Перестройка: какой удар получила экономика СССР

Период Перестройки (1985-1991 гг.) стал временем радикальных экономических экспериментов, которые вместо ожидаемого ускорения развития привели к системному кризису советской хозяйственной модели. Анализ этого опыта остаётся важным уроком для понимания пределов реформирования плановой экономики.

Несостоявшаяся модернизация

К середине 1980-х годов технологическое отставание СССР от ведущих мировых держав стало очевидным. Ответом стала концепция ускорения социально-экономического развития, принятая в 1986 году. Она предусматривала амбициозные цели: увеличение объёма производства продуктов питания в 2,5 раза к 1990 году и удвоение промышленного потенциала к 2000 году.

Однако, как отмечают экономисты, реформы столкнулись с системными проблемами:

Гигантский бюрократический аппарат (ежегодные расходы на содержание превышали 40 млрд рублей)

Неподготовленность кадров к рыночным методам управления

Сохранение затратного характера экономики

Результат не заставил себя ждать: к 1987 году начался спад производства, а в 1989-м государственный бюджет впервые был свёрстан с дефицитом.

Дефицит и разбалансировка рынка

Критической точкой стало решение 1987 года об отмене государственной внешнеторговой монополии. Сотни организаций получили право самостоятельного экспорта, что привело к массовому вывозу товаров народного потребления за рубеж. Выручка от подобных торговых манипуляций была баснословной. Ведь дотированные цены в Советском Союзе, рассчитанные на широкую доступность товаров, были на порядок ниже коммерческих цен в западных странах. Продукция вагонами переправлявшаяся за рубеж породила в СССР небывалый товарный дефицит. Рядовым советским гражданам не хватало элементарного: от колбасы и туалетной бумаги до посуды и обуви.

Летом 1989 года возникала острая нехватка товаров первой необходимости – сахара, чая, медикаментов, моющих средств, чуть позднее разразился табачный кризис. Ухудшение снабжения привело к массовым забастовкам горняков Донбасса, Кузбасса и Карагандинского бассейна. В крупных городах – Ленинграде, Свердловске, Перми – люди, потерявшие надежду «отоварить» талоны стали устраивать стихийные митинги.

Уже после распада СССР в канун нового 1992 года население ждал новый сюрприз – все полки в магазинах неожиданно опустели: товары либо раскупали предприимчивые граждане, либо завмаги их припрятывали в ожидании очередных реформ – освобождения розничных цен.

Кооператоры-махинаторы

Для оживление различных секторов экономики правительство СССР принимает два закона – «Об индивидуальной трудовой деятельности» (1986) и «О кооперации» (1988), которые с многочисленными оговорками легализовали мелкое частное предпринимательство. Однако опасаясь бесконтрольного расширения негосударственного сектора власти по рукам и ногам связали кооператоров всевозможными административными и юридическими ограничениями.

Одновременно с развитием частного предпринимательства стала вестись борьба с нетрудовыми доходами, а затем пошла массированная атака против личного подсобного хозяйства. Эти меры не только подорвали рост новых форм экономической деятельности, но и придали им откровенно криминальный характер.

Новоявленных бизнесменов было уже не остановить. Пользуясь слабостью законодательного регулирования и ненасыщенностью рынка, они стали взвинчивать цены. Полученные доходы при отсутствии банковских счетов приходилось «отмывать». По оценкам специалистов ежегодный оборот капиталов теневой экономики в СССР достигал 90 млрд. рублей. Доктор исторических наук Юрий Бокарев отмечал: «Почти все отечественные олигархи, владеющие сегодня миллиардными состояниями – выходцы из перестроечной эпохи».

Продовольственный кризис

В течение 1980-х годов в сельскохозяйственную отрасль государством было вложено свыше 120 млрд. рублей, однако улучшений так и наступило. Все больше росла зависимость от импорта. На закате Перестройки обычным явлением становится отсутствие на прилавках магазинов отечественной сельхоз продукции.

Подсчитано, что ежегодный спрос населения на продукцию сельского хозяйства оставался не удовлетворенным на 50 млрд. руб. В этих условиях в целях увеличения производства продовольствия начало массово снижаться его качество. К примеру, бутербродное масло стали выпускать с большим содержанием влаги, вареную колбасу на 30% наполняли соей, а вместо натурального кофе появились эрзац-напитки на основе цикория, ячменя или ржи.

Но самым печальным итогом провальных реформ в сельском хозяйстве стал массовый отток людей из деревни. Предложения по развитию фермерского хозяйства постоянно наталкивались на противодействие со стороны партийного руководства. Совсем тяжело стало в начале 90-х, когда разразился хлебный кризис. И это в условиях, когда в 1990 году собрали рекордный урожай – 300 млн. тонн зерна.

Неудовлетворенный спрос

Проблема насыщения рынка потребительскими товарами стала особенно острой в условиях роста денежной массы у населения. По данным статистики доходы семей рабочих и служащих с 1983 по 1989 год выросли на 8%, а в 1990 году по сравнению с предыдущим еще на 10%. Если в 1989 году среднемесячная зарплата рабочих и служащих составляла 240 руб., то в 1990 она достигла 270 руб. В кооперативном секторе средние ежемесячные доходы были еще выше – 450 руб. В конце восьмидесятых темпы прироста средней заработной платы в три раза превышали прирост национального дохода.

Этот перегиб привел к тому, что к началу девяностых спрос населения на потребительском рынке товаров и услуг не удовлетворялся на 165 млрд. руб. Сложившийся дисбаланс между наличной денежной массой и предложениями рынка не удалось переломить даже кооперативам. Проданных в 1990 году частниками товаров и услуг на сумму в 70 млрд. руб. было явно недостаточно.

Как итог – падает покупательная способность рубля, рост инфляции за 1989 год вырастает до 7,5%, в 1990 – до 19%. В стране процветает «чёрный рынок», на котором устанавливаются откровенно завышенные цены на дефицитные товары.

Инфляция резко обесценила денежные вклады населения и привела к серьезному снижению жизненного уровня. По данным американского журналиста и экономиста Джуда Ванниски «правительство путём девальвации рубля фактически ликвидировало частные сбережения населения общим объёмом в 600 млрд рублей».

Впервые за многие десятилетия в СССР возникает проблема безработицы. Особенно пострадали сотрудники военно-промышленного комплекса, в котором были заняты миллионы человек. Это стало началом падения обороноспособности страны.

Пьянству бой

На волне стремления к укреплению трудовой дисциплины и активизации «человеческого фактора» Горбачев начинает борьбу с пьянством. Но знаменитая «антиалкогольная компания», стартовавшая в 1985 году, приводит к явным перегибам. В ряде районов вводится полный запрет продажи спиртного, а в Армении и Крыму начинается массовая вырубка виноградников. Нехватка заводской спиртовой и винной продукции приводит к увеличению производства самогона и суррогатов.

Как показало время, принимаемые меры экономически не были оправданы. По итогам непродуманной антиалкогольной компании государство недополучило в бюджет за 1985-1987 гг. 70 млн. рублей. Бывший премьер СССР Николай Рыжков отмечал, что компания по борьбе с пьянством нанесла СССР ущерб в 100 млрд. долларов. В переоценке на современные деньги – более 500 млрд. долларов.

Экономический коллапс

Близящийся экономический крах советские экономисты пытались предотвратить с помощью методов «шоковой терапии». Однако снижение мировых цен на нефть, ликвидация СЭВ (Совета экономической взаимопомощи), разрыв прежних экономических связей на корню губили все начинания правительства.

Уже в 1986 году руководству страны пришлось прибегнуть к западным кредитам. Впрочем, эти средства пошли не на решение структурных проблем, а на покрытие возраставшего дефицита госбюджета. Не помогло. В 1991 году дефицит союзного бюджета превысил 20% ВВП.

По западным оценкам, только чистый долг СССР в конвертируемой валюте с 1985 по 1991 год вырос с 18,3 млрд до 56,5 млрд. руб. С конца 1989 года появилась задержка по некоторым платежам, а к концу 1991 года задолженность возросла до 6 млрд долларов. СССР фактически превратился в банкрота.

В течение 1991 года произошло резкое падение национальной валюты с 10 до 120 руб. за доллар. Стремительно сокращались золотовалютные запасы страны. Ко всем бедам добавилась инфляция, которая к концу 1991 года достигла астрономических показателей – 25% в неделю. В этот период многократно увеличился отток капиталов на Запад.

Экономист Олег Платонов подсчитал ущерб, нанесенный стране итогами Перестройки. В свои расчеты экономист включал такие данные, как использование доллара США внутри страны; занижение цен на продукцию, поставляемую за рубеж; последствия утечки «мозгов» за границу; нелегальный вывоз капитала и кража технологий; приватизация российских предприятий. По данным Платонова, итоговая сумма превысила 800 млрд. долларов.