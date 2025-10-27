Молодая мать стала порномоделью из-за долгов и пожалела

Британка, пристрастившаяся к азартным играм, пыталась решить свои финансовые проблемы, создав аккауyт на платформе Onlfans. Об этом сообщает Lad Bible.

28-летняя Элиша Кук из Борнмута призналась, что стала порномоделью, чтобы погасить долги, достигавшие 20 тысяч фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона рублей). Позднее она пожалела об этом решении.

«Секс стал работой, а не удовольствием или чем-то интимным. Это не то, чем можно гордиться», — рассказала Кук.

Несмотря на ежемесячные заработки в тысячи фунтов, все деньги продолжали уходить на игровые автоматы. В итоге собственное поведение вынудило Кук закрыть аккаунт и передать управление своими финансами матери.

Британка отметила, что многие женщины стесняются признаться в подобных проблемах из-за страха осуждения, но именно семейная поддержка помогла ей начать новую жизнь без долгов, азартных игр и порносъемок.

