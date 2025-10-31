25 лет назад на МКС отправилась первая длительная экспедиция

31 октября 2000 года с "Гагаринского старта" космодрома Байконур на Международную космическую станцию полетела первая длительная экспедиция. На борту космического корабля "Союз ТМ-31" - россияне Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев, а также американец Уильям Шеперд.

© Роскосмос

Напомним: сама история МКС началась с запуска 20 ноября 1998 года первого модуля - функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря". В декабре того же года корабль "Индевор" STS-88 вывел на орбиту соединительный модуль "Юнити" ("Единство") и состыковал его с ФГБ "Заря". В июле 2000 года состав МКС пополнился третьим модулем - "Звезда". По своему назначению служебный модуль "Звезда" - основа российского сегмента МКС. Он обеспечивает деятельность экипажа и управление станцией с регулярно меняющейся конфигурацией. На этапе развертывания станции "Звезда" служила базовым блоком, основным местом для жизни и работы экипажа…

До первой длительной экспедиции станция была только эпизодически посещаемой. Экипажи "Спейс шаттл", в состав которых, кроме американских астронавтов, включались космонавты России и других стран, доставляли на МКС оборудование для ее дооснащения, проводили необходимые регламентно-профилактические работы.

И вот - полетели первые постоянные "жильцы". Команду подобрали супернадежную. У Героя Советского Союза и Героя России Сергея Крикалева за спиной были четыре полета, в том числе на американском шаттле. Кстати, он был в самом первом экипаже "строителей", прибывшем на станцию на американском "Индеворе". (И для него тогда это был уже как раз четвертый космический полет.) Герой России Юрий Гидзенко отработал 179 суток на "Мире". У астронавта Уильям Шеперда за плечами также были три полета. В общем, экипаж такой, чтобы в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций с максимальной вероятностью решить все проблемы и сделать так, чтобы станция ожила.

Утром 2 ноября корабль пристыковался к МКС. Сближение "Союза ТМ-31" со станцией проводилось по схеме, которая использовалась при полетах на станцию "Мир". Спустя 90 минут после стыковки люк был открыт, и экипаж экспедиции МКС-1 впервые ступил на борт МКС.

- Мы пристыковались, открыли свой люк, открыли люк станционный и вошли, - вспоминал летчик-космонавт Сергей Крикалев, ныне заместитель генерального директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам.

Космонавты включили систему регенерации воды, систему подогрева, расконсервировали туалет. Уильям Шеппард тогда сказал: "А что нам еще надо? Вода есть. Свет есть. Туалет есть. Все, жизнь началась". Однако не все получалось гладко. Труднее всего оказалось наладить совместную работу российского и американского оборудования на борту станции.

- У нас на разных сегментах было разное напряжение, - рассказывал Сергей Крикалев. - Было не понятно, как будет совместно работать наше и американское оборудование.

В общем, "первооткрыватели" МКС проблем, что называется, "хватили" по полной. И из-за нехватки оборудования на борту и из-за отсутствия практического опыта работы именно с новой станцией… В настоящее приключение вылилась стыковка с МКС грузового корабля "Прогресс". Там было все: неожиданная "раскачка" грузовика, переход на ручной режим управления, запотевание по непонятным причинам части объектива телекамеры на корабле, из-за чего видимость была едва ли не нулевая.

- Пришлось работать вдвоем: один наблюдал за кораблем в иллюминатор, а другой управлял сближением, - вспоминал Крикалев. - Была даже идея повернуть "Прогресс" к солнцу и отогреть объектив. Остановили сближение на близком расстоянии от станции. Сквозь такой туман все-таки удалось пристыковать корабль.

Однако на этом сюрпризы не закончились: когда корабль пристыковали, то оказалось, что нельзя штатно установить ключ для открывания. Оказывается, проточка под ключ на люке грузовика была сделана с инженерной ошибкой.

По словам Сергея Крикалева, самый большой эксперимент был проведен на орбите именно в процессе первой пилотируемой экспедиции МКС. Многое было сделано в первый раз, в первый раз работали совместно системы связи. Даже первый стол на новой станции был необычный: космонавты сделали его из… контейнеров от кислородных шашек.