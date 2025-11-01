Почему в исламе строго запрещено употребление алкоголя

В исламе запрещено употребление любых алкогольных напитков и даже блюд, в которых они содержатся. Для таких продуктов существует особое название «хамр», а грех, связанный с нарушением этого запрета, называют «хамар». Многие считают, что запрет употребления спиртного появился одновременно с исламом, но это не так. От алкоголя мусульмане отучались постепенно, следуя указаниям пророка Мухаммеда и его ближайших сподвижников.

Ислам появился в 7 веке нашей эры в западной части Аравийского полуострова. Этот регион с глубокой древности был населен представителями десятков племен с языческими верованиями, которые относились к алкоголю вполне лояльно. Крепкие спиртные напитки не были у арабов в почете никогда, а вот финиковые настойки и фруктовые вина пользовались большим спросом. В условиях жары и дефицита воды они неплохо помогали жителям пустыни переносить жажду.

Хотя слабоалкогольные напитки и не способствовали сильному опьянению, они все равно вызывали зависимость, со всеми вытекающими из нее негативными последствиями. Путешествуя с проповедями по городам и селениям, Мухаммед сначала не обращал внимания на любовь арабов к вину, хотя осознавал, что эта привычка до добра не доводит.

Пропаганда абсолютной трезвости не слишком обрадовала бы решивших принять ислам жителей Хиджаза (западной части полуострова), так как многие семьи имели там алкогольный бизнес — привозили спиртные напитки из славящейся в те времена своим виноделием Сирии.

Но очень скоро Мухаммед был вынужден ополчиться против пьянства и к этому его подтолкнули его же сподвижники. Последователи пророка были обычными людьми, со своими слабостями и пристрастие к алкоголю было одним из них. Несколько раз проповедники устраивали пьяные драки с оппонентами, а кроме этого, неоднократно бывали замечены в искажении молитв.

Первые рассуждения посланника Аллаха о вреде алкоголя были очень осторожными и выглядели так:

«Они спрашивают тебя о вине и майсире [жертвоприношения языческим богам]. Отвечай: „И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы“». (сура «Бакара», 2 / 219).

Чуть позже появился аят, который запрещал правоверным совершать намаз в состоянии алкогольного опьянения:

«О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными. Ждите, пока не станете понимать то, что говорите». (сура «Ниса», 4/43).

А уже следующий аят этой же суры говорит о запрете употреблении алкоголя прямо:

«Воистину, шайтан при помощи вина хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и совершения молитвенного обряда. Устоите ли вы?».

Так и появилось в исламе понятие «хамара» — греха, связанного с употреблением напитков, одурманивающих человеческий разум. Лаконичность Мухаммеда в трактовке этого правила привела к тому, что исламские богословы принялись рассуждать на тему «хамра» и постепенно пришли к тому, что к запретным веществам стали относить не только наркотики и алкоголь, но и любые средства одурманивания, в том числе бензин, ацетон и клей.

Есть у мусульман особе мнение и об употреблении алкоголя в медицинских целях. Богослов Абу Дауд приводит такие слова Мухаммеда:

«Воистину, хамр не несет исцеление, он несет болезнь. Аллах ниспослал болезни и лекарства, создав для каждой болезни свое лекарство, и лечитесь им. И не лечитесь запретным».

Запрет на употребление спиртного основан на пяти основных моментах. В первую очередь, ислам предписывает 5 раз в день совершать намаз, а пророк запретил это делать в нетрезвом виде. Получается, даже выпив совсем немного, мусульманин не успеет прийти к моменту общения с Аллахом абсолютно трезвым, а значит совершит большой грех.

Богослов Ибн Аби ‘Асым в своем труде «Аль-Ахад» приводит такие слова пророка Мухаммеда:

«Кто бы не выпил вино, не будет принята от него молитва в течение сорока ночей. И если он умрет в то время, когда в его мочевом пузыре осталось что-то из вина, то Рай обязательно станет для него запретным!».

Может ли быть для верующего что-то хуже, чем лишение возможности оказаться в райских садах среди прекрасных гурий? Второй повод не пить заключается в том, что человек, употребив спиртное, становится безвольным и безответственным, поэтому может нарушить заповеди Корана. В труде богослова Ибн Маджа приведены такие слова пророка:

«Употребление опьяняющего напитка и поклонение огню — грехи одинаковой степени.Человек, поклоняющийся огню, будучи сошедшим с правильного пути, не признает Аллаха. Человек, выпивший опьяняющий напиток, тоже, будучи пьян, теряет разум и не признает Аллаха».

Третья причина запрета — это склонность пьяного человека к совершению непотребных и даже преступных деяний, нарушающих не только религиозные принципы, но и основные законы жизни в обществе. Агрессия, тщеславие, болтливость, похоть, богохульные мысли и многие другие ужасные вещи могут овладеть человеком после употребления спиртного.

Четвертым основанием принято считать то, что человек, страдающий от пристрастия к алкоголю, постепенно деградирует, как духовно и интеллектуально, так и физически. Ну и последний повод — воспитательный, ведь пьющий человек подает дурной пример другим, в том числе молодому поколению, способствуя распространению греха.

Но это еще не все! Ислам запрещает любые манипуляции с алкоголем. Вот как об этом говорит сподвижник Мухаммеда Ибн Умар:

«Аллах проклял алкоголь и того, кто его пьет, и того, кто его наливает, и того, кто продает его, и того, кто покупает, и того, кто его делает и того, кому его делают, и того, кто его носит, и того, кому его приносят».

Ислам допускает только троекратное нарушение закона, но только в том случае, если человек покаялся. После четвертого раза прощения ему уже не будет и, если верить Ибн Маджу, то после смерти такого нарушителя Аллах напоит «гноем обитателей Ада». В Коране сказано, что пьющие не увидят Рая, а для трезвенников в райском саду будут приготовлены «реки из вина, приятного для пьющих» (Сура 47/15 «Мухаммад»).