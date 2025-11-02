По каким критериям на Руси выбирали палачей

Палач на Руси – профессия, окутанная мрачной аурой, но необходимая для поддержания порядка в государстве. В Древней Руси и Московском царстве казни были обыденностью: от колеса и четвертования до отсечения головы. Палачи, или "заплечных дел мастера", как их называли официально, не просто исполнители приговоров, но и мастера пыток, чьи навыки определяли эффективность "правосудия". Выбор такого специалиста был делом серьёзным: требовались не только сила и умение, но и особая психика.

Наследственность: династия "заплечных дел мастеров"

Один из главных критериев отбора палачей – семейная преемственность. Как отмечает историк Я.Г. Солодкин, в XV–XVII веках профессия часто передавалась по наследству: сын палача становился палачом, чтобы сохранить тайны ремесла и избежать "позора" в глазах общины. Это было не просто традицией, а необходимостью – палачи жили изгоями, и только в семье они находили поддержку.Например, в Москве известна династия Грязных: Григорий Грязной служил при Иване Грозном, а его потомки продолжали дело до Смутного времени. Такие семьи получали привилегии – землю, освобождение от налогов и даже "почётное" место за городскими стенами, где селились палачи. Наследственность обеспечивала обучение с детства: мальчики с малых лет наблюдали за казнями, учились владеть топором и кнутом. Без этого "семейного стажа" новичку было трудно войти в профессию – он рисковал провалить казнь, что каралось смертью.

Физическая сила и мастерство

Палач должен был быть крепким мужчиной – ростом не ниже 180 см, с мощными руками и выносливостью. Основной критерий – умение исполнить казнь "чисто": отсечь голову одним ударом или сломать тело на колесе без лишних мук. Как пишут в "Русской Семёрке", неудачная казнь – это позор для всей системы: если осуждённый выживал после пыток, палача ждала опала.

Отбор включал испытания: кандидат демонстрировал силу на муляжах или даже на животных. В XVII веке при дворе царя Михаила Романова палачей набирали из стрельцов – военных, закалённых в бою. Они должны были знать анатомию: где бить, чтобы вызвать боль, но не убить сразу. Пытки – "топтуха" (подъём на дыбу), "кнут" или "вода" – требовали точности, чтобы добыть признание, а не труп.

Психологическая устойчивость: "душа без жалости"

Не менее важен был психический склад. Палач не мог быть "мягкосердечным" – он должен был смотреть в глаза жертве без дрожи. Как указывает историк А.Л. Станиславский, кандидатов проверяли на "холодность": если во время испытания он морщился или отводил взгляд, его отвергали. Палачи изучали страхи осуждённых, чтобы применять индивидуальные пытки – для вора "клещи", для еретика "огонь".Эта профессия привлекала изгоев: преступников, прощённых за службу, или беглых крестьян. В Смутное время палачами становились "казаки-разбойники", закалённые в боях. Но даже они проходили "испытательный срок": первая казнь – под надзором старшего, чтобы убедиться в стойкости.

Социальный статус и оплата: привилегии изгоя

Палачи были вне общества: их боялись, презирали, но и уважали за власть. Критерий отбора включал "чистоту крови" – предпочтение отдавали холопам или иноземцам (немцам, татарам), чтобы избежать родственных связей с "приличными" людьми. В Москве палач жил в "палачьем доме" за городом, с семьёй, но без права на брак с "свободными".Оплата была высокой: за казнь – 5–10 рублей (годовой доход крестьянина), за пытку – по рублю. Плюс "дани" от осуждённых – одежда, еда. Но статус изгоя: палач не мог есть за общим столом, его дом обходили стороной. В редких случаях палачей "милостивели" – освобождали от службы за выслугу, но это было исключением.

Региональные особенности

В Киевской Руси палачей набирали из "гридней" – дружинников, а в Московском царстве – из "приказных". На Севере, где казни были реже, палачи "подрабатывали" сборщиками податей. В Поволжье, с татарским влиянием, отбирали по "кровавому стажу" – опытным воинам.