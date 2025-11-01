Как комиссар Саенко стал главным отморозком из ВЧК

Историческая память человечества хранит не только имена героев и творцов, но и тех, чья деятельность стала символом жестокости. В этот трагический список входит и имя Степана Афанасьевича Саенко, выходца из Полтавы, чья биография неразрывно связана с одним из самых мрачных периодов в истории Харькова.

© И. Владимиров "Допрос в комитете бедноты"

Жизненный путь его начинался довольно обычно.

Степан Саенко родился в 1886 году в рабочей семье. Помогая отцу в столярной мастерской, он, по некоторым данным, занимался и кражами. Исследователи полагают, что ещё до революции он мог иметь судимость и отбывать наказание.

С началом Первой мировой войны Саенко удавалось избегать мобилизации, однако в 1916 году он всё же был отправлен на фронт. В разгар революционных событий он дезертировал и оказался в Харькове, который впоследствии стал главной ареной его деятельности.

В бурлящем политическими страстями городе Саенко примкнул к одной из самых радикальных сил — РСДРП(б). По заданию горкома партии он занялся формированием Красногвардейского отряда, куда набирал людей, часто с криминальным прошлым. Именно этот отряд сыграл ключевую роль в установлении советской власти в Харькове в октябре 1917 года.

Харьковский концлагерь и «красный террор»

После окончательного утверждения новой власти карьера Саенко пошла вверх: он работал в уголовном розыске, а затем возглавил отряд ЧОН (части особого назначения) при Харьковском губисполкоме. Он работал под непосредственным руководством Павла Кина — военно-революционного коменданта Харькова, который вскоре назначил Саенко своим заместителем.

Именно Кину принадлежала идея создания в городе концентрационного лагеря. Проблема перенаселённости тюрем после года правления большевиков была решена Декретом СНК о «красном терроре» от 5 сентября 1918 года, санкционировавшим создание подобных учреждений. Один из первых в стране концлагерей был организован в Харькове на улице Чайковской, 5.

Комендант Саенко был в то же время и главным палачом лагеря. По свидетельствам современников и очевидцев, револьвер он применять не любил, очень уж просто выходило. Саенко нравилось терзать и мучить людей, добиваясь того, что смерть становилась для несчастного желанной и недостижимой, как мечта. В концлагере на улице Чайковской людей распинали, резали на куски, сдирали с живых кожу, скальпировали, хоронили живьем.

Одному с таким объемом работ, понятное дело, справиться было невозможно, но у Саенко были достойные своего начальника подручные. Он набрал их из уголовников, военнопленных и китайцев. Всего в комендантском взводе насчитывалось 37 человек. По приблизительному подсчету, большевиками было убито и замучено в Харькове свыше 1000 человек.

Жуткая слава Саенко быстро распространилась за пределы Харькова. Имя его можно найти в «Хождении по мукам» Толстого, в произведениях Велимира Хлебникова. Его боялся даже легендарный Махно, который, как говорят, не боялся никого и ничего.

Сохранились страшные кадры извлечения изувеченных тел из братской могилы концлагеря. Эта эксгумация была проведена по приказу деникинской комиссии, когда белогвардейцы заняли город, выбив оттуда красных.

Тела передавали родственникам для достойного погребения, и все снималось на пленку и фотографировалось. Видеть эти неважного качества черно-белые кадры невозможно и теперь.

Потом красные вновь взяли Харьков, и на сей раз советская власть пришла в город всерьез и надолго. В 20-е годы Саенко -- верховный следователь наркомата юстиции, арбитр Харьковского губисполкома. Он вновь прославился казнями. Но на сей раз, не тайными истязаниями в застенках концлагеря, а вполне себе публичными повешениями воров и прочих уголовников. Заключение в тюрьму подобной публики Саенко считал непозволительной роскошью, предпочитая вешать вчерашних соратников без суда и следствия в людных местах – для пущей назидательности.

Говорят, однажды местные урки решили положить конец деятельности верховного следователя наркомата юстиции, и подкараулили его в темном переулке ночью. Увидев возникшие из мрака на его пути темные фигуры, Саенко немедленно достал маузер и положил всех. Этому человеку не откажешь в смелости и умении действовать быстро и эффективно.

В 1938 году Саенко уже был на мирной должности директора завода «Красный октябрь» (Харьковский машиностроительный завод). Большинство старых чекистов и большевиков, в свое время установивших в Харькове и на Украине советскую власть, были уже арестованы и репрессированы. Пришли и за Саенко. И что же? Матерый чекист встретил их на пороге с гранатой в руке. «Вы меня знаете, -- сказал он тихо и угрожающе, -- подорву всех!». Они его знали. И поэтому уехали, рассудив, что возьмут позже, днем. Но не пришлось. Днем ситуация изменилась, и уже некоторые из тех, кто распорядился арестовать Саенко, были арестованы сами.

В период фашистской оккупации Саенко даже руководил подпольной группой. О деятельности ее, впрочем, сведений почти не сохранилось. Правда, есть историки, которые считают, что Саенко был в эвакуации.

Как бы там ни было, но жизнь свою «страшный комиссар Саенко» (из «Хождения по мукам» Толстого) доживал тихо и незаметно. Был пенсионером союзного значения. Пописывал стихи на досуге. Возможно, к нему по большим праздникам даже приходили пионеры и приносили ему красочные, собственноручно нарисованные открытки.

Степан Саенко умер 17 августа 1973 года. На его могиле стоит памятник с надписью: «Спи спокойно, дорогой Степочка».