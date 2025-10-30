Аскольд и Элен Запашные: друзья, штамп в паспорте и одиночество

Наследник знаменитой цирковой династии Аскольд Запашный в эфире одной из телевизионных программ рассказал про развод с супругой и матерью двух его дочерей Элен Запашной-Райхлин. О том, что стало причиной разрыва после 18 лет брака, — в материале MIR24.TV.

Семейные противоречия в семье Аскольда и Элен Запашных достигли апогея и привели к разводу текущей осенью. Говорят, что откровения артиста цирка даже вызвали недовольство нескольких членов его семьи.

Несмотря на солидный срок официальных отношений, Запашный признался ведущей, что между ним и Элен не было все гладко с самого начала: родители возлюбленных были против брака, а плотные рабочие графики и частые гастроли лишь обострили кризис. Позже Аскольд стал флиртовать на стороне, потому что «чувствовал себя одиноким, находясь на расстоянии.

«Мы стали друзьями с обязательствами и штампом в паспорте. Я пытался говорить об этом, но меня... не очень слушали. Наверное, Элен верила, что так можно существовать и дальше.

Артист также осознал, что попытки жены устроить карьеру негативно сказывались на их отношениях. Ему не нравилось, что из-за работы приходить жить отдельно от супруги.

«Личная жизнь, которая имеет ключевое значение в крепости брака, в случае, когда супруги не вместе, все равно меняет форму, — заявил в передаче брат Запашного.

Аскольд также признался, что от любовницы у него есть сын: несколько лет назад между Запашным и его коллегой по имени Диана случился роман. Ребенок появился на свет в 2016 году.

«Мне казалось, что с Дианой была не только страсть, но и любовь, — заявил артист. — О новых отношениях рассказал жене практически сразу. Планировал, что мы решим этот вопрос: вместе определим, каким образом дальше будут строиться наши отношения, чтобы при этом не пострадали дети.

При этом беременная Диана поставила ультиматум: потребовала, чтобы Аскольд ушел из семьи к ней. Артиста такой расклад не устроил, после чего он расстался с матерью внебрачного ребенка, но в дальнейшем поддерживал наследника материально.

«Как будем взаимодействовать с детьми? Если бы она Элен этого ребенка принимала, может, все было бы лучше. А она постаралась от него отгородиться. К сожалению, так сделала вся моя семья, — заключил Аскольд.

Народный артист России добавил, что сам стал инициатором расставания с женой. Документы на развод он подал 20 июля. Аскольд и Элен официально расторгли брак 20 сентября.