Как отбирали наложниц в гарем турецкого султана

Впервые понятие «гарем» появилось в Османской империи в 13 веке. Так стали называть часть султанского дворца, огражденную от его остальной территории, где жили жены и наложницы правителя. Женская часть тщательно охранялась как изнутри, так и снаружи. Не зря в переводе с арабского «гарем» означает «запретное место». С женами султана все понятно, но как в «золотую клетку» попадали наложницы? По какому принципу отбирали для монарха девушек?

Внешние данные

В зависимости от обстоятельств и желания владельца, в гареме султана могли проживать от нескольких десятков до нескольких сотен женщин. Некоторые попадали туда еще в 5-летнем возрасте, проданные родителями. Это далеко не всегда были семьи с тяжелым материальным положением. Зачастую дочерей отдавали в гарем вполне благополучные люди. Они надеялись, что их дочь со временем станет избранницей султана и подписывали документы об отказе от своего ребенка.

Не существовало какого-то определенного типажа девушек, подходящих в качестве наложницы. Все зависело от самого хозяина гарема. Одним султанам нравились невысокие брюнетки, другие предпочитали рослых блондинок в теле, а третьи вообще тяготели к красоткам, похожим на юношей. Но главное, девушка должна была оставаться во вкусе хозяина. Поэтому наложниц «поддерживали в форме», чтобы они соответствовали ожиданиям султана. Их могли держать на диете или, наоборот, кормить самой калорийной пищей.

Девушки должны были быть ухоженными и опрятными. Но гораздо большее значение играли ум и воспитание. Поэтому новых обитательниц гарема обучали наукам и манерам. Правила поведения были изложены в стихах, чтобы их было проще читать и усваивать. Без досконального знания этих рифмованных наставлений завоевать расположение султана было невозможно.

Образование и вера

Жительницы гарема учились грамоте и математике, игре на музыкальных инструментах, вокалу, стихосложению и даже игре в шахматы. Чем более разносторонне развита была наложница, тем проще ей было обратить на себя внимание правителя. Особое внимание уделяли искусству соблазнения. Его частью была наука накладывать макияж, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства.

Девушки должны были быть в хорошей физической форме, поэтому их заставляли плавать в бассейне. А еще от них требовалось быть хозяйственными и расторопными. Наложница должна была уметь заварить и подать чай султану и его гостям, а потом поддержать беседу, если это будет нужно.

Все наложницы должны были исповедовать ислам — это одно из основных правил. Девушки других верований, попадая в гарем, тут же становились мусульманками. Изучение Корана было одной из важнейших обязанностей таких новообращенных.

Есть множество примеров, когда наложницы, благодаря своим талантам и хитрости добивались большей власти, чем жены султана. Были и те, кто сами стали любимыми женами и родили для своего господина наследника престола.