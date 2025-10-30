Что Сталин прятал в потайном кармане

Одним из классических атрибутов образа Иосифа Сталина — просторный китель, который тот носил и зимой, и летом. Впрочем, такая привычка объяснялась практическим назначением, которое имел этот предмет гардероба.

Китель «на вырост»

Как отмечали современники, например, американский дипломат Джордж Кеннан, китель Сталину был «откровенно великоват». Существует несколько теорий, объясняющих такой странный фасон: от стремления компенсировать особенности фигуры до возможности скрытого ношения бронежилета. Впрочем, по воспоминаниям представителей личной охраны, вождь пренебрегал средствами индивидуальной бронезащиты даже во время массовых мероприятий.

Согласно ряду источников, в кителе Сталина было несколько внутренних потайных карманов. Наиболее интересным из них был левый верхний карман со вшитой металлической цепочкой с кольцом. Эта конструкция предназначалась для крепления личного пистолета, который Сталин, по некоторым данным, брал с собой всякий раз, когда покидал территорию своей Ближней дачи.

Чрезвычайная подозрительность

Известно, что после после самоубийства жены Надежды Аллилуевой в 1932 году Сталин переехал на Ближнюю дачу. С тех пор его подозрительность и недоверие даже к самому ближайшему окружению только росли. Биографы указывают, что в последние годы жизни он мог неделями не появляться в Кремле, а его выезды превращались в тщательно спланированные спецоперации. Тогда-то и сформировалась привычка постоянно носить при себе оружие.

К слову, Сталин был обладателем обширной коллекции «стволов», включавшей как подаренные индивидуальные экземпляры (например, пистолет системы Воеводина с дарственной надписью), так и серийные модели — «Вальтеры», «Маузеры», «Наганы» и другие.

Оружие и навыки

Несмотря на известный факт о потайном кармане, вопрос о модели пистолета, который в нем находился, остается дискуссионным. Миниатюрный ТК (Тульский Коровина) малого калибра, хотя и подходил по размерам, вероятно, не удовлетворял требованиям к убойной силе и надежности. Историк Алексей Богомолов склоняется к версии, что для скрытого ношения Стали все же предпочитал более солидные модели, например, компактные «Браунинги» или «Вальтеры». Интересно, что именно небольшой «Вальтер» был найден на месте гибели его супруги.

Правда, достоверных сведений о том, насколько хорошо Сталин владел навыками стрельбы из пистолета, не сохранилось. Некоторые исследователи, например, Борис Соколов, и вовсе высказывают предположение, что он не умел стрелять. Хотя это кажется несколько сомнительным, все же Сталин был активным участником Гражданской войны, а потому должен был обладать хотя бы минимальными навыками обращения с оружием.