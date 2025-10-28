Как одна Болгария стала двумя государствами

Имя Болгарии знакомо каждому. Но мало кто знает, что на карте средневековой Европы существовало и другое, куда более раннее государство с тем же именем. Там, где сегодня простираются русские равнины, когда-то возвышались минареты, а не купола православных храмов. Это была Волжская Булгария — держава, которая могла стать одним из главных центров европейской цивилизации.

Как одна Болгария стала двумя

В эпоху Великого переселения народов, в VI-VII веках, в степях Северного Кавказа возникло государство Великая Болгария. Однако его молодая государственность почти сразу столкнулась с давлением могущественного соседа — Хазарского каганата. Под этим натиском единый народ раскололся.

Одна часть болгар, уйдя на запад, на Балканы, основала славянское царство, существующее по сей день. Другая — устремилась на северо-восток, к берегам Волги и Камы. Эти беженцы-кочевники, смешавшись с местными финно-угорскими племенами, вошли в историю под именем волжских булгар. Плодородные земли и богатые дичью леса позволили им быстро осесть на новой земле. Всего за два столетия здесь выросло сильное и централизованное государство.

Почему булгары приняли ислам?

Путешественников из Европы поражал вид мусульманских минаретов, устремленных в небо над бескрайними русскими равнинами. Фламандский монах Гильом де Рубрук в XIII веке с недоумением писал: «Я не знаю, каким образом закон Мухаммеда зашел так далеко на север».

Официально Волжская Булгария сделала свой выбор в 922 году. С этим событием связана красивая легенда, записанная историком Якубом Нугманом. Согласно ей, булгарский хан и его жена тяжело заболели. Исцелить их смог лишь образованный бухарский купец-мусульманин, поставив условием принятие его веры. Чудесным образом исцелившись, правитель вместе с народом обратился в ислам.

Однако за романтическим преданием скрывалась суровая политическая необходимость. Молодому государству остро требовался сильный союзник против старого врага — Хазарского каганата. Таким покровителем стал Багдадский халифат — духовный и политический центр исламского мира. Союз с ним сулил не только военную помощь, но и доступ к самым богатым торговым рынкам того времени.

Приняв ислам, булгары оставались ему верны столетиями. Позже, в 986 году, они даже попытались обратить в свою веру киевского князя Владимира. Но спустя два года Русь пошла другим путем, приняв крещение.

«Царство богатых городов»

После того как Святослав разгромил Хазарский каганат, у которого булгаре находились в вассальной зависимости, последние быстро «поднялись», монополизировав весь Волжский торговый путь и торговлю с арабским востоком и Ираном. Причем, следуя обычным правилам торговли, они строго следили, чтобы русские продавцы мехами — популярным товаром на Востоке — не встречались с арабскими купцами.

Но не только посредничеством жила Волжская Булгария.

По всему миру славились изделия их ремесленников: керамика, кожевенное дело. Лучшие сорта кожи в арабских странах назывались булгарскими.

Вооружение тоже не отставало по качеству. Булгарская армия могла позволить себе самое современное по тем временам оружие. Как писал арабский автор X века: «Булгары ездят верхом, имеют кольчугу и полное вооружение». А князь Владимир, во время своего похода на Волжскую Булгарию и вовсе усомнился в возможности подтвердить соглашения своего отца и добиться от булгар дани: «обутые в сапоги болгары дань давать не будут: надо искать лапотников». После этого, Киевская Русь заключила «Вечный мир» с Булгарией.

Развитые города были не только центром торговли, но и играли важную роль в военной стратегии булгар. Сильно укрепленные замки-городища служили важными форпостами по расширению территории государства. С приходом на новые земли булгарский князь ставил замок-городище. Оно становилось центром этих земель, основным поставщиком изделий ремесленников, под защитой его высоких стен и валов купцы могли свободно проводить торговые операции. Так, постепенно, вся жизнь местных жителей концентрировалась вокруг нового города. Земля становилась булгарской. Этим можно объяснить, что, несмотря на военные поражения, которые терпели булгаре, их территории только расширялись. Она распространилась на востоке – до земель современной Башкирии, на юге – до нынешнего Саратова, на западе – до Нижнего Новгорода. На Севере, граница, как таковая, отсутствовала, хотя волжские булгары освоили территорию вплоть до побережья Северного ледовитого океана. Отсюда и пошло историческое утверждение, что «булгаре в поле слабы, зато крепко держат города».

Меж двух огней

Великая Волжская Булгария была не просто развитым, она была могучим государством и, порой, даже опасным соседом Киевской Руси. Площадь одного из крупнейших городов Волжской Булгарии – Биляра, была больше средневековых Киева, Владимира и даже Парижа. Кто знает, где был бы центр современной Европы, если б не нашествие мощного врага с Востока – монголов. Булгария оказалась первым государством, столкнувшимся с их дикими полчищами. Против кочевников не спасли даже хорошо укрепленные стены булгарских городов. Уже упомянутый нами Биляр, в 1236 году после долгой осады был взят и сравнен с землей. По свидетельству очевидцев, «в течение нескольких дней монголы не оставили от города ничего, кроме его имени». Так, Европа потеряла один из самых крупных, наравне с тогдашним Константинополем, торговый и ремесленный центр.

От полного уничтожения Булгарию спасло быстрое принятие монголами ислама.

Культура и народ Волжской Булгарии влились в состав Золотой Орды и продолжили свое существование в новых условиях. По крайней мере, находки монгольского периода соответствуют по виду ремесленным изделиям, изготавливавшимся во время существования Волжской Булгарии. Новый расцвет продолжался до середины XIV века, когда в Золотой Орде началась «Великая замятня» или междоусобицы, которые привели государство к краху. Поднимавшаяся на тот момент с колен Русь угрожала не только кочевникам, но и булгарам. В итоге, Булгария лишилась стратегически важных южных земель, перешедших к Москве. Самостоятельность сохранили лишь северные земли, с центром в Казани. Так началось формирование в Северном Поволжье нового государства – Казанского ханства, с новым этносом казанских татар.