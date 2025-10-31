Кто был самым успешным шпионом Гитлера в советском Генштабе

Одной из самых загадочных операций нацистской разведки до сих пор остается история сети «Макс» — группы агентов, которая, по некоторым данным, имела доступ к самым секретным планам советского командования. Рассекреченные архивы генерала Гелена, главы абвера «Иностранные армии — Восток», приоткрывают лишь часть этой тайны, оставляя простор для самых смелых предположений.

Некто Минишкий

Осенью 1941 года политработник Минишкий попал в немецкий плен и почти сразу согласился на сотрудничество. Немцы инсценировали его побег и летом 1942 года переправили через линию фронта.

Самым ценным его донесением стала информация о совещании в Москве 13 июля 1942 года, где маршал Шапошников якобы раскрыл стратегические планы: отступление до Волги, эвакуация промышленности на Урал и в Сибирь, планы заставить немцев зимовать в этом регионе. Эти сведения легли в основу доклада для начальника генштаба вермахта Гальде.

В данной истории эксперты усматривают ряд нестыковок. К примеру, лица, которым чудом довелось вырваться из немецкого плена, подвергались тщательнейшей проверке органами СМЕРШ. Если в плену политработника не расстреляли, для проверяющих он автоматически получал статус шпиона. Следующая странность: упомянутый маршал Шапошников в тот период уже не являлся начальником Генштаба. Дальнейшие известия о Минишкии таковы: в октябре 1942 года немцы подготовили его обратный переход через линию фронта. До мая 1945-го он отвечал за анализ информации в отделе генерала Гелена, а по окончании войны занимался преподавательской деятельностью в разведшколе ФРГ.

Анонимный источник информации в Генштабе

По меньшей мере дважды Абвер получал донесения от некоего лица в Генштабе, касавшиеся военных планов русских. В начале ноября 1942-го агент донёс, что до середины месяца командование планирует ряд наступательных операций, указал предполагаемые районы. Весной 1944 года от этого же агента поступило новое донесение в Абвер. В нём говорилось о двух вариантах развития событий летом 1944-го. Стало известно, что Генштаб намечал удары советских войск по противнику на Волыни и в Прибалтике. Рассматривалась и другая цель: нацистские войска группы «Центр» в Белоруссии.

Неизвестного агента так и не рассекретили, но под подозрение попали военные, работавшие в Германии в Советской военной администрации (СВАГ) в конце 1940-х. В 1950-х в ФРГ под именем «Дмитрий Калинов» был издан труд якобы советского полковника «Слово имеют советские маршалы». В предисловии было указано, что представленные сведения основываются на архивных документах советского Генштаба. Позже выяснилось, что авторами являлись Г. Беседовский, бежавший из СССР в 1929 г., и К. Померанцев. Не исключено, что настоящий агент Абвера и после победы продолжал «трудиться» в советском Генштабе, передавая своим заокеанским патронам самые важные стратегические секреты.