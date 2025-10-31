Кабаны вышли на прогулку в лес и попали в фотоловушку

В заповеднике «Калужские засеки» в объектив фотоловушки попали кабаны во время прогулки по осеннему лесу. Об этом сообщается на сайте телекомпании «Ника».

На видео один из кабанов подошел вплотную к камере, пока обследовал территорию.

«Лес, в котором есть столько жизни, внушает нам радость и веру в заповедное дело!» — заметили представители заповедника.

Ранее в «Калужских засеках» в объектив фотоловушки попали барсуки, увлеченные гигиеническими процедурами. Известно, что эти животные действительно заботятся о чистоте своей шерсти и шерсти своих сородичей.