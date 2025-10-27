Почему труд советских колхозников не оплачивали деньгами

Советская деревня долгие годы жила по особым экономическим законам. До второй половины 1960-х годов основной формой расчёта с крестьянами оставались трудодни — система, призванная поднять сельское хозяйство, но на практике обернувшаяся долгой борьбой за выживание.

© Соцсети

Принуждение к коллективному труду

С началом сплошной коллективизации в конце 1920-х годов государству потребовался единый механизм учёта труда миллионов крестьян. Таким инструментом стал трудодень, введённый специальным постановлением Совнаркома. Формально он представлял собой долю в общем доходе колхоза, распределяемую в зависимости от трудового участия.

Однако на практике система оказалась сложной и малоэффективной. Хотя она и пыталась учитывать личный вклад работника, слабая связь с реальными результатами работы хозяйства делала её громоздкой и часто несправедливой. Самое суровое в этой системе было наказание за невыработку нормы — уголовная ответственность с исправительными работами в собственном колхозе и удержанием четверти заработанных трудодней.

Жизнь в условиях «второго крепостного права»

Основной формой оплаты была натуральная выдача, чаще всего зерном.

В военные горды (1941 – 1945) на трудодень выдавалось менее полкило зерна. Зимой 1946 – 1947 годов в СССР в связи с неурожаем случился массовый голод.

Колхозники с самого начала действия подобной системы оплаты массово протестовали – резали скот, уходили из деревень в города. В 1932 году в СССР ввели особый паспортный режим, в результате которого жители сел и деревень фактически получили статус крепостных, которым без разрешения «барина» (председателя колхоза или сельсовета) запрещалось покидать населенный пункт. Для детей крестьян в подобном случае после окончания школы чаще всего была одна дорога – идти работать в колхоз. В фильмах о колхозной жизни, являющихся классикой советского кинематографа, часто встречаются сцены, в которых председатель решает, отпускать выпускников сельской школы учиться дальше в город или нет. Парни, отслужившие в армии, зная, какая судьба их ждет дома в деревне, любыми способами стремились закрепиться в городах.

Если крепостной крестьянин в России до революции имел возможность получить доход со своего земельного надела и продать излишки, то советский колхозник лишался и этого – на приусадебное хозяйство в деревне или на селе государство накладывало непомерные налоги, селянин вынужден был платить едва ли не за каждую яблоню в саду.

Пенсии старикам в советских колхозах либо не платили вовсе, либо они были мизерными.

Когда открылись «шлюзы»

Крайне низкая производительность труда, во основном вызванная отсутствием материальной заинтересованности колхозников в своей деятельности, заставила советское правительство в мае 1966 года принять постановление о введении гарантированной оплаты труда в денежном выражении. Однако еще несколько лет после выхода этого постановления сельские жители оставались «привязанными» к своим деревням и селам – паспорта им по-прежнему выдавали только с личного разрешения председателей колхозов. Полная паспортизация в СССР, в том числе, и сельского населения, завершилась лишь незадолго до начала перестройки, в 1981 году. К тому времени из деревень и сел уже полным ходом шел массовый отток жителей в города.