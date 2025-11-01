Как советская официантка сбежала из СССР в одном бикини

Ее имя в один день облетело мировые СМИ: «Девушка в красном бикини», сбежавшая из-за Железного занавеса. 18-летняя украинка Лилиана Гасинская совершила дерзкий побег, который казался сценарием для шпионского боевика, и навсегда стала символом личной свободы для Запада и позорным пятном для советской системы.

План побега

Лилиана выросла в промышленном Алчевске на Луганщине. Родители, дававшие ей всё лучшее, отдали дочь в единственную в округе школу с английским уклоном. Именно знание языка и стало ее билетом к мечте, которая родилась в 14 лет — любой ценой уехать из СССР.

В отличие от одноклассников, стремившихся в институты, Лиля выбрала более быстрый и рискованный путь. После 8-го класса она отправилась в Одессу и поступила в ПТУ, готовившее персонал для пассажирского флота. Ее расчет был гениален: выпускники такого училища получали шанс работать на международных лайнерах. Успешно окончив учебу, она прошла строгий отбор и устроилась официанткой на круизный корабль «Леонид Собинов».

Прыжок к свободе

Роковой для СССР рейс стал круизом по Полинезии и Австралии. 14 января 1979 года лайнер бросил якорь в сиднейской бухте. Дождавшись темноты, Лиля, одетая лишь в красное бикини, протиснулась через узкий иллюминатор и бросилась в прохладные воды залива.

Ее заплыв к свободе длился около 40 минут. Выбравшись на берег в пригороде Пирмонт, промокшая и истощенная девушка обратилась за помощью к первому встречному — мужчине, гулявшему с собакой. Так началась ее новая жизнь.

Беглянка из «империи зла»

Опеку над Лилей взяли журналисты популярной газеты Daily Mirror. Они спрятали беглянку от искавших ее сотрудников советского посольства в обмен на согласие сделать фотосессию и дать ряд эксклюзивных интервью. Вскоре «девушка в красном бикини», как ее прозвали, стала знаменитостью. Ее имя не сходило с первых полос.

Лиля рассказала журналистам, что она всей душой ненавидит советскую систему, «основанную на лжи и пропаганде». Впрочем, больше всего ее расстраивало, что в Советском Союзе нечего купить в магазинах.

Гасинская заявила, что планирует стать актрисой или моделью. Вскоре она заключила контракт на 15 тысяч долларов с журналом Penthouse. В австралийском издании журнала появились ее снимки в стиле «ню». Заголовок гласил: «Девушка в красном бикини – без бикини». Впоследствии Лиля поступила в школу моделей. А вот статус беженки ей достался не без труда: австралийские власти никак не могли поверить, что в СССР ее преследовали по политическим мотивам. Находились и те, кто предлагал депортировать девушку на родину, как обычно поступали в этой стране с нелегальными беженцами. На выдаче беглянки настаивало и советское посольство в Австралии. Однако Лиле повезло – ей разрешили остаться.

Жизнь по ту сторону

У Гасинской завязался роман с фотокорреспондентом Daily Mirror Грэмом Флетчером, бросившим ради нее жену и троих детей. Благодаря ему она сделала карьеру профессиональной танцовщицы и диджея. Ей даже удалось сняться в двух многосерийных телешоу – «Аркада» и «Молодые врачи».

В 1981 году о Лилиане вновь стали писать газеты. Министр по делам иммиграции Ян Макфи заявил, что статус Гасинской может быть пересмотрен, так как, по слухам, она подала заявление на восстановление советского гражданства. Однако сама Гасинская эту информацию опровергла.

С Флетчером Гасинская рассталась. В 1984 году, получив австралийское гражданство, она вышла замуж за состоятельного предпринимателя Яна Хайсона и стала заниматься косметическим бизнесом. Лилиана активно помогала своим родным в Алчевске – постоянно посылала им деньги и подарки, а также снимки, на которых демонстрировала свою счастливую жизнь на чужбине.

В середине 80-х Гасинская все же посетила СССР – побывала на свадьбе своей сестры в Санкт-Петербурге. В подарок невесте она привезла шикарное свадебное платье.

Между тем личная жизнь и карьера Гасинской в Австралии складывались не слишком удачно. Ее бизнес не приносил прибыли, да и отношения с мужем постепенно стали портиться. В 1990 году последовал развод, после которого Лилиана переехала в Лондон.

В последний раз имя Лилианы Гасинской появилось на страницах светской хроники в 1991 году, когда она приняла участие в одной из лондонских художественных выставок. Говорят, бывшая беглянка из СССР живет скромно, не дает никаких интервью и очень не любит вспоминать о своем прошлом.