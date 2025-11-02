Десять колен Израиля: куда они исчезли

В конце VIII века до нашей эры с исторической сцены бесследно исчезли десять из двенадцати колен (родов) Израилевых. Эта загадка, породившая множество легенд и научных гипотез, будоражит умы уже более 2500 лет. Куда же пропали целые народы, и где их ищут сегодня?

© Freepik

Исторический пролог

После смерти царя Соломона его империя раскололась. Десять северных колен, не выдержав налоговой политики его сына Ровоама, основали Северное Израильское царство. Однако их цари, согласно Библии, впали в идолопоклонство, за что и были наказаны: в 722 году до н.э. государство было уничтожено Ассирийской империей, а его население насильственно переселено в глубины Месопотамии. С этого момента «десять колен» бесследно исчезают из истории.

Легенды и ранние гипотезы

Слухи и теории о судьбе пропавших колен возникали еще в древности.

Иосиф Флавий в I веке н.э. утверждал, что они живут за Евфратом и «столь многочисленны, что их невозможно исчислить».

Талмудические мудрецы размещали их то в Африке, то в Эламе, то на Кавказе.

Аггада рассказывала о таинственной реке Самбатион, которая бурлит шесть дней в неделю и утихает в субботу, делая невозможным переход и освобождение живущих за ней колен.

Версия Элдад Ха-Дани

Этого путешественника, который утверждал, что происходит из потерянного колена Дана, называют в шутку еврейским «бароном Мюнхгаузеном». Он во второй половине IX века описал свои путешествия, и много свидетельствовал о стране Хавила (Страна Золота) у Красного моря, где, кроме данитов, живут колена Нафтали, Гада и Ашера. Географически эта территория была анклавом страны Куш – Эфиопии.

Потомки других сыновей Иакова процветали, по словам Элдада, не меньше. Например, колено Шимона и половина колена Менаше «обитают в стране хазар‚ на расстоянии шести месяцев пути от Иерусалима; они неисчислимы и берут дань с 25 царств. Исмаильтяне платят им дань по причине их страшного вида и храбрости».

Евреи – чингизиды

В «Великой хронике» – летописи пера английского бенедиктинца Матвея Парижского (неизвестно, почему парижского) из Сент-Олбанского монастыря – европейские и более удаленные от Англии события отличаются сказочностью.

Так вот он и о нашествии Золотой Орды на Европу писал:

«Полагают, что эти тартары, одно упоминание которых омерзительно, происходят от десяти колен, которые последовали, отвергнув закон Моисея, за золотыми тельцами и которых сначала Александр Македонский пытался заточить среди крутых Каспийских гор смоляными камнями. Когда же он увидел, что дело это свыше человеческих сил, то призвал на помощь Бога Израиля, и сошлись вершины гор друг с другом, и образовалось место неприступное и непроходимое».

Однако, по мнению Матвея, евреи и тут выкрутились и отправились походом на христиан, чтобы их угнетать.

Киммерийцы и скифы

Эта научная теория родилась после прочтения знаменитой наскальной Бехистунской надписи в Иране, высеченной по указу персидского царя Дария I. Она описывает события 523-521 годов до нашей эры.

Английский археолог Генри Кресвик Роулинсон, который расшифровал надпись, обращал внимание на то, что шапка израильского царя Иегу похожа на головной убор короля саков в дальней правой части изображения очень. При этом фонетически ассирийское название израильского Дома фонетически почти тождественно слову «кимирри» – кимерийцы.

Но критики теории обращают внимание на то, что никакого сходства в материальной культуре и обычаях между скифами и евреями нет вообще.

Колено Манассия в Индии

Это удивительная характерно индийская история народов мизо, куки и чин в индийских штатах Манипур и Мизорам. Они приняли христианство через протестантских миссионеров на рубеже XIX-XX вв. А затем решили, что являются потомками Манассии, которые мигрировали в Афганистан, а затем в Индию, назвали себя Бней-Менаше и стали активно обращаться в иудаизм. Одновременно это племя экспоненциально росло, увеличившись вдвое за три десятилетия. В 1979 году на Бней-Менаше обратила внимание организация «Амишав», которая пытается найти потерянные колена, в 2003 году у представителей мизо, куки и чин были взяты генетические образцы, в которых не было обнаружено признаков ближневосточного происхождения. Однако на следующий год исследование в Калькутте такие признаки нашло у некоторых женщин. В общем, сефардский раввин Израииля Шломо Амар в 2005 году признал Бней Менаше биологическими и духовными потомками Манассии, а годом позже все они получили право на репатриацию. Примеру Бней Менаше последовали и крестьяне-мусульмане одной из деревень Кашмира, которые назвали себя Бней Исраэль, не вступают в брак с соседями из других деревень, не работают в субботу, не едят рыбу без чешуи и т. п.

Необычные претенденты

Учитывая интерес к истории с 10-тью потерянными коленами, не мудрено, что многие народы, точнее, отдельные их представители периодически объявляют себя коленом. О своей принадлежности к избранному народу, например, объявило японское религиозное движение Макуя. Они считают, что даже императорский титул микадо происходит от еврейского ми гадоль (великий), не говоря уже о десятках других совпадений. Основатель теории британского израилизма и Всемирной церкви бога Герберт Армстронг утверждал, что англосаксы произошли от потерянных колен. А британско-американская гипотеза считает, что от скифов и киммерийцев, как потомков 10 колен, происходят финны, швейцарцы, шведы, норвежцы, ирландцы, валлийцы, французы, бельгийцы, голландцы, датчане, ирландцы и валлийцы. Теория о том, что почти все европейцы произошли от 10 колен сейчас продвигается через генетическую гипотезу гаплогрупп, по которой принадлежащие к гаплогруппе R относятся к потерянным коленам.