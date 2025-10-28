Древние иероглифы раскрыли имя царицы майя, правившей 1400 лет назад

Ученые расшифровали иероглифические надписи на древних камнях и установили имя ранее неизвестной царицы майя. Ее звали Иш Чак Чин, она управляла городом Коба, «Городом бурлящей воды», на полуострове Юкатан в Мексике в VI веке. Об этом сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH).

Коба был крупным городом майя, существовавшим с 350 года до н. э. по XIV век н. э. В центре города располагались богатые дома, окруженные четырьмя озерами, вокруг — тысячи жилых построек простых людей, дороги из белого камня и несколько пирамид.

В 2024 году археологи INAH обнаружили обширный иероглифический текст, высеченный на каменной лестнице в Кобе, названной «Камень основания». Эрозия значительно повредила текст, что затруднило расшифровку 123 панелей. Однако новые находки, включая 23 стелы с надписями, помогли ученым продвинуться в расшифровке.

© Стела в Кобе, на которой упоминается царица майя

Эксперты по древним текстам Дэвид Стюарт из Техасского университета и Октавио Эспарса Ольгин из Национального автономного университета Мексики сопоставили панель из «Скалы основания» с двумя стелами, обнаруженными на этом месте, и пришли к выводу, что все они относятся к одной и той же личности — Иш Чак Чин.

Хотя точные даты ее правления неизвестны, в иероглифах упоминается коронация Иш Чак Чин, а также её участие в строительстве площадки для игры в мяч, которое, по майянскому календарю, произошло около 8 декабря 573 года.

Иш Чак Чин, возможно, была сильной царицей, так как ее сравнивают с Тестиго Сиело, «царем-земеем», правителем королевства Каан, одного из самых влиятельных государств майя.

Женщины-правительницы были редкостью у майя. Известно всего несколько десятков таких, по сравнению с сотнями царей. Однако в позднеклассический период (550–830 гг.) к власти пришли такие выдающиеся женщины, как «Красная Королева», правившая Паленке в середине VII века.

По словам Эспарзы, исследования «Камня основания» уже дали важные данные о правителях и исторических событиях Кобы, однако работа продолжается