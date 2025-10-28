Как советские пионеры помогли ГРУ обхитрить посла США

Одна из самых дерзких и успешных операций советской разведки в годы холодной войны оставалась секретом семь лет. Речь о внедрении подслушивающего устройства в кабинет американского посла в Москве, которое было преподнесено ему… советскими пионерами.

Гений из «шарашки»

Лев Термен — выдающийся советский изобретатель — известен в первую очередь, как создатель знаменитого терменвокса. В 1938 году он был репрессирован и оказался в специальном конструкторском бюро ЦКБ-29 (так называемой «туполевской шарашке»), где работали заключенные инженеры. Именно здесь Термен разработал свое самое совершенное творение для спецслужб — пассивное подслушивающее устройство «Златоуст», позже известное на Западе как «The Thing» («Вещь»).

Революция в шпионаже

На тот момент «Златоуст» был настоящим технологическим прорывом. В отличие от обычных «жучков», он не нуждался в батарее или проводах. Устройство представляло собой полый металлический цилиндр-резонатор с гибкой мембраной и антенной.

Принцип работы был гениален в своей простоте. Агенты КГБ направляли на устройство радиоволны определенной частоты с расстояния до 300 метров. Звуковые колебания в комнате (голоса) заставляли мембрану вибрировать. Эти вибрации модулировали отраженный сигнал, который считывал специальный приемник. Последующая расшифровка сигнала по определенному алгоритму позволяла восстановить запись разговоров. Пассивный принцип работы делал устройство практически необнаружимым стандартными методами поиска передатчиков.

Операция «Подарок»

В 1945 году, после Ялтинской конференции, советской разведке была поставлена задача внедрить прослушку в кабинет нового посла США Аверелла Гарримана. Зная о его любви к предметам искусства, был разработан хитрый план. Пионеры «Артека», как символ дружбы, преподнесли американскому дипломату изящное деревянное панно в виде Большой печати США. Внутри этого сувенира, изготовленного из ценных пород дерева, и был размещен «Златоуст». Расчет на психологию сработал безупречно. Гарриман счел подарок жестом доброй воли и, следуя «дружескому совету», разместил его в своем кабинете, где он и провисел почти восемь лет.

Международный скандал

Устройство работало бесперебойно при четырех послах подряд. Его случайно обнаружили только в 1952 году. По одной из версий, радист посольства заметил аномалии в эфире; по другой — секретную информацию «слил» американский агент в советской военной разведке.

Изучив подарок, американские специалисты были обескуражены. Технология пассивного резонатора была для того времени передовой. США хранили этот факт в тайне, чтобы выиграть время для анализа технологии и не признавать столь позорный провал. Миру «Златоуст» был представлен лишь в 1960 году, когда посол США Генри Кэбот Лодж продемонстрировал его на заседании Совета Безопасности ООН в качестве доказательства факта советского шпионажа.