За что в разгар войны посадили грозного партизана Батю

Его партизаны называли его «Батя» — с любовью и уважением. Никифор Коляда прошёл путь от крестьянского сына до легендарного командира, собрал в тылу врага армию из тысяч бойцов — и был сломлен не немцами, а собственной системой, которой служил всю жизнь.

В начале жизненного пути

Родившийся в 1891 году в бедной харьковской семье, Коляда благодаря помощи сестёр смог получить образование — редкая удача для крестьянского сына. Пройдя Первую мировую в чине прапорщика, он решительно перешёл на сторону большевиков.

Петлюровцы бросали его в тюрьму за агитацию, но он бежал и создал один из первых партизанских отрядов на Смоленщине. К 1920 году — уже военком 57-й стрелковой дивизии. А когда в стране наступило затишье, проявил невероятную для бывшего крестьянина тягу к знаниям: окончил китайское отделение Дальневосточного университета и вышел оттуда, зная английский и китайский.

«Данных о деятельности нет»

В характеристике, выданной родственникам Коляды после его ареста, сказано: «За время нахождения в партизанских отрядах (июль - сентябрь 1942 г.) бывший командир партизанских отрядов Коляда проявил себя исключительно с отрицательной стороны». Каждая буква этой отписки дышит ложью.

22 июня 1941 года Никифору Коляде было уже 50 лет. Он занимал хорошую должность и не подлежал призыву из-за возраста, однако немедленно написал заявление в ЦК с просьбой послать его на фронт. Учитывая партизанский опыт Бати, его отправили в Смоленскую область в немецкий тыл, где за год в тяжелейших условиях он собрал вокруг себя десятки тысяч людей и создал крепкое, боеспособное партизанское движение. К июлю 1942-го он уже возглавлял деятельность 20 отрядов в шести районах. Бойцы Бати блокировали дороги и уничтожали коммуникации противника, взрывали железнодорожные пути. В разгар войны они освободили более 230 пунктов, в которых восстановили советскую власть, а также вывели из оккупации более тысячи детей. Операция гитлеровцев по уничтожению партизан «Последний сбор урожая» и попытка выбить их из опорного пункта - Слободы - провалились.

Арест

В конце сентября Батю срочно вызвали в Москву. Он побывал на приеме у секретаря ЦК Андреева и командующего партизанским движением Ворошилова, а сразу после был арестован. Избежав попадания под гребенку репрессий в 30-е годы, Коляда все-таки не миновал своей судьбы. Формально его обвинили в предательской работе в пользу немецких оккупантов и борьбе с местным населением, закрыв глаза на то, что в роли местного населения выступали отряды полицаев, а также в том, что «у населения конфисковывали скот, продовольствие, фураж, что вело к дискредитации советской власти», в неустойчивом моральном облике (несмотря на то что Коляда был женат, он заводил отношения с девушками-партизанками).

На самом деле причиной ареста, скорее всего, послужил конфликт с начальником Центрального штаба партизанского движения П. Пономаренко, который выступал против крупных партизанских образований, а также разногласия с секретарем Смоленского обкома Д. Поповым. По словам Пономаренко, Батя в его присутствии критиковал руководство: «Листовки, разбрасываемые обкомом, не имеют значения. Партийные органы себя дискредитировали. Отступление, эвакуация и т. д. подорвали веру народа в партийный орган. Надо разбрасывать листовки от имени лиц, завоевавших у народа уважение своей борьбой. Мои листовки за моей подписью в Смоленской области могли бы сыграть большую роль. Меня всюду знают».

На допросах обвинение в предательстве Батя не признал, а о фактах мародерства хорошо говорит рапорт сотрудника НКВД, проводившего обыск в квартире. «Арест не наложен, так как подсудимый никакого ценного личного имущества не имеет», - было сказано в отчете.

Тем не менее колеса закрутились, и Никифор Коляда был осужден на трудовые лагеря сроком на 20 лет. Его освободили досрочно сразу после смерти Сталина, полностью реабилитировав и признав невиновным. Но здоровье героя Смоленщины было уже сильно подорвано - легендарный Батя скончался от инфаркта в марте 1955 года.

Не успел перековаться

Репрессии и постоянная ротация кадров - один из неотъемлемых признаков тоталитарной системы. История Бати - хрестоматийный пример того, как яркий, харизматичный человек, привыкший доказывать патриотизм не словами, а делом, попал в ее жернова. Сосредоточив под своим командованием несколько тысяч вооруженных бойцов, обладая широкой известностью и расположением народных масс, а также определенной популярностью на Западе (английская королева даже наградила его именным кортиком), Никифор Коляда не мог не вызывать опасения наверху, тем более что не был сдержан на язык и позволял себе резкую критику власти. В эпоху закручивания гаек такой исход, к сожалению, не редкость.