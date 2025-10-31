Что поразило Льюиса Кэролла в Нижнем Новгороде

Одна из самых загадочных детских книг «Алиса в стране чудес» (12+), кажется, никогда не потеряет актуальность. В этом году исполняется 160 лет с её выхода в свет, и как раз в эти дни в прокате с успехом идёт современная российская экранизация сказки. А для Нижегородской области эта история имеет особое значение. Ведь автор книги Льюис Кэрролл был в нашем регионе. И, говорят, увиденное здесь нашло отражение в приключениях Алисы. Что же поразило знаменитого английского писателя в Нижнем Новгороде?

Лиричный математик Строго говоря, в наш город приехал не Льюис Кэрролл, а Чарльз Доджсон – таково настоящее имя писателя. Под родовой фамилией он издавал свои математические труды, а под псевдонимом – невероятные истории, придуманные для детей.

Как в нём уживались точный математический ум и богатое воображение – до сих пор остаётся загадкой. Чарльз был старшим из 10 детей скромного приходского священника и главным выдумщиком в семье. В детстве он смастерил театр марионеток, показывал фокусы, издавал серию рукописных журналов, в которых переиначивал известные строки классиков.

При этом Доджсон был застенчивым ребёнком. В раннем возрасте у него развилось заикание, которое он называл своей «нерешительностью». Избавиться от этой проблемы Чарльз не смог и во взрослой жизни. И заикание стало его фирменным стилем.

Учился Доджсон без особой охоты, а любимым его предметом была математика. Изучать её углублённо он отправился в знаменитый Оксфордский университет. А окончив его, остался там преподавать.

Чтобы получить место профессора, по уставу университета соискателям следовало принять духовный сан. Так Доджсон стал дьяконом.

Хотя опасался, что церковная жизнь будет несовместима с его главными увлечениями: театром и фотографией. Доджсон снимал многих известных людей своего времени, но больше всего любил фотографировать детей.

Среди любимых моделей Чарльза были и дочери его декана, сёстры Лидделл – Лорина, Алиса и Эдит. Молодой математик подружился с девочками и рассказывал им увлекательные истории. С особенной охотой его слушала маленькая Алиса, всегда настаивавшая на том, чтобы в сказках Доджсона было «побольше всяких глупостей».

Однажды в солнечный день они поплыли с девочками на лодке, и Доджсон рассказал историю об Алисе, которая попадает в удивительный мир и встречает волшебных персонажей. Вернувшись после прогулки домой, Чарльз записал свою невероятную историю, а на последней странице рукописи наклеил фото настоящей Алисы. Сказка очень понравилась его друзьям, и спустя три года по их настоянию он издал эту историю, превратившись на титульном листе в писателя Льюиса Кэрролла. Под этим именем он и прославился – сначала на всю Англию, потом – на весь мир.

Однако в Россию Кэрролл отправился не как писатель и не как обычный путешественник. У него была особая миссия. Эх, дороги… В далёкую и загадочную страну Льюис Кэрролл поехал в августе 1867 года вместе со своим другом Герри Лиддоном. Как и Кэрролл, он окончил Оксфорд и тоже принял духовный сан, но пошёл по этому пути гораздо дальше – Лиддон был не дьяконом, а священником и пользовался репутацией талантливого проповедника.

Целью путешествия двух коллег стало установление более тесных связей между Англиканской и Русской православной церквями и было приурочено к 50-летию пастырского служения главы Русской православной церкви митрополита Московского Филарета, которое широко отмечалось по всей России.

И Доджсон, и Лиддон были сторонниками объединения Восточной и Западной церквей, которое широко обсуждалось в те годы как на Западе, так и в России. С этими идеями они и пустились в путь. В дороге Кэролл вёл дневник, из которого видно, что он был неприхотливым путешественником. Но отмечал, что с самого начала пути им пришлось претерпевать неудобства.

Хотя поездка из Петербурга в Москву была достаточно комфортной – они взяли спальные места, смогли выспаться и любовались красивыми видами, проносящимися за окном. А вот по дороге в Нижний Новгород начались приключения. Во-первых, такой роскоши, как спальные места, на этом маршруте не оказалось. Английским гостям пришлось ехать в вагоне второго класса и спать на полу.

Во-вторых, железнодорожный мост, пролегавший на их пути, в тот год смыло наводнением. По мнению инженера Андрея Дельвига, работавшего тогда в Нижнем Новгороде, это произошло из-за того, что французские инженеры, проектировавшие мост, дали слишком малое сечение для протока весенних вод, и в половодье его просто снесло огромными потоками. На исправление этой ошибки ушёл не один месяц.

В итоге пассажирам пришлось перебираться по пешеходному мосту под проливным дождём и снова садиться в поезд. Но все их усилия были вознаграждены богатством дальнейших впечатлений. Английское с нижегородским В Нижнем Новгороде Льюис Кэрролл с товарищем остановились в гостинице на Рождественской, 6. В те годы это здание имело более невзрачный вид, и, конечно, о пятизвёздочном сервисе здесь речи не шло. Гостям с Туманного Альбиона приходилось спать на постелях, состоящих из досок, покрытых тоненьким матрасом. Плюс подушки, простыни и стёганое одеяло – вот и весь комфорт. Зато приятно порадовала еда. Главным блюдом на столе была удивительно вкусная большая рыба – стерлядь. А вот официанты, по наблюдению Кэрролла, вели себя, как будто первый раз принимали иностранцев. «Еда там была очень хороша, а всё остальное – очень скверно», – заключил путешественник.

Во время прогулки по городу Кэрролл и Лиддон первым делом отправились на Нижегородскую ярмарку, которая впечатлила англичан своим размахом.

«Ярмарка – чудесное место. Помимо отдельных помещений, отведённых персам, китайцам и другим, мы то и дело встречали каких-то странных личностей с болезненным цветом лица и в самых невероятных одеждах. Из всех, кого мы видели в этот день, самыми живописными были персы с их мягкими смышлёными лицами, широко расставленными удлинёнными глазами, желтовато-коричневой кожей и чёрными волосами, на которых, как у гренадёров, красуются чёрные фетровые фески», – делился писатель.

Посетили английские гости и местный театр. К сожалению, в нижегородском театре произошёл пожар, и труппа вынуждена была ютиться во временном пристанище.

«Более простого здания я не видывал: единственным украшением внутри были побеленные стены. Зал, очень просторный, был заполнен на одну десятую, не более, так что там было прохладно и приятно», – писал Кэрролл в дневнике.

Представление шло на русском, и в антракте английские гости пытались по программке понять, о чём шла речь, с помощью карманного словаря. Больше всего Льюису Кэрроллу понравилась пьеса-бурлеск «Аладдин и волшебная лампа». А из актёров он отметил игру Александра Ленского, который впоследствии стал знаменитостью.

На следующий день путешественники посетили службу в соборе, где их особенно впечатлило красивое церковное пение. Также они оценили красоту татарской мечети. И, конечно, не обошли своим вниманием и кремль.

«С Мининой (ныне Дмитриевской. – Прим. ред. ) башни открывается великолепный вид на весь город и на излучины Волги, уходящей в туманную даль», – писал Льюис Кэрролл.

Днём они отправились в обратный путь и около 9 часов утра следующего дня прибыли в Москву – усталые, но восхищённые всем увиденным.

Кстати, это было единственное заграничное путешествие Кэрролла. А спустя четыре года он выпустил книгу «Алиса в Зазеркалье» (12+), где фигурирует железная дорога с летающими вагонами, а персонажи порой напоминают удивительных персон, встреченных автором на нашей ярмарке.

Но и на этом нижегородская история Льюиса Кэрролла не закончилась. Спустя почти полтора века, в 2021 году, художники создали мурал по мотивам сказки про Алису. Узнаваемых героев можно увидеть на стене жилой пятиэтажки за Главным ярмарочным домом. Так что прикоснуться к сказке может каждый.