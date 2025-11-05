Последний месяц осени: почему у ноября много имен

Конец осени на Руси считался временем подведения итогов и прощания с землёй до весны. Замёрзшая грязь превращалась в груды мёртвых листьев, дороги становились непроходимыми, а крестьяне готовились к Рождественскому посту. Ноябрь — месяц перехода и первых морозов. В народе его называли по-разному: грудень, бездорожник, студёный, курятник, и каждое имя несло особый смысл. Какие обряды существовали у наших предков, как определяли погоду и что было строго запрещено в ноябре — в материале RT.

Как раньше называли ноябрь разные народы и почему

Название ноября происходит от латинского слова novem — девять. Когда-то он действительно был девятым месяцем года, и даже после изменения календаря, когда стал 11-м, имя своё сохранил.

На Руси изначально ноябрь тоже занимал девятое место, но с XV века и до реформ Петра I шёл третьим, а уже после 1700 года переместился на привычное нам 11-е. В старину этот месяц называли по-разному: трудень, грудень — от слова «груда», ведь земля к этому времени замерзала, дороги покрывались мёртвыми листьями и ледяными буграми. За непроходимую грязь и выбоины народ прозвал ноябрь ещё и бездорожником.

В народной речи существовало множество имён ноября: листопад, листогной, лета обидчик, полузимник, канун зимы. Ноябрь имел и другое прозвище — курятник, ведь в это время крестьяне забивали птицу к зиме.

Ещё ноябрь называли студёным, снеговейным, ледоставом, ледовым кузнецом — так как в ноябре замерзают воды, а по ночам крепчают морозы.

Интересные факты и пословицы про ноябрь

— В ноябре зима с осенью борется.

— Ноябрь — ворота зимы.

— Комары в ноябре — быть мягкой зиме.

— Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замёрзнет.

— В ноябре семь погод во дворе: сеет, веет, крушит, мутит, ревёт, льёт и снизу метёт.

В первый день ноября на Руси отмечали Иванов день. В этот день крестьяне примечали поведение сорок: насыпали им корм во дворе и ждали, прилетят ли птицы. Если сороки спокойно клевали зерно, это считалось добрым знаком. Верили, что в таком случае они не побеспокоят домового. А тот, в свою очередь, не станет тревожить хозяев дома.

По погоде 3 ноября определяли, какой будет предстоящая зима. Если на деревьях к этому времени ещё осталась листва, то считалось, что впереди холодная зима.

Очень важный день в ноябре — 4-е число, когда отмечается праздник Казанской иконы Божьей матери. День, когда верующие обращаются к Богородице с благодарностью и просьбами о защите. Этот праздник напоминает о силе веры, единства и семейного мира. Говорили, что дождь в этот день — добрый знак. Богородица плачет, молясь за людей.

Наши предки верили, что в этот день Богородица особенно покровительствует женщинам. Утром они шли в берёзовую рощу и искали листья в инее — в них смотрелись, словно в зеркало, чтобы сохранить красоту и молодость. Делали и особую медово-яблочную маску: тёрли яблоко, смешивали с мёдом и наносили на лицо с молитвой Богородице.

В праздник не ссорились, не плакали и не занимали денег — считалось, что можно накликать беду. Не отправлялись в дальнюю дорогу и не брались за тяжёлую работу: все хлопоты будут напрасны. Девушкам не рекомендовалось ходить на кладбище и предаваться грусти.

Конец ноября на Руси считался особым временем — переходом от осени к зиме. В эти дни люди готовились к Рождественскому посту, следили за погодой, прислушивались к приметам и старались не гневить силы природы.

27 ноября отмечали Филиппов день — заговенье перед началом Рождественского поста. В этот день ещё позволялось есть мясо и молочные продукты, но уже на следующее утро начинался строгий пост. По погоде в Филиппов день судили о будущем урожае.

— Дождь обещал богатый год на хлеб.

— Снег или пасмурное небо — ненастье в конце мая.

На следующий день крестьяне шли в баню. Считалось, что горячий пар смывает не только грязь, но и грехи.

Завершался месяц праздником Григория Зимоуказателя. По нему судили, какой будет зима: морозной или мягкой. В этот день устраивали весёлые гулянья — юноши кувыркались в снегу, чтобы привлечь удачу. Говорили, что тем, кто вдоволь повеселится, грядущий год принесёт счастье и успех. Сны, приснившиеся в ночь на этот день, считались вещими — к ним относились с особым вниманием, стараясь понять их скрытый смысл.

Все праздники и выходные в ноябре 2025 года

Государственные и официальные выходные

4 ноября — День народного единства. Главный государственный праздник ноября. Отмечается в память об освобождении Москвы от польских захватчиков в 1612 году и в честь Казанской иконы Божией Матери. В 2025 году — официальный выходной день (вторник), а 3 ноября (понедельник) также будет выходным за счёт переноса.

Всего в ноябре россиян ждёт 11 выходных дней. 2 ноября, 3—4 ноября (в честь праздника), 8—9, 15—16, 22—23 и 29—30 ноября.

Основные православные праздники и дни памяти

— 1 ноября — Дмитриевская родительская суббота, день памяти преподобного Иоанна Рыльского. В народе говорили, что «Иван зиму начинает». С этого дня ожидали первых морозов;

— 4 ноября — день Казанской иконы Божией Матери. Один из самых почитаемых православных праздников. Верующие благодарят Богородицу за заступничество и молят о мире, здоровье и семейном благополучии;

— 8 ноября — день великомученика Димитрия Солунского. Традиционно почитаемый день памяти святого воителя, покровителя защитников Отечества;

— 14 ноября — день святого Косьмы и Дамиана (Кузьминки). Покровители семейного очага и ремёсел. На Руси устраивали «женские посиделки», угощали блинами и кашей;

— 21 ноября — Собор Архангела Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных (Михайлов день);

— 27 ноября — Филиппов день (заговенье на Рождественский пост). Последний день перед началом 40-дневного поста, который длится до 6 января (канун Рождества Христова);

— 28 ноября — начало Рождественского поста. Пост длится до 6 января включительно и завершает церковный год.

Светские и профессиональные праздники

— 5 ноября — День военного разведчика. Профессиональный праздник сотрудников разведки ВС РФ;

— 10 ноября — День сотрудника органов внутренних дел (День полиции);

— 19 ноября — День ракетных войск и артиллерии России;

— 21 ноября — День бухгалтера в России;

— 21 ноября — Всемирный день телевидения;

— 27 ноября — День морской пехоты.