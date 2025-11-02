Почему прекратили полеты легендарного «Ту-144»

Ту-144 величали «гордостью советского авиапрома» и «ответом Западу», проводя параллели с англо-французским «Конкордом». Этот лайнер был призван покорить мир, но его судьба оказалась трагичной: череда катастроф похоронила все возлагавшиеся на него надежды.

Вызов Хрущёва

В начале 60-х мир облетела новость: Великобритания и Франция объединили усилия для создания сверхзвукового пассажирского лайнера «Конкорд». Заманчивые перспективы — перелететь из Европы в Америку всего за три часа — не могли оставить равнодушным советское руководство. Узнав о проекте, Генсек Никита Хрущёв дал чёткий и эмоциональный приказ: создать отечественный сверхзвуковой самолёт, который должен быть быстрее западного аналога.

Ответственность за этот амбициозный проект возложили на легендарного авиаконструктора Андрея Туполева. Новому самолёту присвоили индекс Ту-144, а его ключевой задачей, помимо технических характеристик, было чисто политическое соревнование — подняться в небо раньше «Конкорда».

Триумф конструкторской мысли

Советские инженеры совершили почти невозможное. Ту-144 действительно опередил своего соперника, впервые поднявшись в воздух 31 декабря 1968 года — на два месяца раньше «Конкорда». А летом 1969 года советский лайнер вписал своё имя в историю, впервые преодолев звуковой барьер. Технические параметры впечатляли: машина могла перевозить до 150 пассажиров на расстояние 3500 км, развивая феноменальную скорость в 2500 км/ч.

Тень плагиата

«Конкорд» и «Ту-144» были похожи почти как две капли воды. Создатели «Конкорда» обвинили КБ Туполева в краже многих технических решений. Однако доказать это так и не удалось. Надо сказать, что несмотря на внешнее сходство, самолёты всё-таки довольно сильно отличались. Так, Ту-144 был значительно больше по размерам своего западного «двойняшки»: советский лайнер мог взять на борт до 150 пассажиров, а «Конкорд» - не более 128. Причём, несмотря на свои габариты, Ту-144 требовалось для взлёта гораздо меньшая по размеру взлётная полоса, чем более мелкому «Конкорду».

Первая катастрофа

3 июня 1973 года на престижном авиасалоне Ле-Бурже в присутствии 300 тысяч зрителей. Ту-144 совершал показательный полёт. Согласно одной из версий происшествия, в это время к нему на минимальное расстояние подлетел французский самолёт-разведчик «Мираж-3», который проводил съёмку «русского авиачуда». Чтобы избежать столкновения советский экипаж совершил слишком рисковый манёвр, самолёт перешёл в пике и через несколько мгновений развалился в воздухе на глазах у зрителей. Фрагменты самолёта упали на жилые районы. Было разрушено пять домов и ещё 20 повреждены. В катастрофе погибли все шесть человек на борту «Ту-144», а также восемь человек на земле, включая трёх детей. Ещё 25 человек на земле получили ранения.

Начало регулярных авиаперевозок

Несмотря на случай в Ле-Бурже, 1 ноября 1977 года Ту-144 совершил свой первый регулярный рейс «Москва – Алма-Ата». Билет на этот маршрут стоил 68 рублей (почти половина средней зарплаты в СССР). Для сравнения стоимость билета на рейс Москва – Алма-Ата, совершаемый на другом пассажирском самолёте, составляла 48 рублей.

Вторая катастрофа

23 мая 1978 года модернизированный Ту-144 совершал испытательный рейс. На борту из-за неисправности топливной системы произошло возгорание, и экипаж принял решение совершить вынужденную посадку – в открытом поле, недалеко от подмосковного Егорьевска. Шесть человек из восьми членов экипажа спаслись. После жесткой посадки авиалайнер почти полностью сгорел. 1 июня 1978 года «Аэрофлот» прекратил пассажирские авиаперевозки Ту-144.