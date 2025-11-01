Неудобная правда: почему Высоцкого не стали вскрывать после смерти

25 июля 1980 года оборвалась жизнь Владимира Высоцкого, но вопросы о причинах его смерти остаются по сей день. Официально в документах значится «острая сердечно-сосудистая недостаточность». Однако врачи, наблюдавшие поэта, были не столь единодушны. Личный врач Анатолий Федотов настаивал на инфаркте, а специалисты из Института Склифосовского, Леонид Сульповар и Станислав Щербаков, предполагали, что истинной причиной стала асфиксия — удушье, вызванное передозировкой седативных препаратов. Так каков же был настоящий диагноз? Установить его не удалось, и причина тому — хорошо спланированная операция по сокрытию правды.

Правда могла навредить всем…

В роковой момент в квартире Высоцкого находились его подруга Оксана Афанасьева и врач Анатолий Федотов. Позже к ним присоединились близкий друг Всеволод Абдулов и администратор Театра на Таганке Валерий Янклович. Собравшись вместе, они провели своего рода «чрезвычайное совещание». Главной задачей было любыми способами избежать официального вскрытия.

Причина была очевидна для всех присутствующих: на теле Высоцкого было множество свежих следов от инъекций, которые недвусмысленно указывали на его наркотическую зависимость. В СССР это было не просто личной трагедией, но и клеймом, способным перечеркнуть наследие и память о человеке. Отец артиста, Семен Владимирович, также категорически настаивал на том, чтобы избежать процедуры. Однако по советским законам похоронить человека без медицинского свидетельства о смерти, которое обычно выдавалось после вскрытия, было невозможно.Тогда-то в ход и пошли многочисленные связи.

Сработали гениально

В официальном документе значится: «Причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность. Заболевание, вызвавшее или обусловившее непосредственную причину смерти — атеросклероз венечных артерий сердца. Причина смерти установлена врачом, установившим смерть». Подписан он Лидией Сергеевной Семиной, которая когда-то работала участковым терапевтом и однажды лечила Высоцкого. Правда, с последними днями жизни барда это никак было не связано — она выезжала по вызову из-за нагноения на бедре, где у Высоцкого была вшита ампула.

В поликлинику к Семиной и поехал Федотов. Вот так он рассказывал о том визите: «Мы это проделали гениально… Я говорю, что наблюдал… Что кандидат наук… Она — раз! И подписала… Свидетельство о смерти…». Хотя сама Лидия Сергеевна в одном из последних интервью отрицала, что ставила подпись под свидетельством о смерти, утверждая, что документ был сделан через главврача больницы, к которому обратились руководство театра на Таганке.

Сейчас, когда ни Федотова, ни Семиной нет в живых, выяснить правду уже не представляется возможным. Впрочем, какая разница, если результат один — вскрытия тела Высоцкого так и не было проведено.