Десять колен Израиля: куда они исчезли

10 колен Израиля: куда они исчезли
В конце VIII века до нашей эры с исторической сцены бесследно исчезли десять из двенадцати колен (родов) Израилевых. Эта загадка, породившая множество легенд и научных гипотез, будоражит умы уже более 2500 лет. Куда же пропали целые народы, и где их ищут сегодня?
Исторический пролог
После смерти царя Соломона его империя раскололась. Десять северных колен, не выдержав налоговой политики его сына Ровоама, основали Северное Израильское царство. Однако их цари, согласно Библии, впали в идолопоклонство, за что и были наказаны: в 722 году до н.э. государство было уничтожено Ассирийской империей, а его население насильственно переселено в глубины Месопотамии. С этого момента «десять колен» бесследно исчезают из истории.
Легенды и ранние гипотезы
Слухи и теории о судьбе пропавших колен возникали еще в древности.
Иосиф Флавий в I веке н.э. утверждал, что они живут за Евфратом и «столь многочисленны, что их невозможно исчислить».
Талмудические мудрецы размещали их то в Африке, то в Эламе, то на Кавказе.
Аггада рассказывала о таинственной реке Самбатион, которая бурлит шесть дней в неделю и утихает в субботу, делая невозможным переход и освобождение живущих за ней колен.
Версия Элдад Ха-Дани
Этого путешественника, который утверждал, что происходит из потерянного колена Дана, называют в шутку еврейским «бароном Мюнхгаузеном». Он во второй половине IX века описал свои путешествия, и много свидетельствовал о стране Хавила (Страна Золота) у Красного моря, где, кроме данитов, живут колена Нафтали, Гада и Ашера. Географически эта территория была анклавом страны Куш – Эфиопии.
Потомки других сыновей Иакова процветали, по словам Элдада, не меньше. Например, колено Шимона и половина колена Менаше «обитают в стране хазар‚ на расстоянии шести месяцев пути от Иерусалима; они неисчислимы и берут дань с 25 царств. Исмаильтяне платят им дань по причине их страшного вида и храбрости».
Евреи – чингизиды
В «Великой хронике» – летописи пера английского бенедиктинца Матвея Парижского (неизвестно, почему парижского) из Сент-Олбанского монастыря – европейские и более удаленные от Англии события отличаются сказочностью.
Так вот он и о нашествии Золотой Орды на Европу писал:
«Полагают, что эти тартары, одно упоминание которых омерзительно, происходят от десяти колен, которые последовали, отвергнув закон Моисея, за золотыми тельцами и которых сначала Александр Македонский пытался заточить среди крутых Каспийских гор смоляными камнями. Когда же он увидел, что дело это свыше человеческих сил, то призвал на помощь Бога Израиля, и сошлись вершины гор друг с другом, и образовалось место неприступное и непроходимое».
Однако, по мнению Матвея, евреи и тут выкрутились и отправились походом на христиан, чтобы их угнетать.
Киммерийцы и скифы
Эта научная теория родилась после прочтения знаменитой наскальной Бехистунской надписи в Иране, высеченной по указу персидского царя Дария I. Она описывает события 523-521 годов до нашей эры.
Английский археолог Генри Кресвик Роулинсон, который расшифровал надпись, обращал внимание на то, что шапка израильского царя Иегу похожа на головной убор короля саков в дальней правой части изображения очень. При этом фонетически ассирийское название израильского Дома фонетически почти тождественно слову «кимирри» – кимерийцы.
Но критики теории обращают внимание на то, что никакого сходства в материальной культуре и обычаях между скифами и евреями нет вообще.
Колено Манассия в Индии
Это удивительная характерно индийская история народов мизо, куки и чин в индийских штатах Манипур и Мизорам. Они приняли христианство через протестантских миссионеров на рубеже XIX-XX вв. А затем решили, что являются потомками Манассии, которые мигрировали в Афганистан, а затем в Индию, назвали себя Бней-Менаше и стали активно обращаться в иудаизм. Одновременно это племя экспоненциально росло, увеличившись вдвое за три десятилетия. В 1979 году на Бней-Менаше обратила внимание организация «Амишав», которая пытается найти потерянные колена, в 2003 году у представителей мизо, куки и чин были взяты генетические образцы, в которых не было обнаружено признаков ближневосточного происхождения. Однако на следующий год исследование в Калькутте такие признаки нашло у некоторых женщин. В общем, сефардский раввин Израииля Шломо Амар в 2005 году признал Бней Менаше биологическими и духовными потомками Манассии, а годом позже все они получили право на репатриацию. Примеру Бней Менаше последовали и крестьяне-мусульмане одной из деревень Кашмира, которые назвали себя Бней Исраэль, не вступают в брак с соседями из других деревень, не работают в субботу, не едят рыбу без чешуи и т. п.
Необычные претенденты
Учитывая интерес к истории с 10-тью потерянными коленами, не мудрено, что многие народы, точнее, отдельные их представители периодически объявляют себя коленом. О своей принадлежности к избранному народу, например, объявило японское религиозное движение Макуя. Они считают, что даже императорский титул микадо происходит от еврейского ми гадоль (великий), не говоря уже о десятках других совпадений. Основатель теории британского израилизма и Всемирной церкви бога Герберт Армстронг утверждал, что англосаксы произошли от потерянных колен. А британско-американская гипотеза считает, что от скифов и киммерийцев, как потомков 10 колен, происходят финны, швейцарцы, шведы, норвежцы, ирландцы, валлийцы, французы, бельгийцы, голландцы, датчане, ирландцы и валлийцы. Теория о том, что почти все европейцы произошли от 10 колен сейчас продвигается через генетическую гипотезу гаплогрупп, по которой принадлежащие к гаплогруппе R относятся к потерянным коленам.