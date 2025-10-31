Почему идеальными воинами Чингисхана стали урянхайцы

За каждым великим завоевателем стоит гениальный стратег. Для Чингисхана, он же Темучжин, таким человеком стал Субэдэй — сын кузнеца из горного племени урянхайцев, который прошёл путь от простого воина до легендарного полководца. Его военные кампании изменили карту мира, а тактике до сих пор учатся в военных академиях.

Тувинцы эпохи Темучжина

В Алтайско-Саянских горах сформировалось племя, которое по своей силе, упорству и ловкости превосходило многие народы степей, - урянхайцы, вынужденные существовать в жестких условиях, охотясь на медведей и горных туров, борясь за территорию, стали идеальными воинами.

О том, что костяк войска Чингисхана состоял из таких солдат, говорит хотя бы то, что лучшей порой для нападения Субэдэй считал зиму. Его воины, выросшие в горах, были способны с легкостью преодолевать сотни километров в жестокие морозы, тогда как более цивилизованные народы были плохо подготовлены к военным действиям в холода.

Урянхайцы славились умением обрабатывать металлы. Отец Субэдэя был кузнецом и научил сына всем тонкостям выбора лучшего оружия. До сей поры одними из лучших лучников на любительских соревнованиях в Монголии наряду с бурятами считаются тувинцы.

Луки пеших воинов-урянхайцев той поры были более длинными, соответственно, стрелы летели намного дальше. Владению таким оружием нужно было учиться с детства. В возрасте 4-5 лет мальчиков также приучали к верховой езде и выживанию в походных условиях. При необходимости ради спасения своей жизни они могли утолять жажду, вскрыв вену на шее у лошади.

Историки, исследовавшие родословную Чингисхана, утверждают, что в его роду по женской линии была тувинка. Возможно, зная это, Темучжин благоволил к урянхайцам, поэтому допускал их к вершинам власти и делал своими доверенными лицами.

Беспощадность к врагам и соратникам

В летописях есть свидетельства жестокости воинов, которыми командовал Субэдей. Они вырезали целые селенья «от мала до велика вся убиша мечем». Иногда пленных мужчин выставляли впереди войска в качестве живого щита. Венгерский монах Юлиан писал: «Во всех завоеванных царствах они без промедления убивают князей и вельмож, которые внушают опасения, что когда-нибудь могут оказать какое-либо сопротивление. Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посылают против воли в бой вперед себя».

Но суровым полководец был не только к врагу, но и к тем, кто нарушал внутренний воинский устав. Причем по обычаям, заведенным Чингисханом, за одного воина, сбежавшего с поля боя, казнили десятки других. Если сбежал арбан (отряд из десяти солдат), то убивали сотню. Воина, присвоившего себе случайно потерянную в походе вещь однополчанина, тоже ожидала казнь. Даже отсутствие запасной тетивы каралось телесными наказаниями. Такая жесткая дисциплина стала основой сплоченности и непобедимости армии Чингисхана.

Тактика и стратегия

Наполеон восхищался неординарной личностью Субэдей. Он, сын простолюдина, запросто общался с великими правителями и не испытывал перед ними страха, ведь единственным человеком, перед кем он склонял голову в знак почтения, был Чингисхан. Многие военачальники и полководцы использовали тактику, которую применил Субэдей во время сражения в 1223 году на Калке.

Суть замысла состояла в том, чтобы малыми силами дать врагу почувствовать близкую победу и выманить его в заранее заготовленную западню. К собравшимся русским князьям были направлены дипломаты со словами: «Слыхали мы, что вы идете против нас, послушавши половцев, а мы вашей земли не трогали, ни городов ваших, ни сел ваших; не на вас пришли, но пришли по воле Божией на холопов и конюхов своих половцев. Вы возьмите с нами мир; коли побегут к вам, — гоните от себя и забирайте их имение; мы слышали, что и вам они наделали много зла; мы их и за это бьем». Князья убили послов и двинули войска против монголо-татар.

Дважды им удалось разбить малочисленные отряды Субэдея, Джэбэ и Тохучара. Окрыленные победой, они начали форсировать Калку. Там объединенные войска киевских русичей и половцев, встретив снова небольшой отряд противника, погнались за ним. Строй войска был нарушен, половцы вырвались вперед, отряды киевских князей отстали. И в это время монголо-татары двинули основную массу своих сил. Половцы обратились в бегство, а киевская рать потерпела поражение. Генрих Латвийский в своей «Хронике Ливонии» утверждает, что погибших русичей было больше 100 000. Хитрость и коварство помогли Субэдэю уничтожить армию половцев на обратном пути.

Войска Субэдея и его соратников действовали по четкому плану. Первые ряды — пленные и легкие войска. За ними располагались лучники, задачей которых было посеять панику и разделить стройные ряды врага. Сзади располагалась тяжелая конница. Применялась тактика мелких внезапных стычек, изматывавших противника.

Правая рука Чингисхана, тувинец-простолюдин, оставил в истории создания монгольской империи неизгладимый след, расширив ее границы от Китая до Кавказа. Даже после смерти Темучжина он продолжал свой путь воина и стал наставником Батыя, внука Чингисхана.

Сегодня общая численность урянхайцев составляет около 300 тысяч, причем в Монголии проживают порядка 30-35 тысяч, в Китае – 3-3,5 тысячи, остальные живут на территории России.