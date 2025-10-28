29 октября: почему молодые выходили из дома после старших

29 октября в православии вспоминают святого Лонгина Сотника - римского воина, ставшего свидетелем распятия Христа. По народному календарю - Лонгин Вратник.

Ворота в прежние времена считались опасным местом, потому что, по поверью, там происходит пересечение мира живых с миром мертвых, добра со злом. Поэтому в этот день около ворот ставили венки из растений оберегов, в щели забора втыкали острые предметы, символизирующие защиту.

В этот день доставали на последнюю просушку теплую одежду и выносили ее на улицу, чтобы на нее попал солнечный свет. Считалось, что после этого одежда даже в лютые морозы будет согревать человека.

В этот день молодые люди не могли первыми выходить их дома, пропустив вперед старших членов семьи, которым нечисть не так уже страшна. В этот день нельзя было гадать, поскольку верили, что иначе девушка замуж не выйдет. Нельзя было унывать, поскольку беды умножатся.

Опасно было брать в руки чужие вещи, так как можно "чужой болезнью заболеть". Не чинили в этот день старые, поломанные и испорченные предметы, так они сулили бедность в старости.

Если в этот день резко ветер усилился, скоро дождь пойдёт. Если дождь пошёл поле полудня - ещё сутки идти будет. Облака на небе редкие - утром мороз ударит. Заметили иней на деревьях - потеплеет. А если домашние мухи не уснули - зима будет тёплая.