Технология иллюзии: какую необычную технику применяла Красная армия зимой 1941 года

Зимой 1941 года, в ходе обороны Москвы, Красная Армия применила весьма остроумный и эффективный прием. Речь идет о так называемых «снежных танках» — бутафорских макетах, которые, не представляя серьезного значения в боевом отношении, тем не менее сыграли важную психологическую и тактическую роль в самый критический момент войны.

© Соцсети

Отчаянное положение под Москвой

К концу ноября 1941 года немецкие войска группы армий «Центр» вплотную подошли к столице СССР. Ситуация для защитников города была критической: не хватало живой силы, техники и вооружения. Особенно острой была нехватка танков — ключевого средства для контрударов и обороны. Именно в этих условиях родилась идея: компенсировать недостаток реальной бронетехники с помощью военной хитрости.

Технология иллюзии

Концепция была проста, как все гениальное: создать массовую иллюзию наличия крупных танковых сил там, где их на самом деле не было. Для этого не требовалось ни настоящих танков, ни даже дефицитных ресурсов.

В качестве основного материала использовались деревянные каркасы, обитые фанерой или листовым железом. Башня и орудие изготавливались из бочек или свернутых в трубу листов металла. Всю конструкцию заливали водой, которая на морозе мгновенно превращалась в ледяную корку, а затем присыпали снегом, создавая видимость маскировки.

В результате получалась довольно правдоподобная модель танка, которую было сложно сразу отличить от настоящей, особенно в условиях зимней метели, в сумерках или с воздуха.

Тактика применения

«Снежные танки», которые сами бойцы в шутку называли боевыми бронесанями, использовались комплексно, что позволило несколько обескуражить противника. Макеты массово располагали на возможных направлениях немецких атак. С воздуха это выглядело как сосредоточение крупных бронетанковых резервов, что не раз заставляло командование вермахта пересмотреть планы наступления, опасаясь фланговых контрударов.

Так как именно люфтваффе было основным источником разведданных, фотографии «танковых скоплений» вводили немецкое командование в заблуждение относительно истинной дислокации и количества советских войск.

Да и для немецких солдат, поначалу уверенно продвигавшихся вперёд, внезапное появление на горизонте «танков» было мощным психологическим ударом. Это заставляло их останавливаться, развертываться в боевые порядки, вызывать артиллерию и авиацию, теряя время и инициативу. И пока противник тратил силы и боеприпасы на атаку ложных позиций, настоящие танковые части могли быть переброшены на те участки фронта, которые находились в критическом положении.