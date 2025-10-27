Школьные годы вождя: как учился Ленин

Гимназические годы Владимира Ульянова (Ленина) в Симбирске (нын. Ульянов) были полны противоречий. С одной стороны были и жесткая дисциплина, и случаи жестоких издевательств учеников над учителями, с другой — становление блестящего, но замкнутого ученика.

Воспоминания одноклассников Ульянова тоже разнятся. Например, Аполлон Коринфский, исключенный из гимназии, назвал его «угрюмым застенком». Александр Наумов, будущий министр, напротив, вспоминал о годах с будущим вождем весьма тепло.

Володя Ульянов поступил в Симбирскую гимназию в девять лет. До этого он занимался с репетиторами и старшим братом. Он был младшим в классе, но насмешек избежал. Во многом благодаря авторитету отца-чиновника. Он держался обособленно, на переменах часто читал.

Его главным академическим соперником был Александр Наумов. Они сидели за одной партой, и их соперничество никогда не перерастало в конфликт. Наумов, уже в эмиграции, признавал исключительные способности Ульянова, его феноменальную память и ненасытную любознательность, отмечает канал «МИР ИСТОРИИ — WOH».

Близких друзей в гимназии будущий вождь не нажил. Одноклассники уважали Ульянова за ум и часто просили объяснить трудную тему. Но также они откровенно недолюбливали за интеллектуальное превосходство и отстраненность. Он был для всех «нашим», но ни для кого — «своим».

Один из эпизодов, описанный Коринфским, показывает его с неожиданной стороны. Когда класс устроил травлю учителя Веретенникова и был наказан директором Федором Керенским, Ульянову разрешили уйти. Однако он предпочел разделить наказание с одноклассниками, хотя обиженный педагог был его родственником.

Настоящим испытанием стали выпускные экзамены. За месяц до них казнили его старшего брата, Александра, за подготовку покушения на царя. Несмотря на личную трагедию, Владимир блестяще сдал все экзамены. И даже получил золотую медаль с одной лишь четверкой по логике. Директор Керенский, отец будущего главы Временного правительства, дал ему прекрасную характеристику, невзирая на историю с братом.

