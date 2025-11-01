Загадки столичных гидронимов: самые необычные названия московских рек

В​‍​‌‍​‍‌ столице немало речек с порой весьма странными для большинства горожан и гостей мегаполиса именами. Автор канала «О Москве нескучно» объясняет, почему эти водоемы получили именно такие названия.

Происхождение одних из них до сих пор оспаривают ученые. К примеру, речка Ичка протекает через Лосиный Остров и считается одной из самых чистых в Москве. Свое необычное название она могла получить от балтийского корня, либо, если верить натуралисту Алексею Васильеву, является производной от слова «иштака» — так в России XVII века называли болотистое место, или ручей.

Название Бусинка, например, в Северном округе, объясняют тем, что в чистой воде речки, в которой когда-то водился речной жемчуг, жители могли найти бусинки и нанизывать из них бусины.

Сейчас река Сара полностью скрыта в коллекторе. Когда-то это был небольшой водоем, который, скорее всего, получил название либо из-за большого количества осоки на его берегах, либо потому, что рядом с ним жили Сарайские архиереи из Золотой Орды, имевшие резиденцию в Крутицком подворье.

Навершка на западе Москвы между Раменками и Мещерой — одна из крупнейших в столице, хотя многие удивляются, что название «Навершка» означает вершину оврага, а не склон известного в этих местах оврага, сейчас ее называют и Натошенка.

О невероятном Керосиновом ручье в Тушино знает не каждый, а те, кто слышал, иногда сомневаются в реальности его существования. Вероятно, если ручей существовал, то название он получил из-за близости к аэродрому, где мог использоваться керосин.