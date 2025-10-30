Почему улыбаются каменные львы России

30 октября отмечается День улыбающихся каменных львов. Скульптуры этих животных можно встретить по всему миру, где они водились. И даже там, где сроду их не было. Удивляться не приходится, ведь лев с древних времен считается символом царской власти, поскольку и сам – царь зверей. А вот улыбаются львы чаще всего именно в России.

Древний мир

Традицию изображать львов заложили еще в Месопотамии – колыбели нынешней человеческой цивилизации. От шумеров до нас дошли лишь крохи материальной культуры. Но и в тех, что есть лев присутствует очень часто.

Самым знаменитым стал Вавилонский лев, который был частью ворот Иштар. Да и сама эта богиня изображалась на колеснице, запряженной львами. В Ассирийском царстве львов было не меньше. Очень много в египетских изображениях – все сфинксы имеют львиную «генетику», да и натуральные львы встречаются, порой, целыми галереями.

По Библии известно, что царь Давид восседал на троне, по бокам которого сидели львы. По этой причине львы потом попадут и в христианство – ведь Христос считается потомком Давида, потому и звался царем иудейским.

Менее известно Хеттское государство, хотя именно эта империя была основным конкурентом фараонов. Располагалось оно на территории современной Турции и во многом повторяет ее нынешние очертания.

Ко львам хетты, судя по всему, относились с особым пиететом. Следов от этой культуры осталось мало, но почти везде присутствуют львы. Одними из самых знаменитых хеттских львов стали скульптуры в Каракызе, где звери выполнены в натуральную величину еще в 1400-1200 годах до нашей эры.

Вот от хеттов, вероятнее всего, львы в таком количестве и пришли уже в европейскую культуру. На их месте впоследствии поселились фригийцы и возникло Фригийское царство. Мидас, Гордиас, завязавший Гордиев узел, — это все фригийские цари. Троя тоже стояла на фригийских землях.

Хотя у греков заметно влияние всех древних цивилизаций, с которыми сталкивались. Те же Микены были тесно связаны с Египтом. Там львы появились в то же время, что и у хеттов, и в микенской культуре играли такую же значительную роль, достаточно вспомнить Микенские ворота.

Стоит отметить, что в древности львы водились по всем Балканам, так что древние греки были с ними знакомы не только по сказкам с Востока. Тот же Геракл совершил один из подвигов убив Немейского льва, греки потом даже Немейские игры проводили, столь же престижные, что и Олимпийские.

Древний Китай

А вот в Китае львы не водились. В правление императора Ву из династии Хань был отправлен на запад некий чиновник по имени Чжан Цянь, который установил контакты с некоторыми странами Азии, и они стали довольно тесными. Вероятно, образ льва начал активно проникать в китайскую культуру с этого момента. Известно, что Парфянский царь (Иран) в 87 году уже нашей эры отправил послов в Китай и преподнес императору Лю Хуану льва в подарок.

© Соцсети

В Китае хорошо знали всю анатомию этого животного. Что и воспроизводили в многочисленных скульптурах – в Поднебесной невероятное количество именно каменных львов. Там сформировался китайский облик льва.

В Китае льва стали считать благоприятным животным, именно так его воспринимали буддисты. Поэтому он, как и в других цивилизациях, стал символом императорской власти.

Каменные львы появляются повсеместно – во дворцах и храмах. Манджушри, проводник и учитель будд прошлого, изображается в скульптурах верхом на льве. Лев прочно вошел в китайскую культуру, особенно много каменных скульптур. Они менялись от эпохи к эпохе, и от династии к династии. И сейчас Китай без льва уже представить невозможно, но улыбаются они нечасто.

Русь и Россия

На Руси львов знали еще с языческих времен. Праславяне вполне могли их наблюдать и в живой природе, поскольку на территории расселения находили кости этого животного. Львы встречаются в декоративном искусстве – ювелирном, в росписях.

Но настоящий львиный бум наблюдался с возникновением Великого Владимирского княжества – лев стал символом и гербом этого города. Случилось это уже при Андрее Боголюбском, который был дружен со знаменитым германским императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой.

По просьбе Боголюбского тот прислал итальянских мастеров из Ломбардии, которые заметно повлияли на искусство Северо-Западной Руси. Так, в частности, появилось богатое каменное узорочье, где одним из основных элементов стал лев.

Но мастера сами не могли диктовать князю тематику своих работ, а значит льва выбрал в качестве своего животного сам Андрей Боголюбский. С его времени лев стал символом владимирской ветви Мономаховичей, а затем вошел и в герб самого Владимира. Его младший брат Всеволод Большое Гнездо закрепил это – он воспитывался в Византии, а там львов очень почитали.

© Соцсети

С наступлением периода Российской империи города стали украшать скульптурами. Прежде всего, это касалось обеих столиц — Санкт-Петербурга и Москвы. Первый каменный лев, который появился в Петербурге в Летнем саду в 1722 году совсем не улыбался. Он символизировал проигравшую войну Швецию, был повержен и грустен.

Но зато потом занял положенное ему царственное место – львы стали охранять вход во дворцы. Их скульптуры так полюбились, что стали появляться повсеместно и теперь в Санкт-Петербурге десятки, а кто-то насчитывает и сотни львов.

Вслед за новой столицей каменные львы стали «селиться» и в Москве. И носили туже функцию – охраняли дворцы и усадьбы. А на самом деле украшали город. Львов можно увидеть на ограде Английского клуба на Тверской улице, трехметровый лев венчает особняк Кекушевой (1903 год). Два льва охраняют здание, в котором сейчас расположен департамент культурного наследия Москвы на Пятницкой. Вот эти львы даже старше петербургских, поскольку когда-то красовались на воротах дома Анны Монс – знаменитой подружки Петра I.

Одним словом, в России львов много. В том числе и каменных львов. И все они улыбаются. Это очень мило, но совершенно не случайно. Помните тех львов у трона царя Давида? Библия их описывает как мирно сидящих и улыбающихся. Львы были геральдическим символом всего Давидова рода. Иисус Христос считается потомком, а значит лев и его родовой символ.

Вот потому все львы России и улыбаются, ровно также как и те, что были в Библии. Так что, отмечая 30 октября День улыбающегося каменного льва стоит вспомнить и откуда появилась их добрая улыбка.