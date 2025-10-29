Где в России живут самые «чистые» русские

Устоявшийся миф о «смешанной крови» русского народа давно стал общепринятым фактом. Но что показывают современные генетические и антропологические исследования? Ученые получили неожиданные данные, которые рисуют гораздо более сложную и интересную картину.

© РИА Новости

«Поскреби русского»

Еще в конце XIX века антрополог Анатолий Богданов отмечал, что понятие «русская физиономия» — не абстракция, а реальный феномен, существующий в коллективном сознании.

Современные исследования лишь подтверждают это. Антрополог Василий Дерябин, применяя методы многомерного анализа, констатирует:

«Первый и наиболее важный вывод заключается в констатации значительного единства русских на всей территории России и невозможности выделить даже соответствующие региональные типы».

Знаменитый советский антрополог Виктор Бунак, признавая вклад угро-финских, балтийских и понтийских компонентов подчеркивал, что основу русского генофонда составляют славянские корни, сформировавшиеся на стыке балтийской и неопонтийской антропологических зон.

Характерно и практически полное отсутствие у русских эпикантуса — признака, характерного для монголоидных популяций. Из 8,5 тысяч обследованных мужчин эта черта была обнаружена лишь у 12 человек, да и то в зачаточном состоянии.

Жизнестойкий генотип

Генетики, подключившиеся к антропологам в поисках ответа на вопрос о происхождении рас, практически единогласно заявляют, что русские являются одним из самых чистокровных народов Евразии. Обратимся к результатам масштабного эксперимента американских генетиков, опубликованных в научном издании «The American Journal of Human Genetics».

Вывод американских ученых красноречив:

«Несмотря на расхожие мнения о сильной татарской и монгольской примеси в крови русских, доставшейся их предкам еще во времена татаро-монгольского нашествия, гаплогруппы тюркских народов и других азиатских этносов практически не оставили следа на населении современного северо-западного, центрального и южного регионов России».

В частности, специалисты из США выяснили, что примерно 4500 лет назад на Среднерусской равнине родился мальчик с отличной от отца гаплогруппой, которой сегодня присвоена классификация R1a1. Мутация оказалась настолько жизнеспособной, что в последующие тысячелетия стала доминировать на значительной части Восточной Европы.

Сегодня большинство представителей мужского рода гаплогруппы R1a1 проживает в Европейской части России, Украине и Белоруссии – около 70%; в Польше – 57%; в Латвии, Литве, Чехии и Словаки – 40%; в Германии, Норвегии и Швеции – 18%. Группа R1a1 есть и в Индии – 16%, причем в высших кастах ее концентрация достигает 47%.

Монолитный народ

Российский генетик Олег Балановский в одном из интервью заметил, что исследования ДНК русского этноса разрушили устойчивый миф: «все перемешались, чисто русских уже нет». Русские, с его точки зрения являются «монолитным народом». Устойчивость русских к ассимиляции во многом обеспечили их генетические предки – славянские племена, которым удалось не раствориться в Великом переселении народов. Группа исследователей под руководством Балановского установила, что изменчивость русских популяций оказалась выше в сравнении с немцами, но ниже, к примеру, чем у итальянцев.

Еще один важный вопрос, который давно волновал генетиков относился к угро-финской составляющей «русской крови».

«Наше исследование генофонда северных русских показало, что трактовать его особенности как унаследованные от ассимилированных русскими угро-финнов было бы необоснованным упрощением», – отметил Балановский.

На данный момент генетикам точно известно, что русский этнос имеет двух «генетических отцов» – северного и южного, однако «их возраст теряется в веках, а их происхождение – в тумане». Так или иначе, наследство обоих отцов уже более тысячи лет назад является общим достоянием русского генофонда.

Результаты генетических исследований показали две группы русских популяций. Так, северные русские по Y-хромосомным маркерам (передающимся по мужской линии) имеют значительно сходство с балтами, более отдаленное – с финно-угорскими народностями. По митохондрии ДНК (женская линия) жители Русского Севера имеют сходство с генофондами Западной и Центральной Европы. Следует отметить, что в обоих случаях генофонд финских народов максимально отдален от северного русского ареала. Изучение аутосомных маркеров также показывает сближение северных русских с другими европейскими народами и ставит под сомнение финно-угорский пласт в северном русском генофонде. По мнению генетиков, «эти данные позволяют выдвинуть гипотезу о сохранении на территориях Русского Севера древнего палеоевропейского субстрата, который испытал интенсивные миграции древних славянских племен».

Южно-центральная группа, куда относится подавляющее большинство русских популяций (Белгородская, Брянская, Воронежская, Орловская области, Краснодарский край и др.) объединяется в генетический кластер с белорусами, украинцами и поляками. Ученые здесь выявляют высокий уровень единства восточнославянских популяций и их значительные отличия от соседних финно-угорских, тюркских и северокавказских народов.

Примечательно, что преобладание русских генов практически полностью совпало с территорией Русского Царства эпохи Ивана Грозного.

Исконный ареал

И все-таки, изучение генотипа до конца не может прояснить вопрос, где максимальное сосредоточение исконно русского населения. Оно должно быть дополнено другими исследованиями.

На последней переписи населения России к русским себя отнесли около 80% опрошенных, в цифрах – 111 016 896 человек. Самые большие кластеры расселения русских распределились так: Москва – 9 930 410, Московская область – 6 202 672, Краснодарский край – 4 522 962, Санкт-Петербург – 3 908 753, Ростовская область – 3 795 607. Однако, насколько Москву можно считать городом, где сосредоточилось большинство исконно русского населения?

Доктор биологических наук Елена Балановская по этому поводу говорит:

«Огромные мегаполисы – это, по сути, черные дыры, которые засасывают в себя генофонд русского народа и бесследно его уничтожают».

Она отметила, что «наиболее ценную информацию о генофонде русских хранят лишь коренные сельские популяции исконного ареала русского генофонда Центральной России и Русского Севера».

Доктор биологических наук Елена Балановская по этому поводу говорит:

«Огромные мегаполисы – это, по сути, черные дыры, которые засасывают в себя генофонд русского народа и бесследно его уничтожают».

Она отметила, что «наиболее ценную информацию о генофонде русских хранят лишь коренные сельские популяции исконного ареала русского генофонда Центральной России и Русского Севера».

Именно Русский Север, по мнению ученых, является подлинным этнографическим заповедником русской культуры, которая долгие столетия сохраняла в нетронутом виде элементы архаичного жизненного уклада, именно на Русском Севере произошла естественная консервация русского генофонда.

Именно Русский Север, по мнению ученых, является подлинным этнографическим заповедником русской культуры, которая долгие столетия сохраняла в нетронутом виде элементы архаичного жизненного уклада, именно на Русском Севере произошла естественная консервация русского генофонда.

В недавнем этнографическом исследовании (обнародовано в книге «Русский генофонд на Русской равнине») группа российских ученых попыталась установить регионы с наибольшей концентрацией исконно русского населения. За основу брались популяции в пределах которых заключалась больше половины браков, а рожденные в этих браках дети и внуки продолжали бы находиться в внутри данной популяции.

Суммарная численность населения «исконных» областей в русском ареале оказалась 30 253 864 человек, за вычетом городов она составила 8 790 679 человек. Интересно, что лидером среди 22 областей оказалась далеко не самая северная Нижегородская область, насчитывающая 3 524 028 автохтонных русских.

Еще одно исследование российских ученых касалось фамилий. Ими было составлены списки из примерно 15 тыс. фамилий, наиболее часто встречающихся у русских, которые они сопоставили с данными по регионам: Северному, Центральному, Центрально-Западному, Центрально-Восточному и Южному. Результат был неожиданным. По фамильному признаку исконно русской оказалась Кубань.