Какие эпизоды едва не привели к войне США и СССР

Холодная война часто балансировала на грани горячей. Достаточно было одной ошибки, одного неверного решения — и человечество могло исчезнуть в огне ядерной войны. Вспомним самые критические моменты, когда мир замирал в ожидании катастрофы.

© Общественное достояние

Полёт Пауэрса

1 мая 1960 года американский пилот Фрэнсис Пауэрс в очередной раз пересек границу СССР на разведсамолете U-2. Но этот полет стал последним — советская ракета сбила самолет. Пилот катапультировался и был захвачен в плен.

Президент Эйзенхауэр попытался спасти ситуацию, заявив о «метеорологическом зонде», но показания Пауэрса и его аппаратура разоблачили ложь. Шпиона приговорили к 10 годам, но через два года обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.

Инцидент разрушил остатки доверия между сверхдержавами и стал прологом к Берлинскому и Карибскому кризисам.

1962 год: 13 дней у пропасти

Карибский кризис — классический пример того, как мир оказывался в шаге от ядерной войны. СССР разместил ракеты на Кубе в ответ на американские «Юпитеры» в Турции.

Две недели мир жил в ожидании апокалипсиса. Разведсамолеты продолжали полеты, командующие жали на кнопки боевой тревоги. Разрешилось всё чудом: Хрущев и Кеннеди нашли компромисс — советские ракеты с Кубы в обмен на снятие блокады и гарантии безопасности Острова Свободы.

«Глюк» системы

9 ноября американская система ПВО зафиксировала массированный запуск советских ракет. Включались сирены, поднимались в воздух перехватчики, готовился к вылету президентский самолет.

Через 6 минут кошмар закончился: оказалось, что в компьютер вставили учебную пленку с имитацией атаки. Это был не последний «глюк» системы — ядерная война не раз оказывалась ближе, чем можно представить.

Случай с корейским боингом

1 сентября 1983 года в небе над Сахалином при пролёте над территорией СССР был сбит южнокорейский «Боинг-747». На борту находилось 269 пассажиров. Этот инцидент по праву считается одним из самых загадочных в истории гражданской авиации.

Спустя пару дней Советский Союз официально признал, что его силы ПВО сбили самолет, нарушивший советское воздушное пространство, не реагировавший на предупреждения.

Президент США Рональд Рейган, узнав о гибели южнокорейского лайнера, назвал инцидент «преступлением против человечества, которое никогда не должно быть забыто», а СССР в устах президента Америки оказался "Империей зла".

Ложное предупреджение

26 сентября 1983 года СССР получил ложное предупреждение об атаке со стороны США. Спутник передал сообщение о запуске нескольких ракет с континентальной части США. Но радарное наблюдение не могло подтвердить этого, так как «ракеты» находились ещё слишком далеко. Возможно, советское военное руководство не дало команды на нанесение ответного ядерного удара, так как считалось, что нападение

США должно иметь массированный характер, чтобы вывести из строя советские командные пункты и уничтожить большую часть ядерного потенциала страны, а запуск всего лишь нескольких ракет не укладывался в эту картину. Как бы там ни было, но решение полковника Станислава Петрова о признании угрозы ложной спасло мир.

Радиообращение Рейгана

11 августа 1984 года Рональд Рейган готовился к субботнему радиообращению к американцам. Проводя проверку микрофона перед выступлением, Рейган "пошутил", сказав:

"Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнётся через пять минут".

Шутка стала достоянием человечества. Официальная реакция СССР была достаточно резкой и последовала в виде заявления ТАСС:

"ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества".

Шутка Хрущева

По сравнению с нашим Никитой Сергеевичем, "остряк" Рейган просто ребенок. Хрущев выдавал такие фразы, от которых международной ситуации было впору покраснеть. Очень яркой иллюстрацией характера Хрущева является эпизод его встречи с одним американским сенатором. Американец понравился Никите Сергеевичу, и он поинтересовался «Откуда вы?» — «Из Миннеаполиса». Первый секретарь ЦК КПСС подошел к карте мира, обвел карандашом Миннеаполис и пошутил: