Талгат Нигматулин: тайна смерти «советского Брюса Ли»

В 1980 году весь Советский Союз аплодировал Талгату Нигматулину — грозному пирату Салеху в легендарном боевике «Пираты XX века». Его зрелищные схватки, поставленные с мастерским знанием карате, стали культовыми. Но всего через пять лет жизнь 35-летнего актера трагически оборвалась — в ситуации, где он, обладатель черного пояса, не нанес ни одного удара в ответ.

Каратист с большого экрана

Его путь к славе был непростым. Родившийся в Ташкенте в семье бедной вдовы, Талгат даже успел пожить в детском доме. После школы он отправился покорять Москву, где сначала поступил в цирковое училище, но судьба привела его во ВГИК.

Мужественная восточная внешность открыла ему дорогу в кино — сначала роли в узбекских «истернах», а затем звездная роль пирата Салеха. «Пираты XX века» побили все кассовые рекорды, а за Нигматулиным прочно закрепилось прозвище «советский Брюс Ли». Он действительно был мастером — чемпион Узбекистана по карате, занявший шестое место на чемпионате СССР.

Встреча с сектой

Переломный момент наступил в 1984 году, когда карате в СССР оказалось под запретом. Именно тогда актер, искавший новые смыслы, попал под влияние секты «Четвертый путь», которую возглавлял его земляк Мирзабай Кымбатбаев.

Этот малограмотный мужчина, выдававший себя за «странствующего дервиша», сумел собрать вокруг себя цвет советской интеллигенции — студентов, ученых, людей искусства. Их привлекали идеи «освобождения от ложного эго» и подключения к «космическому сознанию».

«Серым кардиналом» секты был парапсихолог Абай Борубаев, благодаря связям которого организация приобрела невиданный размах. Нигматулин, по словам биографов, видел в Кымбатбаеве мудрого учителя, возможно, заменяющего ему рано ушедшего отца.

Страшная смерть

На какое-то время Талгат Нигматулин всецело подпал под обаяние личности главы секты.

«В воображении Талгата Мирзабай был идеальным Учителем: ненавязчивым, мудрым, дальновидным но и настойчивым, осторожно ведущим своего ученика к неизведанным испытаниям», – считает Татьяна Фадеева, автор-составитель энциклопедии «Преступления в психиатрии».

Возможно, Кымбатбаев заменял Талгату отца, которого ему не хватало в детстве. Сказалась и склонность к идеализированию людей, которую подмечал в коллеге театральный актёр Николай Понков. А может быть, всё дело было в жажде острых ощущений – в секте Мирзабая вполне нормальным способом «раскрепощения» считались групповые оргии.

«Советский Брюс Ли» отдавал сектантам свои актёрские гонорары, а в 1984 году даже снял Мирзабая и Абая в короткометражном фильме «Эхо».

По свидетельству друзей, к 1985 году актёр уже начал отходить от оккультных увлечений, предпочитая им творчество и семейную жизнь с женой Венерой. Поэтому сектанты «напоследок» решили заставить Нигматулина совершить преступление. Ему предстояло проучить нескольких жителей Вильнюса, которые вознамерились покинуть секту Мирзабая. Заодно у них требовалось «выбить» деньги, которые Мирзабай и Абай якобы собирались потратить на основание «Института человека».

Узнав по прилёту в Литву, что ему предстоит стать вымогателем, Нигматулин сказал твёрдое «нет». Этого его «друзья» стерпеть не смогли. Они потребовали денег от самого Нигматулина, но платить он тоже отказался.

11 февраля 1985 года в квартире дома 49 на улице Ленина в Вильнюсе, где жил художник Андрюс Каленаускас, собрались 11 участников интернациональной секты. Отвергнув «моральный кодекс строителя коммунизма», эти люди не имели никакой этической традиции. А та эрзац-версия «духовности», которую прививал своим последователям Кымбатбаев, не исключала криминала. Парадоксальным образом действия сектантов больше всего походили на отголосок «нечаевщины», которая восхвалялась официальной советской идеологией.

В расправе над Нигматулиным участвовали пятеро человек, а главной «ударной силой» был московский каратист Владимир Пестрецов с двумя учениками. Самое удивительное, что Нигматулин не пытался сопротивляться экзекуции. Лишь иногда под градом ударов он кричал: «За что?!»

Почему актёр не воспользовался своим боевым искусством?

Недостатка в версиях нет. Избиение могло быть «наказанием» либо же заранее оговорённым «ритуалом посвящения» для дальнейшего «усмирения гордыни». Не исключено, что Талгат был попросту одурманен наркотиками – такое мнение высказывал каратист Тадеуш Касьянов. Некоторые считают, что убийство актёра подстроили агенты КГБ. Но наиболее дикую версию выдвинули сами сектанты – по их словам, Талгат Нигматулин якобы был мазохистом и хотел умереть смертью мученика, а потому нарочно раззадоривал тех, кто его бил.

Избиение длилось всю ночь. Участникам расправы казалось, что ими телепатически управляет Абай. Актёру нанесли 119 травм, ему сломали нос и несколько рёбер. У Талгата был шанс выжить – ночью, в разгар экзекуции, в дверь Каленаускаса постучала милиция. Оказывается, крики потревожили соседей. Но группа интеллигентов показалась стражам порядка лишь безобидной пьяной компанией. Утром Талгата, уже бездыханного, положили в ванну. Хозяин квартиры, вызвав врачей, сказал им, что тело избитого он якобы подобрал на улице. Но нестыковок оказалось слишком много, и вскоре милиция задержала всех участников преступления.

Процесс над сектантами в Верховном суде Литвы длился несколько месяцев. На суде лидеры секты объяснили, что завидовали популярности Нигматулина и боялись, что после «отступничества» он может помешать их планам в Москве.

Один из обвиняемых, студент Григорий Башмакин, был признан невменяемым.

Четверо его подельинков получили от 10 до 15 лет лишения свободы. Абай Борубаев умер в тюрьме от туберкулеза, а Мирзабай Кымбатбаев, отсидев 12 лет, вышел на свободу. Удивительно, но секта Кымбатбаева продолжила существовать и после распада СССР. Сам Кымбатбаев скончался в Ташкенте в 2006 году.