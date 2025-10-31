Отрицательная селекция: как худшие становятся элитой

Мы часто удивляемся, видя на высоких постах людей, чьи умственные или моральные качества явно не соответствуют должности. Объяснение просто: вступает в действие закон отрицательной селекции — система, где выживают не самые достойные, а самые приспособленные к её правилам.

© Кадр из х/ф «Собачье сердце»

Комплекс неполноценности

Классики психологии давно изучали природу властолюбия.

Зигмунд Фрейд считал стремление к власти видом невроза, рождённого страхом перед миром

Альфред Адлер видел в его основе комплекс неполноценности — желание возвыситься над другими как компенсацию личных травм

Эрих Фромм утверждал:

«Жажда власти коренится не в силе, а в слабости. В ней проявляется неспособность личности выстоять в одиночку»

«Естественный отбор»

Дарвиновская теория «естественного отбора», применимая в биологии, удачно характеризует и модель социальной системы нашего общества. Главная задача в условиях жесткой конкуренции – выжить. Иногда любой ценой. В этом случае моральные аспекты, мешающие приспособляемости индивида к новым условиям, уходят на второй план, а зачастую и вовсе превращаются в рудименты.

Социолог Питирим Сорокин, впервые применивший термин «отрицательная селекция», ломку личности рвущихся к власти людей связывает с потерей «чувственной культуры». По его мнению, «потребность в удовольствии настолько нарушает ментальное и моральное равновесие, что разум и нервная система множества людей не могут выдержать огромного напряжения».

Противостоять деградации можно только обладая твердыми убеждениями и моральными принципами. Но если у человека нет нравственного мерила, отсутствуют представления о правах и нормах, то, что тогда может удержать его от пренебрежения интересами других? «Ничего, кроме желаний и вожделения», – отвечает Сорокин.

На крючке

Современные социологи, исследуя феномен «отрицательной селекции» власти, приходят к выводу, что это не столько деградация, сколько искусственно проводимая кадровая политика, в свое время успешно апробированная спецслужбами. В практике спецслужб давно используется способ подсадки агента «на крючок», когда последнему предъявляется компромат, а вместе с ним и способы манипуляции.

В политике место агента занимает коррумпированный чиновник или делец с криминальным прошлым. Наличие компромата делает его управляемым и послушным. Вряд ли можно говорить о моральных или профессиональных качествах такого «руководителя». Еще более показательны в этом плане марионеточные правительства, пришедшие к власти после «цветных» революций.

Чтобы нижестоящие были хуже

«Отрицательную селекцию» многие властители, а за ними и нижестоящие чиновники намеренно проводили в реалиях верховной власти. Задача – ослабление нижестоящей иерархии. Этим чиновники старались убить двух зайцев: оказаться в выигрышном положении по сравнению с нерадивыми подчиненными и устранить возможных конкурентов в борьбе за место под солнцем.

По мнению Дмитрия Седова из Фонда стратегической культуры, эти процессы характерны для многих тоталитарных систем управления, в том числе советской.

Дух коллективизма

Несмотря на то, что в отрицательной селекции на первый план выходят индивидуальные цели, это в большей степени коллективистское явление. Достигший власти уже не столько хозяин своих личных интересов, сколько заложник продвинувшей его системы. При доминировании в обществе либеральных ценностей коллективизм «отрицательной селекции» проявляется слабо, но в условиях тоталитаризма он раскрывается сполна.

По мнению Питирима Сорокина, «в периоды острых социальных катаклизмов самыми приспособленными оказываются не лучшие, а средние, способные слиться с массой в ее инстинктивных мотивах и не дистиллированных разумом побуждениях». Такие условия благоприятствуют появлению диктатора, который, становясь перед выбором между отказом от моральных принципов или политическим фиаско, предпочитает первое.

Жажда власти

По мнению нобелевского лауреата по экономике Фридриха Хайека, главный лозунг любого тоталитарного режима – «цель оправдывает средства». Он выделяет три критерия, при соблюдении которых может успешно реализоваться диктатор:

1. Чем более образован и интеллигентен народ, тем сложнее от него добиться единодушия. Следовательно, диктатор должен искать поддержки в слоях населения с низким моральным и интеллектуальным уровнем и по возможности насаждать примитивные инстинкты и вкусы как можно более широким слоям масс.

2. Поддержку лучше искать среди людей легковерных и послушных – тех, кто готов принять любую систему ценностей. Заявлять о своих взглядах нужно часто и громко.

3. Людей легче объединить на основе негативной, а не позитивной программы, поэтому необходимо постоянно апеллировать к человеческой природе.

Один из американских экономистов оценивая возможность нахождения во власти людей, кому противна сама власть, пессимистично заметил, что вероятность этого приблизительно равна вероятности того, что человек, известный своей добротой, получит место надсмотрщика на плантации.