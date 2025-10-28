Спутник замедленного действия: как погибла жизнь на Марсе

История изучения Марса — это путь от фантастических предположений к научному пониманию. Если в прошлом веке некоторые исследователи всерьёз обсуждали возможность существования марсианской цивилизации, то современная наука предлагает более сложную и доказательную картину эволюции Красной планеты.

© NASA

Спутник-убийца

В переводе с греческого имена двух спутников Марса «Фобоса» и «Деймоса», переводятся как «Страх» и «Ужас». Это не удивительно, скорее всего, древние цивилизации Земли, обладали информацией о том, как на самом деле погибла цивилизация красной планеты. Дело в том, что ряд современных ученых предполагает, что когда-то Марс обладал третьим спутником. Красная планета притянула его к себе, оторвав от пояса астероидов. В частности доктор геолого-минералогических наук А.М. Портнов в своих публикациях утверждает, что третий спутник планеты взорвался на ее орбите. В результате этой трагедии на Марсе погибло все живое. Но самое неприятное состоит в том, что рано или поздно на Марс упадет и его второй спутник - Фобос. Этот факт хорошо известен астрономам, но не афишируется, чтобы не вызвать панику на Земле. По данным наблюдений Фобос медленно, но верно приближается к поверхности Марса. Скорость сближения космических тел составляет около двух метров каждые сто лет и постепенно увеличивается. Конечно, с точки зрения человеческой жизни время до падения на Марс его второго спутника – вечность. Но в космических реалиях – это мгновение. Согласно научным расчетам взрыв Фобоса на орбите Марса состоится примерно через 20-40 миллионов лет. Когда это произойдет вокруг планеты, появятся кольца похожие на те, которыми обладает Сатурн.

Спутник замедленного действия

Казалось бы, какое дело землянам до далекого необитаемого Марса? Оказывается, самое - прямое! Сегодня называются сроки в несколько десятилетий от того момента, когда на Марсе возникнет колония людей. Не сложно себе представить, во что она разовьется за миллионы лет. Скорее всего, планета будет полностью заселена. В этом случае землянам придется самостоятельно уничтожить опасный спутник, пока он не упал на Марс. Кстати реализовать эту задачу, совсем, не сложно. Плотность Фобоса всего 1860 кг/м3. Состоит спутник из камней и космической пыли. Распылить его, предварительно взорвав, не составляет никакой проблемы.

Что погубило марсиан?

Ряд ученых считает, что цивилизация Марса была уничтожена гравитационным взрывом на его орбите. Впоследствии трагедии планета лишилась атмосферы и большей части воды. По расчетам астрофизиков любое природное космическое тело, подлетев к Марсу ближе предела Роше – 5000 км неминуемо взорвется. Так и произошло с третьим спутником Марса. В момент взрыва его поверхность буквально вспахали миллионы небольших метеоритов – осколков взорвавшегося спутника планеты. На Марсе проснулись вулканы, вода испарилась, а атмосфера накалилась до жуткой температуры. Выжить в этом пекле марсианская цивилизация, разумеется, не могла. К тому же планета потеряла свое магнитное поле. Его заменило множество магнитных аномалий. Кстати именно окисленные оксиды железа, покрывающие Марс, делают его поверхность «ржаво» красного цвета. А ведь когда-то на Марсе, по мнению астрофизиков, текли реки и цвели сады.

Земля и Марс: близнецы братья?

Анализируя аналогичные мегалитические памятники древних допотопных цивилизаций Земли и Марса, можно прийти к выводу, что либо жители двух планет общались друг с другом, либо произошло заимствование двух культур. Возможно ожидая катаклизма, марсиане просто переселились на Землю, основав здесь свою колонию. Тогда становится ясно, откуда появились названия у оставшихся двух спутников планеты. Вот только возникает вопрос, не упадет рано или поздно Луна на поверхность Земли? Оказывается, такая опасность есть. Луна год от года постепенно замедляет вращение Земли. Если три миллиарда лет назад земные сутки насчитывали девять часов, то сегодня они увеличились до 24 часов. Дальше ситуация будет только ухудшатся. В итоге произойдет страшный катаклизм. Луна «остановит» вращение Земли. Одна часть нашей планеты, подставленная под солнечные лучи нагреется до нескольких сотен градусов Цельсия, тогда как на второй будет царить вечный холод. Не поздоровится и Луне. Она приблизится к орбите Земли и взорвется, также как третий спутник Марса. В этой ситуации успокаивает только одно. Данный драматический сценарий будет реализован в очень отдаленном будущем, когда человечество будет в состоянии, переселится на другие планеты нашей Галактики.