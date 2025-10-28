Ад на колесах: жуткие истории про проклятые автомобили

Дома с привидениями, старинные заброшенные замки, где бродят духи, зловещие леса со всякой нечистью… Подобными рассказами нынче никого не удивить. А как насчёт машин, ставших свидетелями драматических событий и местом обитания призраков? Или проклятой техники, к которое страшно приближаться на пушечный выстрел? Подобные случаи отнюдь не единичные и вполне могли бы лечь в основу фильма. Quto рассказывает про самые поразительные и пугающие.

Porsche 550 Spyder Джеймса Дина

Скептически настроенные граждане отрицают саму возможность существования проклятых автомобилей и стараются объяснить связанные с ними происшествия совпадениями и случайностями. Печально известный спорткар по прозвищу Little Bastard («Маленький ублюдок»), принадлежавший американскому актёру Джеймсу Дину, готов их разубедить.

Дин был любителем гонок и приобрел Spyder в том числе для участия в соревнованиях. Всё началось с пророческого высказывания британского актёра Алека Гиннесса. Когда Дин показал Гиннессу невероятную по тем временам Porsche, тот сказал из зависти:

«Пожалуйста, не садись за руль этой машины ни в коем случае. Сейчас 10 часов, 23 сентября 1955 года. Если ты сядешь в неё, то к концу следующей недели ты уже будешь мёртв».

Дин только посмеялся. Вскоре пророчество сбылось — молодой человек погиб в лобовом столкновении. Ехавший с ним с заводской пилот Porsche Рольф Вютерих получил травмы средней степени тяжести.

Трагедия и предшествующей ей «предсказание» — достаточные основания, чтобы считать спорткар проклятым. Дурной славе поспособствовали леденящие душу городские легенды. По одной из версий, их распускал кастомайзер Джордж Баррис, который выкупил и восстановил Porsche. Якобы кое-какие агрегаты и компоненты переставили на другие болиды, и их владельцы погибали в гонках. Но один такой случай действительно имел место: на машине Троя МакГенри, хирурга из Беверли-Хиллс стояли как минимум рычаги подвески от «Маленького ублюдка». Другая легенда гласит, что в гараже со спорткаром вспыхнул пожар, причём это случилось за сутки до выставки о вопросах безопасности дорожного движения гонок. В 1960 году Spyder бесследно исчез во время транспортировки из Флориды в Калифорнию, хотя его перевозили в опечатанном грузовом вагоне и в сопровождении команды детективов из знаменитого агентства Пинкертона. Или это очередной миф Барриса?…

Ford V8 Бонни и Клайда

Каждый наверняка хоть раз слышал про Бонни и Клайда — знаменитых американских грабителей времён Великой депрессии. Но не все знают, как закончила криминальная парочка. А их финал был ужасным. 23 мая 1934 года Бонни Элизабет Паркер и Клайд Чеснат Бэрроу попали в засаду на сельской дороге в штате Луизиана, устроенную техасскими рейнджерами. Их Ford V8 буквально изрешетили — было выпущено 167 пуль. Бонни досталось около 60, а Клайду порядка 50. Позже правоохранительные органы выяснили, что в машине перевозили целый арсенал — свыше десятка единиц оружия и несколько тысяч патронов.

Интересна дальнейшая судьба того самого Ford V8 — он находится в одном из казино в штате Невада, так сказать, в «оригинальном» состоянии. Американские сайты включают его в перечень всякой автомобильной паранормальщины, поскольку жуткое зрелище само по себе является достаточным для того основанием. Кроме того, многие посетители заведения отмечали тревожное чувство около машины, словно были там не одни.

Lincoln Continental Джона Кеннеди

Президент США Джон Фицджералд Кеннеди был застрелен 22 ноября 1963 года около половины первого часа дня в Lincoln Continental во время проезда кортежа по улицам Далласа, штат Техас. Как ни странно, автомобиль продолжили эксплуатировать. В частности, по данным clickorlando.com, на нём ездил преемник Кеннеди, президент Линдон Джонсон.

Позже печально известный лимузин был передан в Музей Генри Форда в Мичигане (премиальная марка Lincoln входит в состав концерна Ford). Говорят, посетители сообщали о странных пугающих происшествиях. Например, рядом с историческим артефактом видели человека в серой одежде. Количество подобных случаев увеличивается в ноябре, что совпадает с датой убийства Джона Кеннеди.

Volkswagen Джека Кеворкяна

Имя Мурада Джейкоба «Джека» Кеворкяна многократно упоминалось в фильмах, книгах, видеоиграх и даже музыке. Американский врач занимался исследованиями в области переливания крови, однако зловещую славу ему принесла популяризация эвтаназии. Более того, Кеворкян признавал, что лично «помог» расстаться с жизнью как минимум 130 пациентам. За свои взгляды и деятельность Кеворкян получил весьма красноречивые прозвища «Доктор Смерть» и «Доктор Суицид». Врача решительно осуждали коллеги и власти США. В 1991 году его лишили лицензии на занятия медицинской практикой и впоследствии четырежды вызывали в суд. В 1993 году «Доктора Суицид» арестовали после эвтаназии 16-го пациента, страдавшему раком лёгких. В 1999-м Кеворкяна обвинил убийстве второй степени после очередной эвтаназии, записанной на видео. Он провёл в тюрьме чуть более восьми лет и вышел за хорошее поведение.

Кеворкян «помогал» людям покинуть этот мир с помощью самодельного устройства. Как сообщало издание Chicago Tribune, процедура проводилась в том числе в вэне Volkswagen 1968 года. Любимец хиппи выступал в непривычном амплуа и потому воспринимается словно клоун из произведения Стивена Кинга «Оно»: вроде бы должен веселить детишек, а на деле — монстр. По слухам, в этом автомобиле скончалось множество людей. Достоверно известно как минимум об одной женщине по имени Джанет Эдкинс. Считается, что Volkswagen по понятным причинам населяют призраки. Не случайно он является частью экспозиции The Haunted Museum Зака Бэгана, посвящённой разным паранормальным явлениям.

The Golden Eagle

Роман «Кристина» Стивена Кинга изобилует многочисленными техническими неточностями, однако это совершенно не важно. Главное — душераздирающая история о Plymouth Fury, убивающем людей по своей прихоти. А знаете ли вы, что у зловещей «Кристины» есть своего рода аналог в реальном мире? Это Dodge 330 Limited Edition 1964 года выпуска по прозвищу The Golden Eagle («Золотой орёл»), из-за которого якобы погибли по меньшей мере 14 человек.

История автомобиля поразительна и к ней стоит отнестись с долей скепсиса. Первоначально «Золотой орёл» служил в полиции штата Мэн. Трое копов, ездивших на нём, погибли. Нет, не в результате аварий или убийств — они совершали суицид. После того, как третий страж закона расправился со своей семьёй и собой, полицейское управление решило избавиться от машины и выставило её на аукцион.

В итоге Dodge приобрела семья Алленов, и на нем ездила женщина по имени Уэнди. По слухам, самопровозглашённая ведьма. Машина ничего плохого своей новой хозяйке не делала, зато жестоко «мстила» другим. Прихожане местной церкви узнали, что проклятый «Золотой орёл» находится по соседству. Самые отчаянные и злобные из них очертя голову предались вандализму. Заканчивали они плохо. Одного активиста сбила и обезглавила фура, другого поразила молния. И это отнюдь не весь список инцидентов. Есть совсем уж дикий случай. В конце 2000-х зловещую машину приехал проведать подросток, очевидно, воодушевлённый её историей. Вернувшись он зарезал свою семью и сжёг дом.

Религиозные соседи Алленов боялись и ненавидели демонический автомобиль настолько, что однажды ночью украли и разобрали его, а агрегаты и детали отдали на разные свалки, лишь бы чудовище больше не вернулось. Но Уэнди каким-то удивительным образом смогла собрать своего любимца по частям и отреставрировать. Поговаривают, что с тех пор Dodge перестал убивать людей.

Graf & Stift Франца Фердинанда

Эрцгерцог, престолонаследник Австро-Венгрии Франц Фердинанд и его жена были застрелены сербским студентом и террористом Гаврило Принципом. Событие стало поворотным моментом в истории и послужило началом Первой Мировой войны — об этом знают даже школьники. Но мало кто в курсе, что Фердинанд и его супруга в момент нападения находились в лимузине Graf & Stift, имеющим весьма мрачную и дурную репутацию.

По некоторым сведениям, в течение следующих двенадцати лет после убийства автомобиль стал причиной тринадцати смертей. Управлявший им австрийский генерал закончил свои дни в заведении для умалишенных. Двое крестьян и немецкий офицер погибли в аварии. Швейцарский гонщик перевернул машину, а направлявшийся на свадьбу румынский владелец не справился с управлением, что привело к гибели пяти пассажиров и его самого. Сейчас Graf & Stift выставлен в Военно-историческом музее Вены, где он выглядит в пугающе хорошем состоянии для автомобиля, участвовавшего в стольких смертельных авариях.