Секретный арестант: что делали в Бутырке с генералом-предателем перед казнью

Дело генерала Андрея Власова и его соратников по Русской освободительной армии (РОА) остаётся одним из самых драматичных эпизодов послевоенной советской истории. Процесс над военачальниками, перешедшими на сторону нацистов, с самого начала был обречён на возмездие предателям.

«Секретный арестант №31»

12 мая 1945 года генерал Власов был захвачен военнослужащими 25-го танкового корпуса неподалёку от чешского города Пльзень. Как отмечает исследователь Николай Коняев в книге «Генерал из трясины», последние месяцы жизни бывший командующий 2-й ударной армией провёл в Бутырской тюрьме под номером 31.

Следствие возглавил лично начальник Главного управления контрразведки «СМЕРШ» Виктор Абакумов. С 16 по 25 мая Власов подвергался допросам по методу «конвейера» — с постоянно сменяющимися следователями. От генерала требовали назвать возможных сообщников среди высшего командования Красной Армии, однако за десять дней интенсивных допросов он не выдал ни одного имени.

Условия содержания

Вместе с Власовым в Бутырке содержались другие руководители РОА, включая семь генерал-майоров.

Это Иван Благовещенский, Сергей Буняченко, Дмитрий Закутный, Григорий Зверев, Виктор Мальцев, Михаил Меандров и Фëдор Трухин. В группе арестантов также оказались: полковник ВС КОНР Владимир Корбуков и подполковник ВС КОНР Николай Шатов.

Достоверных сведений о применявшихся к ним пытках нигде не сохранилось. Но зная методы работы советских следователей с так называемыми «врагами народа», можно предположить, что в отношении руководителей РОА использовались различные меры воздействия. Помимо вышеупомянутого «конвейера», который не выдерживал почти никто, арестантов могли изводить постоянными обысками и досмотрами, не давать времени для сна, угрожать чудовищными пытками, запугивать.

Неизвестно, по какой причине пытался покончить с собой генерал-майор ВС КОНР В.И. Мальцев: были это побои или издевательства морального характера.

Не выдержав пыток, Виктор Мальцев попытался совершить самоубийство, после чего был помещён в Бутырскую тюремную больницу. «Попытка самоубийства, предпринятая В.И. Мальцевым, несколько нарушила слаженный ход следствия, были повышены меры предосторожности и одновременно скорректировано само направление следствия. Больше подобных инцидентов уже не случалось», – отметил Н.М. Коняев

Следствие было завершено уже к концу 1945 года, но дату суда постоянно переносили, поскольку И.В. Сталин требовал провести процесс сразу над всеми руководителями РОА, а двое из них еще не попали в руки советского правосудия. Но вот, 26 марта 1946 года американцы выдали властям СССР скрывавшегося у них генерал-майора ВС КОНР Василия Малышкина, а 1 мая в тюрьму доставили генерал-лейтенанта ВС КОНР Георгия Жиленкова.

1 августа 1946 года во внутреннем дворе Бутырки были повешены 12 человек: сам А.А. Власов и 11 его бывших соратников.

Щи, каша и хлеб

О послевоенном голоде в СССР известно всем специалистам, изучавшим этот непростой период в истории нашей страны. Заключенные советских тюрем и лагерей тоже недоедали, ведь им существенно урезали нормы питания еще в годы Великой Отечественной.

17 августа 1944 года начальник ГУЛАГа В.Г. Наседкин докладывал наркому внутренних дел Л.П. Берии, что «… существующая норма питания заключенных со всеми дополнительными пайками по калорийности на 30 % ниже довоенной».

Учитывая дефицит продовольствия в стране, только что победившей гитлеровскую Германию, в 1946 году ситуация вряд ли улучшилась. Но даже скудные пайки сидельцев часто вызывали настоящую зависть со стороны голодающего населения.

Елена Рачева и Анна Артемьева – соавторы книги «58-я. Неизъятое» (Москва, 2016 г.), которая содержит воспоминания людей о ГУЛАГе. Среди них – незамысловатый рассказ надзирателя Ираиды Борисевич, которая с 1947 года работала во Владимирской тюрьме особого назначения МГБ СССР.

«Кормили их лучше, чем нас! И щи давали, и картошку, и каши, и хлеб, и песок [сахарный песок – прим. автора]. И мясо бывало, в обед. Ну, куском не давали, а бульон был», – вспоминала И.Я. Борисевич.

Ситуация с продовольствием в стране была такой, что получаемые арестантами щи с картошкой да каша, кусочек хлеба да стакан чаю с сахаром казались надзирательнице роскошью. Впрочем, многие узники ГУЛАГа жаловались на скудный рацион и низкое качество тюремной баланды.

Поскольку в СССР нормы питания для всех сидельцев были одинаковыми, можно предположить, что и высокопоставленных «власовцев» кормили так же.

Суд без адвоката и прокурора

Как известно, суд над руководством РОА продолжался всего два дня – 30 и 31 июля 1946 года. Председательствовал на заседании генерал-полковник юстиции Василий Ульрих. Но его роль в процессе не была хоть сколько-нибудь значительной, ведь участь А.А. Власова и его бывших соратников была решена задолго до суда, проходившего в закрытом режиме, даже без участия сторон защиты и обвинения.

Действительно, из протокола заседания следует, что ни прокурора, ни адвоката во время слушания дела не было. По этой причине не состоялось и прений. А.А. Власов и его бывшие соратники просто ответили на несколько вопросов В.В. Ульриха, а также прокомментировали пропагандистские листовки, призывавшие красноармейцев сдаваться нацистам. Эти материалы действительно выпускались РОА, отрицать очевидный факт никто из подсудимых не стал.

Во время слушаний собравшимся были продемонстрированы два трофейных фильма. Первый содержал речь А.А. Власова, произнесенную 14 ноября 1944 года в Праге на заседании активистов КОНР, а второй – выступление главы РОА на митинге в берлинском «Доме Европы», состоявшемся через четыре дня – 18 ноября.

Уничтожение значительной части материалов дела, отсутствие на процессе свидетелей, адвоката и прокурора – все это также подтверждает, по мнению исследователя, что А.А. Власов стал всего лишь жертвой закулисной борьбы за власть между Л.П. Берией и вышеупомянутым В.С. Абакумовым.

Так или иначе, а на суде все руководители РОА признали большую часть выдвинутых против них обвинений. Они были повешены на следующий день после вынесения приговора.