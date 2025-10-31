Кто придумал Хэллоуин и почему этот праздник не жалуют в России

Хэллоуин — один из самых загадочных и древних праздников, который по-прежнему объединяет миллионы людей по всему миру. Его корни уходят в кельтские обряды, римские ритуалы и христианские традиции — редкое смешение культур и верований. В России же споры вокруг него не утихают: одни видят в нем веселое костюмированное шоу, другие — чужую бездуховную традицию. «Газета.Ru» рассказывает, как возник Хэллоуин, какие обычаи сохранились до наших дней и почему этот мистический праздник так популярен.

Когда отмечают Хэллоуин

Хэллоуин, или Канун дня всех святых, ежегодно отмечается 31 октября — в 2025 году это будет пятница. Его празднуют по всему миру — в Европе, Америке, Австралии и некоторых странах Азии, наряжаясь в костюмы ведьм, вампиров и призраков и украшая дома в стиле мистического веселья.

История праздника

Корни Хэллоуина уходят в древний кельтский праздник Самайн, который отмечали более двух тысяч лет назад на территории современной Ирландии, Великобритании и северной Франции. Как рассказала «Газете.Ru» культуролог Анастасия Кузьмина, Самайн символизировал конец сбора урожая и приход зимы — времени холода, тьмы и, по кельтским представлениям, близости мира мертвых. Кельты верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября, граница между живыми и умершими стирается, и духи могут вернуться на землю. Чтобы отпугнуть злых существ, люди разжигали костры и надевали шкуры животных — отсюда и пошла традиция переодеваний.

Еще до того, как Европа стала католической, этот праздник отмечали кельты, они населяли северную Францию, Ирландию и Англию. В их понимании не существовало времен года, как сегодня. Они разделяли только лето и зиму. Зима в их понимании ассоциировалась с чем-то темным и злым. В это время [перед Хэллоуином] собирали последний урожай. Нередко эта дата сопровождалась ритуалами по изгнанию бесов из своих жилищ. История праздника относит его к языческим корням, поскольку за дары природы (урожай) благодарили предков. Анастасия Кузьмина культуролог

Позже, когда Римская империя завоевала кельтские земли, древние обычаи переплелись с римскими праздниками. Один из них — Фералия, день памяти умерших, отмечавшийся в конце октября. Другой — праздник в честь богини Помоны, покровительницы плодовых деревьев. Ее символом было яблоко, и, вероятно, именно отсюда пошла традиция хэллоуинских игр с яблоками — например, ловли их из воды.

С приходом христианства церковь стремилась заменить языческие ритуалы. В VIII веке Папа Григорий III перенес День всех святых на 1 ноября, а ночь накануне стали называть All Hallows' Eve — «канун Дня всех святых». Со временем это название сократилось до знакомого нам Halloween.

С XVI века закрепились традиции наряжаться в монстров, вампиров и ведьм, ходить от дома к дому и просить сладости, нередко со словами «сладость или гадость». Редко кто отказывается и не дает сладости, иначе монстры могут сделать что-то плохое хозяину дома. С XX века поменялся и смысл праздника. Если изначально это был праздник всех святых и памяти усопших предков, то с этого времени он стал праздником нечистой силы. Анастасия Кузьмина культуролог

Современный облик Хэллоуина сформировался в XIX веке в США. Ирландские и шотландские переселенцы привезли с собой легенды, костюмы и обряд вырезания фонарей из репы — так называемых фонарей Джека (Jack-o'-lantern). По легенде, кузнец по имени Джек обманул дьявола и был обречен вечно скитаться по земле с угольком в полой репе. Уже в Америке репу заменили на тыкву — более доступную и удобную для вырезания.

Именно в США праздник обрел массовую популярность. Костюмы, вечеринки, украшения и традиция trick-or-treat («сладость или гадость»), когда дети обходят дома в поисках угощений, стали неотъемлемой частью осени. Эта традиция берет истоки в Средневековье, когда бедняки ходили по домам и просили еду в обмен на молитвы за умерших.

Сегодня Хэллоуин — это веселый, в основном светский праздник, который отмечают по всему миру. Люди украшают дома тыквами, фигурами скелетов и привидений, устраивают тематические вечеринки и квесты. Но за всей этой карнавальной атмосферой по-прежнему скрывается древняя история — напоминание о том, как языческие ритуалы, римские обычаи и христианские традиции переплелись, создав один из самых узнаваемых праздников планеты.

Традиции Хэллоуина в наши дни

Самое узнаваемое в Хэллоуине — костюмы. Ведьмы, вампиры, зомби, герои фильмов и комиксов — переодевания давно стали способом выразить фантазию и поиграть с образом. Если когда-то кельты надевали звериные шкуры, чтобы отпугнуть злых духов, то теперь костюмы — это творчество, веселье и соревнование. Конкурсы на лучший наряд проходят повсюду — от школьных утренников до масштабных клубных вечеринок. Для взрослых Хэллоуин — это также время тематических балов, вечеринок с играми, квестами и атмосферой мистики.

Детям же больше всего нравится традиция trick-or-treat, или «сладость или гадость». Вечером 31 октября они обходят соседние дома, стучат в двери и с улыбкой требуют угощение. Если конфет не оказалось — можно ожидать безобидной шалости.

Неотъемлемая часть праздника — тыквенные фонари. Ярко-оранжевая тыква с вырезанным лицом и свечой внутри стала символом Хэллоуина. Семьи с удовольствием делают Jack-o'-lanterns, превращая процесс в веселое домашнее занятие.

Внешний антураж праздника не менее важен. К Хэллоуину дома и дворы украшают паутиной, привидениями, скелетами и летучими мышами. Некоторые создают настоящие инсталляции с дымом, звуками и подсветкой — миниатюрные «дома с привидениями». А для тех, кто хочет острых ощущений, в США и Европе открываются haunted houses — аттракционы, где актеры и спецэффекты погружают посетителей в атмосферу ужаса.

Не обходится праздник и без фильмов ужасов. В конце октября телеканалы и стриминговые сервисы выпускают подборки культовых хорроров — от «Хэллоуина» до «Кошмара на улице Вязов». Для многих вечер с попкорном и приглушенным светом стал такой же неотъемлемой традицией Хэллоуина, как костюмы и сладости.

Особую атмосферу создают угощения и игры. На хэллоуинских столах появляются карамельные яблоки, печенье в форме призраков и тыкв, попкорн и тематические десерты. Популярны и старинные забавы вроде ловли яблок из воды без помощи рук — традиция, пришедшая еще из древнеримских времен. Сегодня к ним добавились викторины, квесты и конкурсы на самую страшную историю.

Завершается праздник масштабными парадами и фестивалями. Самый известный проходит в Нью-Йорке — тысячи участников в фантастических костюмах выходят на улицы, танцуют, устраивают импровизированные шоу и делятся праздничным настроением. Подобные шествия проходят по всему миру, превращая Хэллоуин в карнавал осени.

Хэллоуин в России: за что критикуют праздник

В России Хэллоуин появился в 1990-е вместе с волной западных культурных влияний. Поначалу праздник воспринимался как модная новинка, но со временем вызвал споры, особенно среди консервативной и религиозной части общества.

Русская православная церковь считает Хэллоуин чуждым и опасным явлением, связанным с язычеством и оккультными символами. Ведьмы, скелеты и демоны, ставшие неотъемлемыми атрибутами праздника, воспринимаются как прославление нечистой силы. В некоторых регионах и школах активисты пытались ограничить празднование, особенно среди детей, считая его противоречащим христианским ценностям.

Многие видят в Хэллоуине проявление западной культурной экспансии — праздника без национальных корней, не связанного с российской традицией. Его противопоставляют Масленице, Радонице и другим дням памяти, где присутствует уважение к предкам и духовный смысл.

«Карнавальная культура больше характерная для средневековья, нежели для нас. У нас нет ассоциации с нарядами и Хэллоуином. Если мы увидим ребенка в костюме бабочки, то сразу становится понятно, что он направляется на новогодний утренник. Каждая культура наполнена своими праздниками, традициями, которые не всегда в состоянии вписаться в другой культурный код. Если обратиться к религиозной стороне, то здесь будет негативное восприятие чужого праздника, как и День святого Валентина, поскольку у нас есть свои праздники», — добавила Анастасия Кузьмина.

Есть и другая претензия — чрезмерная коммерциализация. Каждый октябрь магазины заполняются масками, костюмами и пластиковыми тыквами, а кафе и клубы соревнуются в масштабности вечеринок. Для критиков это символ потребительского подхода и пустой атрибутики без культурного содержания.

Некоторые педагоги и родители опасаются, что мрачные образы и эстетика страха плохо влияют на детей. Поэтому от празднования отказываются.