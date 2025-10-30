Почему некоторые продукты веками считались на Руси «бесовскими»

Сегодня сложно представить, но многие продукты, ставшие для нас привычными, веками считались на Руси «бесовскими» и опасными. За их употребление могли вырвать ноздри, выпороть кнутом или даже казнить. Пройдемся по исторической продуктовой корзине и узнаем, что же было под запретом.

Табак

В XVI веке табак появился на Руси благодаря английским купцам и наемникам. Но уже при царе Михаиле Фёдоровиче курение оказалось под строжайшим запретом — особенно после московского пожара 1634 года, в котором обвинили курильщиков.

Наказание было суровым: смертная казнь или «урезание» носа. Соборное уложение 1649 года предписывало курильщиков «бить батогами, вырывать ноздри и ссылать». Даже попытка царя Алексея Михайловича монополизировать продажу табака разбилась о железную волю патриарха Никона.

Лишь Пётр I, сам заядлый курильщик, легализовал табак — но до этого он стоил многим русским людям их здоровья и жизней.

Телятина

Долгое время телятина была под неформальным, но строгим запретом. Крестьяне видели в забое телёнка непозволительное расточительство — молодняк нужно было беречь для хозяйства.

Французский наемник Жак Маржерет с удивлением писал: «Во всей России совсем не едят телятины». Лишь к концу XVIII века нежное мясо появилось на столах знати, а затем и других сословий.

Помидоры

Томаты прибыли в Россию в XVIII веке — но вовсе не как еда. Их считали ядовитыми «псинками» и «бешеными ягодами». Красивые кустики с красными плодами использовали для украшения садов и... как комнатные растения.

Дворяне дарили друг другу горшочки с помидорами как символ любви. Позже обнаружили их целебные свойства — кашицу прикладывали к ранам. И лишь к началу XIX века томаты рискнули попробовать на вкус.

Кофе

Уникальная русская история: кофе у нас не запрещали, а насаждали! Пётр I, пристрастившийся к напитку в Голландии, велел подавать его на своих ассамблеях и даже при входе в Кунсткамеру.

В народе же считалось, что кофе дан самим дьяволом. Даже бытовали поговорки вроде: «Чай проклят на трех соборах, а кофе на семи». «Чай проклят на трех соборах, а кофе на семи». Екатерина II стала настоящей кофеманкой — на 5 чашек она требовала 400 граммов зерен!

Чай

Царский посол Василий Старков в 1638 году получил от монгольского хана несколько пудов чая. При дворе Михаила Фёдоровича сначала не знали, что с ним делать. Но напиток прижился — правда, оставался дорогой диковинкой.

Крестьяне заменяли заварку луком, перцем и петрушкой, что породило множество курьёзных историй. Поэт Жуковский даже написал шуточные стихи о том, как мужик «испортил» барский чай, добавив в него... соль.

Картофель

Пётр I привёз картофель из Европы, но крестьяне встретили его в штыки. Они травились ядовитыми ягодами, боялись «дьявольской силы» (от немецкого «крафт тойфель»).

По легенде, Пётр пошёл на хитрость: приказал охранять картофельные поля днём и снимать охрану ночью. Соблазн украсть «запретный плод» сделал своё дело — вскоре картошка появилась на огородах по всей стране.

Конина

Долгие века конина была под табу — лошадь ценилась как помощник, а не как еда. Запрет сняли только в 1867 году после эпидемий среди крупного рогатого скота.

Но к конине до сих пор относятся с предубеждением: для многих россиян кушать мясо лошади, которая воспринимается как друг человека, неприемлемо.

Кстати, среди европейцев распространен миф о плохом вкусе конины. Связано это с тем, что во время отступления из Москвы солдаты Наполеона ели павших лошадей, используя вместо соли и приправ порох, что вызывало многочисленные пищевые отравления.