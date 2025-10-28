Почему Хрущев убрал диктора Левитана из эфира

Юрий Левитан от природы не обладал богатырским станом или броской внешностью. Однако этот хрупкий юноша поражал всех, кто его слышал, — его голос, невероятной мощи и глубины, буквально гипнотизировал окружающих. Как пишет Элла Таранова в книге «Левитан. Голос Сталина», соседки даже просили Юдку «покликать» их детей, и его зычный оклик разносился по всей округе. Много лет спустя этот же голос возвестит на весь Советский Союз о долгожданной Победе.

Распространено мнение, что Левитан с детства грезил о радио. На деле же он мечтал о кинокарьере, а в дикторы попал почти случайно. Но его уникальные данные были сразу отмечены профессионалами, и его приняли стажером в Радиокомитет. Путь к микрофону ему преграждал лишь сильный вологодский говор с характерным «оканьем». Чтобы избавиться от него, Левитан занимался под руководством опытных педагогов, часами читал тексты вверх ногами и даже стоя на голове! Тогда он и представить не мог, что фюрер объявит его личным врагом №1. Именно его голос, который коллеги уважительно звали «Юбор» (по инициалам Юрий Борисович), сообщал стране о первых победах Красной Армии.

Кто на самом деле объявил о начале войны?

Существует устойчивое заблуждение: о нападении Германии 22 июня 1941 года первым сообщил по радио Юрий Левитан. Эту версию поддерживают в мемуарах такие военачальники, как Жуков и Рокоссовский. Однако это не более чем миф.

В действительности первое официальное обращение к советскому народу зачитал Вячеслав Молотов. Левитан повторил это историческое сообщение лишь спустя несколько часов. А вот о Победе 9 мая 1945 года страна действительно узнала из уст Левитана — к тому моменту его голос стал настолько родным и знаковым, что народ не принял бы никого другого.

Мирное забвение

В первые послевоенные годы голос Юрия Борисовича оставался главным в СССР. От него страна узнавала о самых важных событиях: смерти Иосифа Сталина, запуске искусственного спутника Земли, полете Юрия Гагарина. К слову, военных сводок Левитана не сохранилось, так как в ту пору не было технической возможности записи эфирного звука. Все сообщения были перечитаны диктором позже – в 60-х годах.

К тому времени он все еще оставался уважаемым и известным диктором, но на радио почти не звучал. Зато принимал участие в озвучивании художественных и документальных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне. Такое положение дел многие объясняют нелюбовью нового генсека, Никиты Сергеевича Хрущева, к своему предшественнику. Якобы желание вытравить из народа уважение к Сталину коснулось в том числе и Жукова, и Левитана.

Но Сергей Хрущев – сын бывшего главы СССР – в своей «Книге об отце» приводит другое объяснение. Дело в том, что голос Левитана прочно ассоциировался у слушателей именно с военными событиями – героическими, но трагическими. К тому же именно на 60-е годы пришлась волна смертей тех, кто с фронта вернулся, но умер в результате полученных там ранений и перенесенных болезней. Вот и решено было не напоминать лишний раз народу о кровавой странице советской истории. А Левитану доверили работу на радио со стажерами.