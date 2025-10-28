Как всю Украину освободили от нацистов

Из мирного населения в Великой Отечественной войне больше всего пострадали Белоруссия и Украина. Именно эти две республики оказались полностью оккупированы нацистами. Долгих два года понадобилось, чтобы прогнать фашистов. Освобождение Украины началось уже в декабре 1942 года с восточных районов Донбасса. А завершилось 28 октября 1944 года, когда войска вышли на государственную границу СССР.

Согласно планам немцев уже через месяц после начала вторжения в советскую Россию 22 июня 1941 года они должны были дойти до Волги, а по возможности, и до Урала. Но сразу же завязли на нашей территории. Только одна Брестская крепость в Белоруссии больше месяца сопротивлялась.

На территории Украинской ССР тоже легкой прогулки не получилось. Оборона Киева продолжалась с 7 июля по 19 сентября, Одесса сопротивлялась с 5 августа по 16 октября. Именно тут случились первые контрудары, которые хоть и не отбросили противника, но заставляли его останавливаться и переходить к обороне.

Но 4 ноября вся Украина оказалась оккупирована, осталась лишь небольшая полоска на крайнем востоке. Однако и ее потеряли, уже в ходе неудачной Харьковской наступательной операции весной 1942 года.

Для населения начался настоящий ад. Рады приходу нацистов были только в Галиции, да и то не все. Если где немцев и встречали хлебом-солью, то только там. Из их числа фашисты и набрали карателей — они терроризировали соотечественников с жестокостью, от которой приходили в изумление даже гестаповцы.

Население республики за время войны сократилось с 41,5 млн человек до 34 млн – то есть на 7,5 миллионов. Некоторые исследователи полагают, что не менее 9 млн. При этом, погибли сражаясь в рядах Красной Армии 2,4 млн человек. Часть была угнана в Германию в рабство.

Большая часть погибших мирное население – 4,4 млн человек. Они умирали от рук карателей, как немцев, так и своих же бандитов-бандеровцев. Значительная часть скончалась от голода, отсутствия медицины.

Не удивительно, что вскоре появилось мощное партизанское движение, которое насчитывало сотни тысяч бойцов. Из них даже полноценные воинские формирования создавались, которые действовали в тылу врага. Достаточно вспомнить 1-ю Украинскую партизанскую дивизию Сидора Ковпака, которому звание генерала присвоили.

К постепенному освобождению Украины приступили уже в декабре 1942 года в ходе Сталинградской наступательной операции. Первыми территориями, очищенными от врага стали населенные пункты Восточного Донбасса.

В январе 1943 года наступление продолжилось и удалось освободить Северный Донбасс. 16 февраля вернули Харьков, но 16 марта его потеряли вновь. Окончательно освободить этот город получилось лишь в августе.

Весь 1943 год продолжалась битва за Восточную и Центральную Украину, значительный успех начал приходить во второй половине года. После того как немцев прогнали с Кавказа наступление пошло более широким фронтом – на украинском направлении действовало до половины всех советских войск.

На Юго-Западе удалось отбросить немцев за Днепр. В сентябре с севера войска Воронежского фронта взяли Сумы и Ромны. Степной фронт – 23 сентября Полтаву, а 29 сентября Кременчуг. В центре полностью освобожден Донбасс, включая и его столицу Сталино (Донецк).

В октябре освобождаются Запорожье, Днепропетровск и Днепродзержинск. Захватываются первые плацдармы на правом берегу Днепра. И, наконец, 6 ноября 1943 года от фашистов освобождают древнюю столицу Руси город Киев.

Но враг еще силен, старается удержаться на оставшихся позициях и перебрасывает на Украину резервы. Требуется напряжение всех сил, чтобы продолжить наступление. С этой целью готовят несколько стратегических операций, в советское время их называли «Сталинскими ударами» (всего их было десять, четыре из них на Украине). Осуществлены они были уже в новом, 1944 году.

Это Днепровско-Карпатская операция в феврале-марте, Одесско-Крымская в марте-мае, Львовско-Сандомирская в июле-августе. И, наконец, Восточно-Карпатская стратегическая наступательная операция, которая прошла с 8 сентября по 28 октября.

Проводилась по инициативе маршала Ивана Конева, который принял командование 1-м Украинским фронтом (бывший Степной) после гибели генерала Николая Ватутина. Он только что блестяще завершил Львовско-Сандомирскую операцию. И тут пришло известие о начале восстания словаков. Конев предложил Ставке оказать им помощь.

© Маршал Иван Конев

Верховное главнокомандование с этим согласилось и было решено, что она будет осуществляться частично силами 1-го Украинского фронта, а частично силами 4-го Украинского фронта. Соответственно была разделена две составных части – Карпатко-Дуклинская и Карпатско-Ужгородская. Были задействованы силы 1-го Чехословацкого армейского корпуса.

Немцы засели в горах и штурмовать их было очень сложно. Почти полтора месяца ушло на то, чтобы сломить сопротивление на территории СССР. 26 октября войска 4-го Украинского фронта генерала армии Ивана Петрова освободили Мукачево, 27 октября – Ужгород и 28 октября железнодорожный узел Чоп.

Таким образом все основные перевалы Главного Карпатского хребта, включая Дуклинский, стали нашими. 28 октября 1944 года с возвращением Закарпатской части от фашистов была освобождена вся территория Украины.