресенья Морозов отказал большевикам в очередной сумме, сказав «На кровь денег с меня не возьмете!». Может быть, это убийство было местью?

В то же время, друг Морозова Максим Горький вспоминал, что Морозов не раз говорил, что умрет от руки черносотенцев. Этим представителям наиболее реакционного общественного движения России, конечно же, не по вкусу пришлись взгляды Морозова и его деятельность по внедрению демократических прав и свобод.

Версия романтическая: гибель из-за любви

Морозов был влюблен в актрису Московского художественного театра Марию Андрееву. Она считалась первой красавицей русской сцены и одной из самых ярких «фам-фаталь» в стране. Именно благодаря ее чарам Морозов сделался меценатом театра, тратил огромные деньги на ремонт здания в Камергерском переулке, на постановки спектаклей. Он настолько попал под влияние красотки, что простил ей даже связь с писателем Максимом Горьким. Впрочем, с Горьким у него, по воспоминаниям многих современников, как раз в ту пору случилась серьезная ссора. Не из-за Андреевой ли?

Незадолго до смерти Морозов застраховал свою жизнь на сумму в 100 тысяч рублей, оформил страховой полис на предъявителя и передал его Андреевой. Многие считали тогда, что таким образом он подписал себе смертный приговор.

Андреева на полученную по страховке сумму оплатила долги и поправила свое материальное положение, а 60 тысяч передала революционерам. Так что, в этой версии гибели Морозова любовь смешивается с политикой, как зачастую и случается в жизни.