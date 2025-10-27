«Банные девы»: какие услуги оказывали русские девушки в парилках

Для русского человека баня всегда была больше чем просто гигиенической процедурой. Это ритуал, традиция и особое социальное пространство, что ярко отразилось в народной культуре и даже в кинематографе — вспомнить хрестоматийную «Иронию судьбы». Но далеко не все обычаи, связанные с парной, дошли до наших дней. Один из самых любопытных — институт «банных дев» или натиральщиц, без которых не обходились бани XVI–XVIII веков.

Красота и тяжёлый труд

Профессия натиральщицы, или, как их ещё называли в разных регионах, «махальщиц», была распространена в России на протяжении нескольких столетий. Эту работу обычно выполняли молодые девушки из непривилегированных сословий. Их услуги могли позволить себе лишь зажиточные горожане или дворяне — простой народ парился самостоятельно.

Работа в парной считалась физически тяжёлой. Процедура начиналась с подготовки: парную проветривали, раскалённые камни поливали кипятком, а стены окропляли травяными настоями. Пол устилали душистым сеном или цветочными лепестками в зависимости от сезона. Лишь после этого гость слышал традиционное: «Пожалуйте на парок!».

Основной обязанностью девушки было интенсивное опахивание посетителей дубовым или берёзовым веником, которым она «зачерпывала» густой пар. Из-за нагрузок натиральщицы работали посменно — пока одна отдыхала, её подменяла другая.

Между услугой и этикетом

На Руси натиральщицы не оказывали посетителям интимные услуги. Девушки просто хлестали «клиентов» вениками, потом (по желанию) окатывали тёплой или холодной водой и обтирали полотенцами. Но посетитель за определенную плату мог позволить себе «снять» натиральщицу. В таком случае девушка оказывала перечисленные услуги только одному мужчине в отдельном «кабинете» — небольшом закутке в общей парной.

Необходимость в «банных девах» отпала после того, как Екатерина II разделила бани на мужские и женские. С этого момента натиральщиц могли себе позволить только посетители бань «высшей категории». Мужчин же в обычных парилках начали парить вениками банщики.